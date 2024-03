Na Letné můžeme porazit kohokoli, věří sparťané. Výměna dresů? To počká...

Čtvrtek 18:45, stadion Letná, Sparta versus Liverpool v osmifinále Evropské ligy. To už se Krejčímu a spol. vryje do paměti zcela jistě. Větší zápas spousta sparťanů nikdy nehrála.

„Liverpool není tým, kterému bych fandil odmala, ale dobře se na něj kouká,“ přitaká Krejčí. „Je to tým s nejvyšší kvalitou, na jakou jsem kdy narazil.“ Finský spoluhráč Kaan Kairinen se přidá: „Určitě to pro mě bude jeden z největších zápasů kariéry. Těším se, jak obstojím proti takové síle.“

Není až tak důležité, jak Liverpool v době, kdy ho trápí rozsáhlá marodka, poskládá sestavu. V Praze mu stoprocentně budou chybět opory Alexander-Arnold, Jones, Thiago, Matip, Alisson, Diogo Jota a Gravenberch, ale mladíci z juniorky, kteří za ně zaskakují, se ukazují víc než slibně. A kdyby se po zranění vrátil egyptský bůžek Salah, největší hvězda?

„To bych byl velice rád,“ vydechne Krejčí. „Při každém zápase v Evropě se člověk může porovnávat s nejlepšími, což je přesně to, co všichni chceme. Už jsme dokázali, že pod současným realizákem děláme velké pokroky. Program je teď náročný, možná jsme unavenější, ale na hřišti se cítíme paradoxně líp, protože všechno zažíváme pravidelněji, situace se nám opakují a jsme na ně připravení. Cítím se líp, než kdyby byla před zápasem třeba týdenní pauza.“

O té si sparťané mohou nechat zdát, vždyť ještě v neděli odehráli ligové derby se Slavií, předtím ve středu pohárové. V osmi dnech tři supertěžké zápasy, to je nálož – a teprve se ukáže, jestli Spartu fyzicky nedoběhne. Zvlášť proti Liverpoolu, který vydrží pumpovat celých devadesát minut a nedá vydechnout.

„Ale my se doma cítíme mnohem lépe. Dokázali jsme si, že na Letné můžeme porazit kohokoli,“ uvědomuje si Krejčí. „Hodně lidí se mě ptá na lístky, je znát, že to bude mimořádná věc. Jsem rád, že co nejvíc blízkých může takové utkání prožít s námi. Pro nás i pro fanoušky je to odměna, zažít takový zápas v takové atmosféře.“

Podobně to vidí i Kairinen: „Dostal jsem čtyři lístky, ale spousta dalších kamarádů a příbuzných se bude dívat v televizi. Bude to určitě zážitek i pro ně. Čeká nás něco speciálního, Liverpool je opravdu extra silný. Těžká výzva, ale myslím, že jsme všichni připravení dobře a těšíme se.“

Třeba i na možnost si na konci s některou z liverpoolských hvězd vyměnit dres?

„Všiml jsem si, že tady Láďa jich v kabině pár má, to je otázka pro něj,“ usměje se finský záložník. Odpověď zazní s vážnou tváří: „Jo dresy si v kabině věším, měnit asi budu, ale to počká po zápase. Takhle brzy to rozhodně řešit nebudeme.“

Předtím jsou sparťané odhodlaní ukázat, že na Letné se nerozklepou ani před anglickým lídrem.