Historická prohra, šílené střídání. Jak Juventus během pár dnů ztrácí všechno

  14:53
V domácí soutěži se po dvou ztrátách propadl na pátou příčku, vypadl z Italského poháru a v úvodním osmifinále Champions League dostal pět gólů v Turecku. Slavný Juventus Turín během pár dnů ztrácí celou sezonu. „Udělali jsme několik kroků zpátky,“ procedil nakvašeně trenér Luciano Spalletti.
Brankář Di Gregorio (vlevo) na kolenou, obránce Gatti se zlobí, stoper Kelly...

Brankář Di Gregorio (vlevo) na kolenou, obránce Gatti se zlobí, stoper Kelly (vpravo) vzdychá. Mezi hráči Juventusu se raduje útočník Osimhen z Galatasaray Istanbul. | foto: Reuters

Gólová radost Gabriela Sary z Galatasaraye.
Teun Koopmeiners z Juventusu slaví gól do sítě Galatasaraye.
Hráči Galatasaraye se radují z branku v play off Ligy mistrů proti Juventusu.
Andrea Cambiaso z Juventusu (v černém) se probíjí přes obranu Galatasaraye.
Že se s Juventusem něco děje, ukázala už lednová porážka v Cagliari, i když čtyři následující úspěšné výsledky ještě nic zlověstného nevěstily.

Ale pak přišel pohárový debakl v Bergamu (0:3).

V italské lize tým sotva zachránil remízu proti Laziu, když na 2:2 vyrovnal v šesté minutě nastavení. O víkendu prohrál prestižní souboj na Interu (2:3), byť víc než poločas hrál v deseti bez nespravedlivě vyloučeného Kalula.

Juventus není Sparta

Je to přesně dva roky, kdy se s Galatasarayem v play off Evropské ligy utkala Sparta. Po výsledcích 2:3 v Istanbulu a 4:1 postoupila. Jak se lišila sestava tureckého klubu proti té, kterou vyprášili sparťané na Letné?

Galatasaray proti Spartě (22. února 2024): Muslera - Ayhan, Bardakci, Sánchez, Kutlu - Torreira, Demirbay - Yilmaz, Mertens, Aktürkoglu - Icardi.

Galatasaray proti Juventusu (17. února 2026): Cakir - Sallai, Sánchez, Bardakci, Jakobs - Torreira, Gabriel Sara - Yilmaz, Akgun, Lang - Osimhen.

V kádru jsou pak ještě Icardi a Ayhan. Icardi proti Juventusu střídal, Ayhan zůstal na lavičce.

A naposled v úterý večer obdržel pět gólů na Galatasarayi (2:5). „Historická porážka,“ zdůraznil deník Gazzetta dello Sport. „Křehkost týmu, neuvěřitelné individuální chyby.“

Je to teprve podruhé, co Juventus inkasoval v zápase evropského poháru pět a víc gólů. Nejvíc to bylo v ročníku 1958/1959 v tehdejším Poháru mistrů evropských zemích s vídeňským SC.

Přitom Juventus v bouřícím Rams Parku na severu Istanbulu v první půli otočil z 0:1 na 2:1. Ale po pauze dostal čtyři góly během sedmatřiceti minut, což je na jeho poměry šílené. Pomohl k tomu i nedisciplinovaný kolumbijský obránce Juan Cabal.

Je ironií osudu, že v půli střídal Cambiasa, který hrál se žlutou kartou. A Spalletti ho stáhl z obav, aby neobdržel druhou.

„Neštěstí, katastrofa Cabal,“ křičí titulek deníku Gazzetta dello Sport.

Kolumbijec si dvě žluté vysloužil během osmi minut po hodině hry, v té době to bylo 3:2 pro Galatasaray, s čímž Juventus mohl ještě něco udělat. Ale v oslabení inkasoval další dvě branky. A navíc Cabal hned v úvodu druhé půle propadl při bránění a domácí vyrovnali na 2:2.

