Takhle to řešit nemůžu, štvaly Krejčího chyby. Za výhru i výkon týmu byl šťastný

„Co se týče penalty, tak chtěl získat míč, takové situace fotbal nabízí. S tou druhou situací jsme nespokojení. Bylo to ke konci utkání a my si to zbytečně zkomplikovali. Je i mojí zodpovědností, že se pouštíme do věcí, které jsou riskantní. Já nechci tým, který bude za každou cenu odkopávat přes půl hřiště. Jde o to, aby hráči zvolili správné řešení a dokázali spolupracovat, využít jeden druhého. Je to pak na nich, jak zápas cítí a konkrétní moment vyhodnotí. Jestli to není příliš velký risk. Láďa to vyhodnotil špatně, možná mohl být i jinak postavený Jarda Zelený. Ale tahle hra, to je moje filozofie. Většinu situací řešíme správně.“