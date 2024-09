Rada o Frankfurtu i dávkách drsného trenéra Magatha, fotbalového Saddáma

„Všechny kluby v Německu jsou vyhlášené precizností a skvělou organizací. A zvlášť Felix Magath byl pověstný tím, že kladl extrémně velký důraz na disciplínu a hlavně dokonalou fyzickou připravenost,“ vzpomíná třiapadesátiletý Karel Rada.

Do velkého fotbalu karlovarský rodák, jehož proslavila především proměněná penalta v památném semifinálovém rozstřelu Eura 1996 proti Francii, nakoukl v Plzni. Ve čtvrtek večer tak bude se zájmem sledovat, jak Viktoria ve Frankfurtu, aktuálně proti čtvrtému celku bundesligy, zvládne svůj úvodní duel v Evropské lize.

Karel Rada (53) Současný trenér české ženské reprezentace má na kontě více než čtyřicítku startů v reprezentaci, byl členem stříbrného týmu na Euru 1996 v Anglii. Karlovarský rodák začínal s velkým fotbalem v Plzni (1985-90), ligu hrál za Duklu, Olomouc, Slavii Praha, Teplice a Bohemians. V roce 1997 odešel do Trabzonsporu, v letech 2001-02 působil v Eintrachtu Frankfurt.

Ale právě Magath si vás pro Frankfurt vyhlédl, je to tak?

Už je to pěkná řádka let... (úsměv) Magath o mě projevil zájem, proběhla jednání a já odešel z Turecka do Německa. V té době se mluvilo i o jiných klubech, ale tohle byla asi jediná konkrétní nabídka.

Jak jste zvládal jeho náročné metody, které byly leckdy až za hranou únosnosti?

Výběhy pod ním byly vážně neskutečné. Neustále nám přidával, až jsme běhali třeba hodinu a půl v kuse. Začátky ve Frankfurtu nebyly vůbec jednoduché, ale naštěstí jsem měl nějaké základy němčiny a spoluhráčům to podstatné rozuměl.

V Eintrachtu jste hrál nejprve první, pak i druhou bundesligu. Jaký byl rozdíl mezi soutěžemi?

Nebyl až takový v nasazení a tempu, ale hlavně v kvalitě hráčů. Ve druhé lize to nebylo takticky tolik svázané. Nahoru dolu, ale ke vstřelení gólu bylo zase potřeba větší množství šancí. Nejvyšší soutěž hráli top fotbalisté, kteří uměli potrestat téměř každou chybu.

Byl to velký rozdíl oproti Turecku, kde jste byl předtím?

Turecko je jiné, tam byl na všechno čas, nějaká dochvilnost se moc neřešila. Klub byl sice dobře zabezpečený, ale třeba opožděné výplaty byly běžné, to nikdo neřešil. Za mého působení se také během roku a půl snad čtyřikrát měnil trenér a vždycky nějaký čas trvalo, než se mužstvo přizpůsobilo novému stylu. Ten samý problém byl potom i ve Frankfurtu, kdy po Magathovi přicházeli další trenéři. Ale fotbal Turci milují. Vzpomínám, že když jsme jeli s Trabzonsporem do Německa na soustředění, vítaly nás davy Turků, kteří tam žili.

V Trabzonsporu jste byl zároveň prvním Čechem, jak jste si zvykal na nové prostředí?

Dalo se čekat, že to tam nebude úplně jednoduché. Musel jsem si zvyknout na jiný režim, stravu, ale i přístup k fotbalu. Turecko je víc živelné, když se vám daří, tak jste pro ně bůh, ale v opačném případě jsou schopni vlastní fanoušci házet kameny na autobus, což jsem také zažil. Je to horká krev, mají jinou mentalitu. Když se vám nedaří, tak to sakra pocítíte.

Trenér českých fotbalistek Karel Rada

Zpátky do Německa. Ve čtvrtek Frankfurt prověří Plzeň. Nevyrazíte přímo na stadion?

Mám přehled o tom, jak Eintracht hraje. Sleduji výsledky, občas vidím v televizi i nějaký zápas. Na stadion se ale nedostanu, naposled jsem tam byl snad na přáteláku, ještě když hrál za Frankfurt Martin Fenin. Ale utkání si nenechám ujít. Rozhodně bych chtěl nějaký pohárový zápas v Plzni vidět na vlastní oči, snad mi to časově vyjde.

Má Viktoria šanci? A může ji negativně ovlivnit víkendový nezdar na Slavii?

Když hrála Plzeň Ligu mistrů, byla vidět obrovská kvalita, na kterou narazila. Prakticky hráli s absolutní špičkou. Evropská liga je zase jiná soutěž a věřím, že nějaké soupeře kluci dokážou potrápit. Neúspěch na Slavii by neměl mít na utkání vliv. Ten zápas nebyl nejpovedenější, ale zas jim ukázal, kde musí přidat. Nemělo by to kluky dostat dolů, naopak je to nakopnout. Mají něco odehráno a sami vědí, že musí být lepší.