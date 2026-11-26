Na rozhovor jste přišel z kabiny. Co se tam děje?
Zazpívali jsme si, oslavovali. Už předtím na hřišti s fanoušky to bylo skvělé. Je to důležité vítězství proti silnému soupeři.
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Benfiku jste načal vy, ale těsně před gólem jste velkou šanci neproměnil. Co jste si říkal?
To se ani nedá publikovat. Chtěl jsem to dávat na zadní do protipohybu brankáře, ale bránu jsme překopl. Říkal jsem si, že ještě jedna šance přijde a tu už prostě proměnit musím.
To se také stalo. Do půle jste dali další dvě branky. Co vám trenér říkal o přestávce?
Byl hodně hlasitý. Zdůrazňoval, abychom nic nepodcenili. Ale jakmile jsme hned dali čtvrtý gól, uklidnilo nás to.
Na ten jste přihrál Kabongovi vy. Chtěl jste to přesně takhle?
Jo, viděl jsem ho a věděl, že tam půjde. Adu mi to dobře dal a já to pak dával pod sebe. Góly jsme jim dávali po jejich ztrátách, ty akce jsme řešili dobře.
První tři zápasy v Evropské lize jste prohráli, teď máte druhou výhru za sebou. Překvapila vás?
Popravdě jsme po losu s těmihle body moc nepočítali, spíš jsme čekali, že je získáme v jiných zápasech. Tak teď je máme zpátky.
Kolik bodů ještě budete potřebovat k postupu?
Každý rok je to trochu jinak. Teď se musíme soustředit na nedělní ligu v Brně, pak máme zápas proti Bournemouth v Anglii, kde chce hrát každý.