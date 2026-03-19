Co s tím, kapitáne? Těžko se mi hledají slova, hlesl sparťan Haraslín po výprasku

  23:57
Během dvou týdnů ztratili všechno, celou sezonu. „Jsme zklamaní, smutní,“ hlesl Lukáš Haraslín. Kapitán sparťanských fotbalistů krátce před čtvrteční půlnocí vyšel z kabiny, aby mluvil o trapasu, který mužstvo zažilo v osmifinálové odvetě Konferenční ligy proti Alkmaaru (0:4).
Na zemi je sparťanský kapitán Lukáš Haraslín, nad ním Denso Kasius z Alkmaaru. | foto: AP

Zklamání Sparťanů po porážce s Alkmaarem v osmifinále Konferenční ligy.
Fotbalisté Alkmaaru slaví trefu do sparťanské brány.
Konferenční liga byla poslední soutěží, v níž Sparta mohla myslet na úspěch.

Před dvěma týdny nečekaně selhala ve čtvrtfinále českého poháru v Mladé Boleslavi. O tři dny později prohrála derby na Slavii, kde se rozhodovalo o ligovém titulu.

A během posledního týdne ji šestý tým nizozemské ligy vyprovodil z Evropy. 1:2 v Alkmaaru, 0:4 na Letné.

Sparta - Alkmaar 0:4, kolaps po půli, hosté byli jasně lepší a Česko je bez pohárů

„O to bude zbytek sezony náročnější. Věděli jsme, že musíme zabrat aspoň v Evropě, ale bohužel se to nepovedlo. Zůstala nám už jen liga,“ poznamenal Haraslín.

Jenže devět kol před koncem ligy mají sparťané na slávisty desetibodové manko.

„Všichni víme, že ztráta je obrovská. Ale ve fotbale se může stát cokoli. Teď potřebujeme nabrat nové síly a pak zvládnout posledních devět zápasů,“ řekl Haraslín.

Dvojzápas s Alkmaarem tým nezvládl vůbec. Těsná porážka z Nizozemska dávala naději, byť soupeř doma neproměnil spoustu šancí. Na Letné to bylo jednoznačná záležitost.

„Musíme uznat kvality soupeře, my byli horším týmem v obou zápasech. Nepovedlo se nám to. V odvetě doma jsme sice něco měli, hlavně na začátku, tlak i šance, ale nic nám tam nepadlo. A končíme,“ přidal sparťanský kapitán.

Rozhodl už první gól po sedmi minutách.

„Potřebovali jsme dát aspoň dva góly, ale ten jejich nás srazil. Nezvládli jsme to,“ uznal Haraslín. „Když pak dostáváte jeden gól za druhým, je to těžké. Hlava funguje jinak, než když vedete. To vám pak emoce naskakují samy.“

A tak místo srovnání přišly po změně stran další tři inkasované branky.

„Těžko se mi teď hledají slova. Představovali jsme si to jinak. Jsme zklamaní, ale takový je někdy fotbal. Na podzim se nám v Evropě dařilo, teď se to nepovedlo,“ uzavřel.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Předkolo playoff

Osmifinále

Čtvrtfinále

Semifinále

Finále

Vítěz

Kuopion Palloseura
0:2
KKS Lech Poznaň
KKS Lech Poznaň
1:0
Kuopion Palloseura
Noah Armavir
1:0
AZ Alkmaar
AZ Alkmaar
4:0
Noah Armavir
HŠK Zrinjski Mostar
1:1
Crystal Palace
Crystal Palace
2:0
HŠK Zrinjski Mostar
Jagiellonia Bělostok
0:3
Fiorentina
Fiorentina
2:4P
Jagiellonia Bělostok
Škendija Tetovo
0:1
Samsunspor
Samsunspor
4:0
Škendija Tetovo
KF Drita
2:3
NK Celje
NK Celje
3:2
KF Drita
SK Sigma Olomouc
1:1
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
1:2
SK Sigma Olomouc
Omonia Nikósie
0:1
HNK Rijeka
HNK Rijeka
3:1
Omonia Nikósie
KKS Lech Poznaň
1:3
Šachtar Doněck
Šachtar Doněck
19. 3. 21:00
KKS Lech Poznaň
AZ Alkmaar
2:1
AC Sparta Praha
AC Sparta Praha
19. 3. 21:00
AZ Alkmaar
Crystal Palace
0:0
AEK Larnaka
AEK Larnaka
19. 3. 18:45
Crystal Palace
Fiorentina
2:1
Raków Čenstochová
Raków Čenstochová
19. 3. 18:45
Fiorentina
Samsunspor
1:3
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
19. 3. 21:00
Samsunspor
NK Celje
0:4
AEK Atény
AEK Atény
19. 3. 18:45
NK Celje
SK Sigma Olomouc
0:0
Mohuč
Mohuč
19. 3. 18:45
SK Sigma Olomouc
HNK Rijeka
1:2
RC Štrasburk
RC Štrasburk
19. 3. 21:00
HNK Rijeka

19. března 2026  21:08,  aktualizováno  20. 3.

Co s tím, kapitáne? Těžko se mi hledají slova, hlesl sparťan Haraslín po výprasku

Na zemi je sparťanský kapitán Lukáš Haraslín, nad ním Denso Kasius z Alkmaaru.

Během dvou týdnů ztratili všechno, celou sezonu. „Jsme zklamaní, smutní," hlesl Lukáš Haraslín. Kapitán sparťanských fotbalistů krátce před čtvrteční půlnocí vyšel z kabiny, aby mluvil o trapasu,...

