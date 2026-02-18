Historická prohra, šílené střídání. Jak Juventus během pár dnů ztrácí všechno

Že se s Juventusem něco děje, ukázala už lednová porážka v Cagliari, i když čtyři následující úspěšné výsledky ještě nic zlověstného nevěstily.
Ale pak přišel pohárový debakl v Bergamu (0:3).
V italské lize tým sotva zachránil remízu proti Laziu, když na 2:2 vyrovnal v šesté minutě nastavení. O víkendu prohrál prestižní souboj na Interu (2:3), byť víc než poločas hrál v deseti bez nespravedlivě vyloučeného Kalula.
Juventus není Sparta
Je to přesně dva roky, kdy se s Galatasarayem v play off Evropské ligy utkala Sparta. Po výsledcích 2:3 v Istanbulu a 4:1 postoupila. Jak se lišila sestava tureckého klubu proti té, kterou vyprášili sparťané na Letné?
Galatasaray proti Spartě (22. února 2024): Muslera - Ayhan, Bardakci, Sánchez, Kutlu - Torreira, Demirbay - Yilmaz, Mertens, Aktürkoglu - Icardi.
Galatasaray proti Juventusu (17. února 2026): Cakir - Sallai, Sánchez, Bardakci, Jakobs - Torreira, Gabriel Sara - Yilmaz, Akgun, Lang - Osimhen.
V kádru jsou pak ještě Icardi a Ayhan. Icardi proti Juventusu střídal, Ayhan zůstal na lavičce.
A naposled v úterý večer obdržel pět gólů na Galatasarayi (2:5). „Historická porážka,“ zdůraznil deník Gazzetta dello Sport. „Křehkost týmu, neuvěřitelné individuální chyby.“
Je to teprve podruhé, co Juventus inkasoval v zápase evropského poháru pět a víc gólů. Nejvíc to bylo v ročníku 1958/1959 v tehdejším Poháru mistrů evropských zemích s vídeňským SC.
Přitom Juventus v bouřícím Rams Parku na severu Istanbulu v první půli otočil z 0:1 na 2:1. Ale po pauze dostal čtyři góly během sedmatřiceti minut, což je na jeho poměry šílené. Pomohl k tomu i nedisciplinovaný kolumbijský obránce Juan Cabal.
Je ironií osudu, že v půli střídal Cambiasa, který hrál se žlutou kartou. A Spalletti ho stáhl z obav, aby neobdržel druhou.
„Neštěstí, katastrofa Cabal,“ křičí titulek deníku Gazzetta dello Sport.
Kolumbijec si dvě žluté vysloužil během osmi minut po hodině hry, v té době to bylo 3:2 pro Galatasaray, s čímž Juventus mohl ještě něco udělat. Ale v oslabení inkasoval další dvě branky. A navíc Cabal hned v úvodu druhé půle propadl při bránění a domácí vyrovnali na 2:2.
„Cambiaso riskoval na konci první půle druhou žlutou kartu. V podobných zápasech je rozumné střídat,“ poznamenal Spalletti.
„Hráči vyměníte, abyste sňali tlak z jednoho z nich. A jeho nástupce dostane krátce po sobě dvě žluté karty. To se nepovedlo. Když jste v deseti, je všechno mnohem těžší,“ litoval kouč.
Italská média ze tří inkasovaných branek vinila anglického stopera Lloyda Kellyho. „Umožnil, aby za ním hlavičkující Sánchez dal na tři dva. Pak si nevšiml Osimhena, který ho obral o míč a zvýšil. Pak prohrál souboj a Boey dal pátý gól.“
Kritice neušel ani záložník Khéphren Thuram, syn bývalého francouzského reprezentanta Liliana Thurama a bratr známějšího útočníka Marcuse, který hraje za Inter. „Třináct ztrát, deset špatných přihrávek, jeden vyhraný souboj z pěti a nesmyslná přihrávka na spoluhráče, po které dal Galatasaray čtvrtý gól,“ spočítala mu Gazzetta.
Aby osmifinále Juventus ještě zvrátil, musí v domácí odvetě vyhrát aspoň o čtyři branky. Je to vůbec reálné?
„Zkusíme to,“ slíbil kouč. „Zkusíme se vrátit zpátky. Ale taky je nutné, abychom všichni přijali zodpovědnost za to, co na hřišti děláme.“
„Cesta dopředu vede do pořádného kopce. V odvetě to bude extrémně těžké, ale alespoň do toho dáme srdce,“ prohlásil kapitán Manuel Locatelli.