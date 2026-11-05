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V půli padla ostřejší slova, trenérům se ani nedivím, uznal Holeš. Co vedlo k zlepšení?

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  0:41
Kapitán Arsenalu Declan Rice prchá před Tomášem Holešem v zápase Ligy mistrů.

Kapitán Arsenalu Declan Rice prchá před Tomášem Holešem v zápase Ligy mistrů. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Trenér fotbalistů Arsenalu Mikel Arteta během utkání na Slavii.
Trenér fotbalistů Arsenalu Mikel Arteta během utkání na Slavii.
Slávistický Wiktor Nowak slaví gól v Lize mistrů proti Arsenalu.
Wiktor Nowak dává gól Arsenalu.
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Když porážka není tak bolestivá. „Předvedli jsme jeden z našich nejlepších poločasů v pohárech,“ souhlasil Tomáš Holeš, kapitán slávistických fotbalistů. Pražané v druhé půli Arsenal porazili, ale v součtu napínavý souboj v Lize mistrů prohráli 1:2. „První půle se nepovedla,“ uznal Holeš.

Co se o poločase v kabině dělo?
Padla ostřejší slova, spokojenost rozhodně nebyla a trenéři nám to dali najevo. Vůbec se jim nedivím. Prostřídali jsme, změnili rozestavení. Šli jsme s nimi hrát na riziko jeden na jednoho, rozdat si to s nimi. Myslím si, že se to povedlo. Jsem rád i za lidi, že od nás takový výkon viděli.

Čím si tu změnu vysvětlujete?
Zlepšili jsme pohyb, byli odvážní, pronásledovali jsme je po celém hřišti. Takže hlavně odvaha dopředu a pohyb přinesly to zlepšení.

Byl výkon v druhé půle nejpovedenější v pohárech za dlouhou dobu?
Je to možný. Porazili jsme v ní Arsenal. Měli víc střel, mačkali jsme je a měli i další příležitosti.

Slavia - Arsenal 1:2, domácí bojovali o remízu, favorit se v závěru bál o výsledek

Dokonce jste měli mnohem vyšší hodnotu xG (statistika očekávaných gólů), 2,23 proti 1,49. To jste asi nečekali, ne?
Ty statistiky jsem ani neviděl, ale jak chytil Raya tu hlavičku Oskara Kubiaka, to bylo neuvěřitelné. Šance jsme měli. 

Jak blízko byla remíza?
Rozhodl první poločas. Od nás byl špatný, od Arsenalu výborný, my nevěděli, kam dřív skočit. Oni vepředu skvěle rotovali, dělali nám velké problémy. Do druhé půle jsme šli s tím, že ji vyhrajeme, a to se povedlo. Kdybychom dali ten gól dřív, třeba by to na remízu vyšlo.

Nebo kdy se hrálo ještě o pět minut víc...
Mohlo by se to stát. Chytili se fanoušci, byli jsme ve varu. Po gólu jsme tam měli krásný centr do kapsy. Hrát se ještě chvilku, věřím, že by měli problémy.

Statistika očekávaných gólů (xG) soupeřů Arsenalu v této sezoně. Více než Slavia měl pouze Bayern Mnichov.

Výkon slušný, ale jste třiadvacet zápasů bez výhry v Lize mistrů, byť zrovna proti Arsenalu se nečekalo, že sérii zlomíte. Jaké to je?
Je to ubíjející. Je to těžké, když se nedaří vyhrát. Několikrát jsme výhru nebo úspěšný výsledek měli na dosah, ale nedá se nic dělat, fotbal tohle přináší. Příště s Villarrealem máme šanci to změnit.

Je výkon z druhé půle příslibem?
Určitě se od ní můžeme odrazit. Pustíme si to a řekneme si, co jsme udělali dobře, co špatně. Z toho se musíme poučit a proti Villarrealu hrát podobně a hlavně vydržet v tom celý zápas. Když po půli prohráváte o dva góly, pak se to dohání těžko.

Věříte, že to příště zlomíte?
Když předvedeme výkon z druhé půle, tak věřím, že vyhrajeme.

Proti Arsenalu jste v krátké době hráli doma potřetí. 0:4 na jaře 2021, loni 0:3, teď 1:2. Cítíte, že jste lepší a lepší?
Spíš musím říct, že oni jsou čím dál lepší. Takové zápasy chce hrát každý, jsou to krásné zápasy. Arsenal je jeden z nejlepších týmů na světě a pro nás je skvělé, že se s nimi můžeme rovnat.

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2. Real MadridReal Madrid 4 4 0 0 13:7 12
3. ArsenalArsenal 4 3 1 0 8:3 10
4. ComoComo 4 3 0 1 19:6 9
5. FC BarcelonaBarcelona 4 3 0 1 14:6 9
6. Aston VillaAston Villa 4 3 0 1 12:6 9
7. Manchester CityManchester City 4 3 0 1 12:7 9
8. LiverpoolLiverpool 4 3 0 1 14:10 9
9. BruggyBruggy 4 3 0 1 11:7 9
10. Sporting CP LisabonSporting Lisabon 4 3 0 1 8:4 9
11. Real BetisBetis 4 3 0 1 8:6 9
12. Borussia DortmundDortmund 4 3 0 1 7:5 9
13. Bayern MnichovBayern 4 2 2 0 12:5 8
14. StuttgartStuttgart 4 2 1 1 7:4 7
15. Inter MilánInter 4 2 0 2 8:6 6
16. LASK LinzLinz 4 2 0 2 10:9 6
17. Manchester UnitedManchester Utd. 4 2 0 2 8:8 6
18. Galatasaray IstanbulGalatasaray 4 2 0 2 8:9 6
19. Fenerbahce IstanbulFenerbahce 4 1 2 1 6:11 5
20. AS ŘímAS Řím 4 1 1 2 10:8 4
21. Šachtar DoněckŠachtar 4 1 1 2 4:4 4
22. Viking FK StavangerViking 4 1 1 2 9:10 4
23. Atlético MadridAtlético 4 1 1 2 4:5 4
24. PSV EindhovenEindhoven 4 1 1 2 3:4 4
25. Bodö/GlimtBodo/Glimt 4 1 1 2 4:9 4
26. FC PortoPorto 4 1 0 3 6:7 3
27. NeapolNeapol 4 1 0 3 6:11 3
28. VillarrealVillarreal 4 1 0 3 8:14 3
29. AEK AtényAEK Atény 4 1 0 3 5:11 3
30. RB LipskoRB Lipsko 4 1 0 3 5:11 3
31. Sabah BakuSabah 4 1 0 3 4:10 3
32. Feyenoord RotterdamFeyenoord 4 1 0 3 4:11 3
33. Racing LensLens 4 1 0 3 4:16 3
34. SK Slavia PrahaSlavia 4 0 1 3 5:9 1
35. LilleLille 4 0 1 3 4:10 1
36. Slovan BratislavaSlovan Bratislava 4 0 0 4 1:17 0

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