„Cambiaso riskoval na konci první půle druhou žlutou kartu. V podobných zápasech je rozumné střídat,“ poznamenal Spalletti.

„Hráči vyměníte, abyste sňali tlak z jednoho z nich. A jeho nástupce dostane krátce po sobě dvě žluté karty. To se nepovedlo. Když jste v deseti, je všechno mnohem těžší,“ litoval kouč.

Obránce Juan Cabal z Juventusu odchází ze hřiště po vyloučení v Lize mistrů.

Italská média ze tří inkasovaných branek vinila anglického stopera Lloyda Kellyho. „Umožnil, aby za ním hlavičkující Sánchez dal na tři dva. Pak si nevšiml Osimhena, který ho obral o míč a zvýšil. Pak prohrál souboj a Boey dal pátý gól.“

Kritice neušel ani záložník Khéphren Thuram, syn bývalého francouzského reprezentanta Liliana Thurama a bratr známějšího útočníka Marcuse, který hraje za Inter. „Třináct ztrát, deset špatných přihrávek, jeden vyhraný souboj z pěti a nesmyslná přihrávka na spoluhráče, po které dal Galatasaray čtvrtý gól,“ spočítala mu Gazzetta.

Aby osmifinále Juventus ještě zvrátil, musí v domácí odvetě vyhrát aspoň o čtyři branky. Je to vůbec reálné?

„Zkusíme to,“ slíbil kouč. „Zkusíme se vrátit zpátky. Ale taky je nutné, abychom všichni přijali zodpovědnost za to, co na hřišti děláme.“

„Cesta dopředu vede do pořádného kopce. V odvetě to bude extrémně těžké, ale alespoň do toho dáme srdce,“ prohlásil kapitán Manuel Locatelli.

8. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 8 8 0 0 23:4 24
2. Bayern MnichovBayern 8 7 0 1 22:8 21
3. LiverpoolLiverpool 8 6 0 2 20:8 18
4. TottenhamTottenham 8 5 2 1 17:7 17
5. FC BarcelonaBarcelona 8 5 1 2 22:14 16
6. ChelseaChelsea 8 5 1 2 17:10 16
7. Sporting CP LisabonSporting Lisabon 8 5 1 2 17:11 16
8. Manchester CityManchester City 8 5 1 2 15:9 16
9. Real MadridReal Madrid 8 5 0 3 21:12 15
10. Inter MilánInter 8 5 0 3 15:7 15
11. Paris Saint-GermainPSG 8 4 2 2 21:11 14
12. Newcastle UnitedNewcastle 8 4 2 2 17:7 14
13. Juventus FCJuventus 8 3 4 1 14:10 13
14. Atlético MadridAtlético 8 4 1 3 17:15 13
15. Atalanta BergamoBergamo 8 4 1 3 10:10 13
16. LeverkusenLeverkusen 8 3 3 2 13:14 12
17. Borussia DortmundDortmund 8 3 2 3 19:17 11
18. Olympiakos PireusPireus 8 3 2 3 10:14 11
19. BruggyBruggy 8 3 1 4 15:17 10
20. Galatasaray IstanbulGalatasaray 8 3 1 4 9:11 10
21. AS MonacoMonaco 8 2 4 2 8:14 10
22. FK KarabachKarabach 8 3 1 4 13:21 10
23. Bodo/GlimtBodo/Glimt 8 2 3 3 14:15 9
24. Benfica LisabonBenfica 8 3 0 5 10:12 9
25. Olympique MarseilleMarseille 8 3 0 5 11:14 9
26. Pafos FCPafos 8 2 3 3 8:11 9
27. Saint-GilloiseSaint-Gilloise 8 3 0 5 8:17 9
28. PSV EindhovenEindhoven 8 2 2 4 16:16 8
29. Athletic BilbaoBilbao 8 2 2 4 9:14 8
30. NeapolNeapol 8 2 2 4 9:15 8
31. FC KodaňKodaň 8 2 2 4 12:21 8
32. Ajax AmsterdamAjax 8 2 0 6 8:21 6
33. Eintracht FrankfurtFrankfurt 8 1 1 6 10:21 4
34. SK Slavia PrahaSlavia 8 0 3 5 5:19 3
35. VillarrealVillarreal 8 0 1 7 5:18 1
36. FC Kajrat AlmatyKajrat 8 0 1 7 7:22 1

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

Teplice ukázaly svou chloubu, žlutá Stínadla 2.0. Pro reprezentaci zčervenají

Stínadla 2.0, vizualizace přestavěného fotbalového stadionu v Teplicích,...

