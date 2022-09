Musíme se vzpamatovat, soupeřům jsme akorát k smíchu, čertil se Klopp

Do půle prohráli v Neapoli o tři góly - a to ještě přežili domácí penaltu. Když se pak vrátili z kabin na druhý poločas, okamžitě schytali i čtvrtý direkt. Odevzdaní, bez zápalu i jakékoli naděje. Co se děje s fotbalisty Liverpoolu, kteří do Ligy mistrů vstoupili debaklem 1:4 v Itálii?