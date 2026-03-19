Co s tím, kapitáne? Těžko se mi hledají slova, hlesl sparťan Haraslín po výprasku

Konferenční liga byla poslední soutěží, v níž Sparta mohla myslet na úspěch.
Před dvěma týdny nečekaně selhala ve čtvrtfinále českého poháru v Mladé Boleslavi. O tři dny později prohrála derby na Slavii, kde se rozhodovalo o ligovém titulu.
A během posledního týdne ji šestý tým nizozemské ligy vyprovodil z Evropy. 1:2 v Alkmaaru, 0:4 na Letné.
Sparta - Alkmaar 0:4, kolaps po půli, hosté byli jasně lepší a Česko je bez pohárů
„O to bude zbytek sezony náročnější. Věděli jsme, že musíme zabrat aspoň v Evropě, ale bohužel se to nepovedlo. Zůstala nám už jen liga,“ poznamenal Haraslín.
Jenže devět kol před koncem ligy mají sparťané na slávisty desetibodové manko.
„Všichni víme, že ztráta je obrovská. Ale ve fotbale se může stát cokoli. Teď potřebujeme nabrat nové síly a pak zvládnout posledních devět zápasů,“ řekl Haraslín.
Dvojzápas s Alkmaarem tým nezvládl vůbec. Těsná porážka z Nizozemska dávala naději, byť soupeř doma neproměnil spoustu šancí. Na Letné to bylo jednoznačná záležitost.
„Musíme uznat kvality soupeře, my byli horším týmem v obou zápasech. Nepovedlo se nám to. V odvetě doma jsme sice něco měli, hlavně na začátku, tlak i šance, ale nic nám tam nepadlo. A končíme,“ přidal sparťanský kapitán.
Rozhodl už první gól po sedmi minutách.
„Potřebovali jsme dát aspoň dva góly, ale ten jejich nás srazil. Nezvládli jsme to,“ uznal Haraslín. „Když pak dostáváte jeden gól za druhým, je to těžké. Hlava funguje jinak, než když vedete. To vám pak emoce naskakují samy.“
A tak místo srovnání přišly po změně stran další tři inkasované branky.
„Těžko se mi teď hledají slova. Představovali jsme si to jinak. Jsme zklamaní, ale takový je někdy fotbal. Na podzim se nám v Evropě dařilo, teď se to nepovedlo,“ uzavřel.