Nejdřív v kině, pak na sociálních sítích. Fotbalové Teplice ve středu představily Stínadla 2.0, svůj stadion po kompletní rekonstrukci, která ho změní na moderní sportovní a společenskou arénu nové...

Sparta - Hradec Kr. 2:0, oba góly dal kapitán Haraslín, domácí podržel Surovčík

Sparťanská radost z gólu v utkání s Hradcem.

Sparťanští fotbalisté zůstávají v jarní části sezony stoprocentní, potřetí vyhráli a ještě neinkasovali. V domácím zápase 22. kola Chance Ligy porazili Hradec Králové 2:0 po dvou brankách kapitána...

Fotbalové přestupy ONLINE: Kabongo do Boleslavi, Tottenham dočasně povede Tudor

Sledujeme online
Christophe Kabongo (vpravo) bránící Abdullahio Bewenea z Baníku Ostrava.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

Patnáct rozhodujících, deset hlavou, žádná penalta. Všechny góly rekordmana Součka

Gól proti Manchesteru United si Tomáš Souček (West Ham) pořádně užíval.

Nejlepší český střelec v anglické Premier League. Devětatřicet přesných zásahů během sedmi sezon. Tomáš Souček v úterý večer překonal rekord Patrika Bergera a přispěl k dalšímu obrovskému úspěchu...

Gól číslo 39! Souček má český střelecký rekord v Premier League, předčil Bergera

Jako by Tomáš Souček (West Ham) nevěřil, že vstřelil gól Manchesteru United.

Tři měsíce čekal na svou 39. trefu, kterou se odpoutá od Patrika Bergera a překoná český střelecký rekord v anglické Premier League, nejvěhlasnější soutěži světa. A v úterý se dočkal. Tomáš Souček...

Historická prohra, šílené střídání. Jak Juventus během pár dnů ztrácí všechno

Brankář Di Gregorio (vlevo) na kolenou, obránce Gatti se zlobí, stoper Kelly...

V domácí soutěži se po dvou ztrátách propadl na pátou příčku, vypadl z Italského poháru a v úvodním osmifinále Champions League dostal pět gólů v Turecku. Slavný Juventus Turín během pár dnů ztrácí...

18. února 2026  14:53

Za sebe i za všechny české kluby. Plzeň má proti Panathinaikosu zvláštní poslání

Sampson Dweh ukázkově brání Milose Pantovice.

Před dvěma měsíci si to „vyzkoušeli“, ve čtvrtek to bude na rozlehlém Olympijském stadionu v Aténách už „naostro“. Plzeňští fotbalisté ve čtvrtek večer proti domácímu Panathinaikosu rozehrají...

18. února 2026

Případ Vinícius. Slyšel, že je opice, tvrdí Mbappé. Mourinho kritizoval jeho oslavu

Sudí Francois Letexier přerušuje zápas Benfiky s Realem Madrid poté, co si...

Během krátké chvíle na sebe dvakrát upoutal pozornost. Nejprve fotbalově, když krásně vymetl šibenici a vstřelil gól, jenž nakonec Realu Madrid v Lize mistrů vyhrál zápas (1:0). O pár okamžiků...

18. února 2026  11:16

Nigerijec z Ústí: Přespolní běh na zimní hry? Jo! I v hokeji by Afričané byli dobří

Teplice, 14. 2. 2026, FK Viagem Ústí nad Labem - Chomutov, fotbalová příprava....

