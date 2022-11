Zklamaný kouč slávistek Piták: Postup je pryč. Liga mistryň? Úplně jiná úroveň

Vůbec poprvé hostil místní stadion fotbalovou Ligu mistryň. Avšak slávistkám moc štěstí nepřinesl.

Takhle si totiž Karel Piták, trenér českých šampionek, domácí zápas proti rakouskému St. Pöltenu nepřestavoval. Prohra 0:1, navíc gólem v nastavení. Po třech zápasech v základní skupině Ligy mistryň je tak jeho tým nadále bez bodu. I bez vstřeleného gólu.

Zapadl do polstrované židle. Zkroušeně vydechl a usrkl si vody. A pak trpělivě odpovídal, proč to jeho děvčatům, která vedou českou ligu s naditým skóre 46:7, v Evropě nelepí.

Trenére, co chybělo k prvního gólu v letošní Lize mistryň?

Prostě tam ten gól dotlačit. V prvním poločase se Ševa (Tereza Szewieczková) dostala do velké šance a trefila tyč. Ve druhé půli jsme měli plno závarů, třináct střel. Ale jen jednou trefili branku.

Čím to je?

Střelbě se na tréninku věnujeme dost, holkám to tam v domácí soutěži padá. Ale zápasy v Lize mistryň mají úplně jinou úroveň. V lize máte na vše čas, na zpracování míče, na koncovku. To tady neexistuje. Musíme se s tím umět lépe vypořádat. Bohužel nám hodně chybí Martina Šurnovská, taky Gabča Šlajsová. Obě důležité hráčky, které se těžko nahrazují. Nejsme po zdravotní stránce v dobré situaci. Snad nám neodpadne někdo další.

Budou Šurnovská či Šlajsová ještě letos k dispozici?

Bohužel asi ne. Musíme si poradit bez nich.

Slávistka Martina Šurnovská prchá ze zajetí dvěma hráčkám Wolfsburgu.

Gól vám dala Slovenka Mária Mikolajová, bývalá hráčka Sparty.

Věděli jsme, že má skvělou levou nohou, dávali jsme si pozor, abychom ji nepustili ke střele. A pak jsme prohráli hlavičkový souboj na půlce hřiště, Mária dostala příležitost a využila ji.

Za dva týdny vás čeká na hřišti St. Pöltenu odveta, co změnit?

Holky by měly řešit situace rychleji, kvalitněji. S větším důrazem. Do vápna chodí centrů dost, ale do branky je nedotlačíme. Pomohl by nám i nějaký šťastný gól, kterým bychom přetrhli smůlu posledních zápasů. A ověřili bychom si, že týmům v Lize mistryň můžeme konkurovat.

Po třech zápasech nemáte ani bod, teoretická šance na postup z druhého místa ale stále existuje.

Řekněme si na rovinu: o postup už nehrajeme. Budeme se soustředit na to, abychom vstřelili ve zbývajících zápasech gól a získali nějaký bod. Možná to z nás teď spadne a budeme hrát s klidnější hlavou.