Zahozené šance? Trochu fraška, ale hlavní je postup, oddechl si Klopp

„Nesnáším to, ale pokud jsme mohli nějaký duel ztratit, tak to byl tenhle,“ doplnil německý trenér.

Liverpool si do domácí odvety z Milána přivezl vítězství 2:0 a mezi nejlepších osm týmů soutěže proklouzl i navzdory úterní porážce 0:1.

„Je tam velké ‚kdyby‘. Kdybychom využili naše šance ze standardních nebo jiných situací, mohlo by to být jiné. Byla to trochu fraška, jak jsme ty možnosti zahodili. Jediné, co mě ale nakonec zajímá, je, že jsme postoupili,“ řekl Klopp.

Italskému celku v odvetě vykřesal naději v 62. minutě po trefě Lautara Martíneze, jejich šance ale zkomplikoval o chvíli později Alexis Sánchez, když dostal po zákroku na Fabinha druhou žlutou kartu a byl vyloučen.

„Lautarův gól Liverpool zasáhl, ale Sánchezovo vyloučení poslední půlhodinu zápasu ovlivnilo. Vítězství na Anfieldu je sice hezké, ale k postupu nestačilo,“ litoval kouč Simone Inzaghi. „Jsme zklamaní, protože jsme chtěli ve vyřazovací fázi pokračovat. Bylo to vyrovnané dvojutkání, ale ty dvě branky v posledních patnácti minutách prvního zápasu byly rozhodující,“ připomněl Inzaghi.

Liverpool neprodloužil svou sérii sedmi výher v soutěži a utržil v aktuálním ročníku Champions League první porážku.

„Nejsem z toho kdovíjak unešený, ale jsem rád, že jsme postoupili, protože když jsem viděl rozlosování, bylo mi jasné, že to bude těžké. Myslím, že jsme si postup v celkovém součtu zasloužili,“ hodnotil Klopp, jehož tým trefil v odvetě třikrát brankovou konstrukci soupeře.

Dvakrát takto vyšel na prázdno Salah. „Je to tak, dvakrát jsem trefil tyč, ale co se dá dělat. V příštím zápase dám třeba zase tři góly. Díky tomu, že jsme postoupili, mi to tak nevadí,“ uvedl egyptský útočník, jenž vstřelil v této sezoně napříč všemi soutěžemi už sedmadvacet branek.

Liverpool postoupil do čtvrtfinále Ligy mistrů počtvrté z posledních pěti účastí. „Byl to dobrý zápas, ze kterého se můžeme poučit. Vždycky je důležité vyhrát, ale i takový zápas, kde trefíte dvakrát tyč a nevyužijete další šance, se může stát. Hlavní je, že to nepřišlo v lize a podařilo se nám i přes to všechno postoupit,“ dodal Salah.