Afrika je k zimním hrám pod pěti kruhy spíš netečná, a proto Mezinárodní olympijský výbor vymýšlí, jak ji zpopularizovat i tam. Třeba zařazením přespolního běhu. Nigerijský fotbalista Solomon...

18. února 2026  11:11

Galatasaray nasázel Juventusu pět gólů, výhru Realu poznamenal incident

Vinicius Júnior si v zápase s Benfikou stěžoval na rasismus ze strany domácích...

Obhájce trofeje ve fotbalové Lize mistrů Paris St. Germain vstoupil do vyřazovací části vítězstvím 3:2 v Monaku, přestože prohrával už 0:2. Real Madrid vrátil Benfice Lisabon tři týdny starou porážku...

17. února 2026  18:35,  aktualizováno  23:20

Kouč Smetana o návratu do Baníku: Jsem sebejistější a rozhodnější než tehdy

Trenér Ondřej Smetana se do Baníku Ostrava vrací téměř po čtyřech letech.

Hektické hodiny a hektické dny prožívá Ondřej Smetana. Od pondělka je novým trenérem ostravských fotbalistů, u nichž nahradil odvolaného Tomáše Galáska. „Snažím se co nejrychleji zase poznat...

17. února 2026  19:03

Stabilita, mentalita, výkonnost. Coufala si v Hoffenheimu považují, má nový kontrakt

Obránce Hoffenheimu Vladimír Coufal se snaží přihrát přes Harryho Kanea z...

O víkendu proti Freiburgu přihrál na dva góly, o dva dny později fotbalový reprezentant Vladimír Coufal z Hoffenheimu slavnostně pózoval se sportovním ředitelem Andreasem Schickerem a svým dresem s...

17. února 2026  17:57

Výzva pro Anglii. Překoná v semifinálové účasti Španěly? Play off Ligy mistrů začíná

Gabriel Jesus z Arsenalu (druhý zprava) slaví se spoluhráči druhý gól proti...

Dvanáct semifinálových účastí za posledních deset let, z toho pět triumfů. Španělské fotbalové kluby jsou v moderní éře Ligy mistrů nejúspěšnější. Vyřazovací část letošního ročníku začíná právě v...

17. února 2026  16:49

Saka prodloužil smlouvu s Arsenalem. Bude nejlépe placeným fotbalistou týmu

Bukayo Saka (Arsenal) po vstřeleném gólu.

Anglický fotbalový reprezentant Bukayo Saka podepsal novou smlouvu s Arsenalem do roku 2031. Díky kontraktu bude nejlépe placeným hráčem klubu. Podle BBC si čtyřiadvacetiletý křídelní hráč vydělá 300...

17. února 2026  16:28

Máte na to názor? Tak vidíte, odešel Flick z rozhovoru. Barcelona cítí křivdu kvůli faulu

Barcelonští fotbalisté po inkasovaném gólu na 1:2 od Girony si stěžují u...

Ten moment z konce zápasu nechtěl rozebírat tak urputně, že se o něm stejně mluví nejvíc. Znovu je středem pozornosti Barcelona. A zcela po právu. Její trenér Hansi Flick dostával stejnou otázku...

17. února 2026  14:01

Když vyhrajeme, možná vyplatím odměnu, hlásí Hamza před speciálním zápasem

Pardubický fotbalista Jiří Hamza

Stoper Jiří Hamza je jednou ze zimních posil fotbalových Pardubic, s jejímž přínosem se počítalo spíš do budoucna. „Podle původní domluvy mi trenér Jan Trousil dával klidně půl roku na zapracování,“...

17. února 2026  9:41

Rangers a Celtic, už čtyřicet let. Rozbourají duopol Hearts s Fergusonem na telefonu?

Fotbalisté Heart of Midlothian během utkání s Rangers.

Říká se, že nikde na fotbalové planetě nevládne větší rivalita než mezi nimi. Ale stejně to už začíná být trochu nuda. Vlastně už je to nuda velmi dlouho. Nekonečně dlouho! Jakmile odstartuje skotská...

17. února 2026  7:17

