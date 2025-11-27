O atmosféře na Legii jsem tolik slyšel. Doufám, že bude plno, přeje si Kairinen

Miloslav Novák
  7:03
Od našeho zpravodaje v Polsku - Od chvíle, kdy působí ve fotbalové Spartě, má v průměru dva vstřelené góly za sezonu. „Tohle není moje silná stránka,“ říká s úsměvem sparťanský záložník Kaan Kairinen. Ale když už se trefí, stojí to za to. Jako loni v Lize mistrů z přímého kopu ve Stuttgartu nebo naposledy o víkendu, kdy rozhodl o vítězství v Mladé Boleslavi. „Občas se mi to povede,“ prohodí.
Fotogalerie2

Sparťanský záložník Kaan Kairinen odpovídá na tiskovce na stadionu Legie Varšava. | foto: www.sparta.cz

Spartě by se hodilo, kdyby se to finskému středopolaři povedlo ve čtvrtek večer ve Varšavě proti místní Legii. Ve svém čtvrtém vystoupení v Konferenční lize potřebuje zabrat, aby si zajistila klid do prosincových zápasů v Craiově a s Aberdeenem.

Ale jak to udělat, když se jí venku tak nedaří?

Legia Varšava – Sparta

výkop čtvrtek 21.00

rozhodčí: Sidiripoulos – Kostaras, Dimitriadis (všichni Řecko)

„Vyhrát chceme vždycky, to je náš cíl i tady ve Varšavě,“ zdůraznil Kairinen. „Musíme předvést dobrý výkon, poté máme dobrou šanci na tři body.“

Ty Sparta v pohárech získala naposled v srpnu v Jerevanu proti tamnímu Araratu-Armenia gólem z poslední minuty (2:1). Navíc v té době už o nic nešlo, souboj třetího předkola byl prakticky rozhodnutý už po prvním souboji na Letné (4:1). Jinak prohrála ve druhém předkole s Aktobe, v play off v Rize a v říjnu v Rijece.

Mimochodem, vítězný gól v Arménii dal tenkrát Ermal Krasniqi, který už ve Spartě není. Ještě během léta odešel právě do Legie, kde hostuje. „Občas si napíšeme, i když v poslední době to nebylo,“ poznamenává Kairinen.

Krasniqi tak na rozdíl od bývalých spoluhráčů neměl ve středu „dlouhý den“.

Sparťané se procházejí po trávníku na stadionu Legie, kde před zápasem...

Sparťané se sešli už ráno na Strahově k tréninku. Odpoledne vyrazili na letiště, ale start speciálu se kvůli nepříznivému počasí opozdil. Do Varšavy dorazili až v osmnáct hodin, na tiskové konference odpovídal Kairinen s trenérem Brianem Priskem až před půl osmou večer.

Ostatní si mezitím prošli trávník na stadionu Legie, který je po deštích nacucaný vodou. I proto na něm aktéři čtvrtečního duelu netrénovali.

Sparta před Legií mění program. Cestuje až k večeru a ve Varšavě nebude trénovat

„Dobře jsme si zatrénovali dopoledne u nás na Strahově. Že jsme si to nevyzkoušeli tady, nám nevadí. To není žádný problém,“ ujišťuje Kairinen.

Stejně by nepoznali vyhlášenou atmosféru, kterou na Legii fanoušci vytváří. Byť v poslední době to tak horké není, vztahy mezi skalními příznivci a vedením klubu jsou napjaté, Legii se nedaří a fandové vedení zazlívají špatné kroky a přestupovou politiku během léta.

„Nevím, kolik lidí přijde, ale doufám, že bude plný dům. O zdejší atmosféře jsem toho slyšel hodně, takže i proto se na zápas moc těším,“ přemítá Kairinen.

Legia v krizi? Pořád je kvalitní, bude to těžké, ví Priske. Těší se na Krasniqiho

„Legia je silným týmem s kvalitní individualitami. Mají dobré hráče na každém postu. Snaží se hrát přímočaře. Na krajích hřiště mají rychlé hráče, na hrotu vysoké útočníky, kteří pro nás budou nebezpeční,“ vypočítává.

Sparťanskou zbraní jsou zase standardní situace, které většinou zahrává právě Kairinen. „Jo, standardky nám jdou. Jak ty ofenzivní, tak na druhé straně hřiště je dokážeme ubránit. Statistiky si nevedu, snažím se je zahrávat nejlíp, jak umím.“

V současné sezoně má jeden gól a čtyři asistence, v pohárech však má jen jednu proti Araratu. Je na čase, aby se to statistik zapsal znovu.

„Jsem rád, že dokážu dát i pěkný gól. Moc jich teď nebylo, ale snažím se dostat do pozic a prostorů, kde dokážu týmu pomoci ke skórování jinak, třeba právě tou asistencí.“

Vstoupit do diskuse
Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. SamsunsporSamsunspor 3 3 0 0 7:0 9
2. NK CeljeCelje 3 3 0 0 7:2 9
3. MohučMohuč 3 3 0 0 4:1 9
4. AEK LarnakaLarnaka 3 2 1 0 5:0 7
5. FC Lausanne-SportLausanne 3 2 1 0 5:1 7
6. Rayo VallecanoRayo Vallecano 3 2 1 0 7:4 7
7. RC ŠtrasburkŠtrasburk 3 2 1 0 5:3 7
8. FiorentinaFiorentina 3 2 0 1 6:2 6
9. Crystal PalaceCrystal Palace 3 2 0 1 5:2 6
10. Šachtar DoněckŠachtar 3 2 0 1 6:4 6
11. Kuopion PalloseuraKuopio 3 1 2 0 4:2 5
12. Raków ČenstochováRaków 3 1 2 0 3:1 5
13. KF DritaDrita 3 1 2 0 3:2 5
13. Jagiellonia BělostokBělostok 3 1 2 0 3:2 5
15. AEK AtényAEK Atény 3 1 1 1 8:4 4
16. AC Sparta PrahaSparta 3 1 1 1 4:2 4
17. Noah ArmavirFC Noah 3 1 1 1 3:3 4
18. HNK RijekaRijeka 3 1 1 1 2:2 4
19. SK Sigma OlomoucOlomouc 3 1 1 1 3:4 4
20. Universitatea CraiovaU Craiova 3 1 1 1 2:3 4
21. Škendija TetovoŠkendija 3 1 1 1 2:3 4
22. Lincoln Red ImpsLincoln 3 1 1 1 3:7 4
23. KKS Lech PoznaňLech Poznaň 3 1 0 2 7:6 3
24. Dynamo KyjevDynamo Kyjev 3 1 0 2 6:5 3
25. Legia VaršavaLegia 3 1 0 2 3:4 3
26. HŠK Zrinjski MostarZrinjski Mostar 3 1 0 2 5:7 3
27. AZ AlkmaarAlkmaar 3 1 0 2 2:7 3
28. BK HäckenHäcken 3 0 2 1 3:4 2
29. Omonia NikósieOmonia Nikósie 3 0 2 1 2:3 2
30. Shelbourne FCShelbourne 3 0 1 2 0:2 1
31. Shamrock RoversShamrock 3 0 1 2 2:7 1
32. BreidablikBreidablik 3 0 1 2 0:5 1
33. Aberdeen FCAberdeen 3 0 1 2 2:9 1
34. Slovan BratislavaSlovan Bratislava 3 0 0 3 2:6 0
35. Hamrun Spartan FCHamrun 3 0 0 3 0:5 0
36. Rapid VídeňRapid Vídeň 3 0 0 3 1:8 0

1. - 8. : 1/8 finału, 9. - 24. : Play Off

