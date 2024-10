Perfektní start? To by bylo šest bodů, usmál se Kairinen. Hezčí gól nikdy nedal

„Jestli jsem dal někdy hezčí gól? Asi ne,“ přemítal finský šikula, když po zápase odpovídal novinářům. A hned se poopravil: „Vlastně určitě ne. Takhle pěkně jsem se ještě nikdy netrefil. Je to jako sen. Asi každý kluk si představuje, že se mu někdy povede takový přímý kop. Na tenhle večer nikdy nezapomenu.“

Co jste řešili s kapitánem Panákem, než jste se k přímáku postavil?

Jen jsme probírali, jestli mám zkusit nacentrovat, nebo vystřelit. Asi jsme nakonec vybrali správné řešení.

To tedy. Sám jste věděl hned, že chcete pálit?

Jo. Okamžitě mi blesklo hlavou: To musíš zkusit. Proti Malmö jsem byl v podobné pozici a trefil břevno, o to víc jsem teď chtěl podobnou šanci využít. Naštěstí se to povedlo.

Jste trochu specialista na Ligu mistrů, ne? Dva zápasy, dva góly.

Specialista asi ne, ale moc si to celé užívám. A doufám, že to nebyl poslední gól.

Po dvou utkáních máte čtyři body. Perfektní start?

Perfektní ne, to by bylo šest bodů. Ale určitě povedený. Ve Stuttgartu to byl pro nás těžký zápas, bod určitě musíme brát. Ale když se podíváme na první poločas, měli jsme spoustu šancí, na tom je potřeba zapracovat. V dalších zápasech nás čekají ještě lepší soupeři a my musíme z takových možností trestat.

Jak těžké bylo ustát tlak ve druhém poločase?

Hodně těžké. Naběhli na nás, bylo znát, že mají spoustu zkušeností, v bundeslize takhle hrají víkend co víkend. Mají spoustu hráčů, kteří jsou šikovní s míčem u nohy, udělali nám to složité. Ale ustáli jsme to.