Atlético sehrálo epickou bitvu v osmifinále Ligy mistrů proti Realu Madrid. V odvetě ho dokonce porazilo 1:0, čím srovnalo stav z prvního zápasu na 2:2. Když v prodloužení gól nepadl, následoval penaltový rozstřel. A ten rozhodl kuriózní moment.

„Nikdy jsem neviděl, že by VAR byl vyzván k přezkoumání penalty v rozstřelu. Nikdy,“ prohlásil Simeone.

Ve druhé sérii domácímu Juliánu Álvarezovi při střele podklouzla stojná levá noha, přesto v pádu pravačkou poslal míč nechytatelně pod břevno. „Něco se mi nezdálo, tak jsem na to upozornil rozhodčího,“ poznamenal Thibaut Courtois, brankář Realu Madrid.

Antonio de Valdés @adevaldes Aquí una mejor toma del polémico penal de Julián Álvarez.



Toca el balón dos veces??

https://t.co/VAyoETd9lV oblíbit odpovědět

Známý polský sudí Szymon Marciniak zastavil hostujícího Valverdeho, který se chystal otevřít třetí sérii.

Stav v ten moment byl 2:2, když videoasistent začal přezkoumávat, zda se Álvarez levačkou nedotkl míče dřív, než ho pravačkou poslal do brány. Po chvíli si Marciniak rukou sáhl na levou kopačku, hned poté na pravou a rozpažil. „Gól neplatí, Real po dvou sériích vede 2:1.“ Nakonec vyhrál 4:2.

„Pochopili jsme, že se něco děje, protože rozhodčí naznačil, že čeká na VAR. Je to poprvé, co se mi tohle stalo na hřišti. Bylo to divné, ale taková jsou pravidla a musíme to respektovat,“ podotkl smířlivě domácí obránce Clément Lenglet.

Při podrobném zkoumání, kdy si záběr Álvarezovy nohy a míče hodně zvětšíte, máte pocit, že než do něj kopl, tak se míč lehce pohnul. „Ale ani nespočet opakovaných záznamů v televizi nedokázalo pochybnosti rozptýlit,“ napsal barcelonský deník Mundo Deportivo.

Když žurnalisté po zápase v mixzóně konfrontovali Courtoise s hodnocením kouče Simeoneho, belgický gólman Realu reagoval už trochu podrážděně.

„Už mám plné zuby těch nářků, pořád brečí. Všichni víme, že UEFA to vidí jasně. Rozhodčí nechtějí pomáhat žádnému týmu, ať už jde o španělskou ligu nebo evropské poháry. Jasně, není to dobře vidět, ale Álvarez měl prostě smůlu. Já ji měl taky při střele Correy, když jsem měl míč na ruce a stejně mi to prošlo do brány,“ řekl Courtois.

„Já jsem si v první chvíli neuvědomil, co se řeší. Ale když jsem tu penaltu viděl, zdálo se mi, že se Julián Álvarez nejdřív dotkl míče levou nohou a pak druhou vystřelil,“ řekl hostující kouč Carlo Ancelotti.

Pro pořádek, pravidlo čtrnáct fotbalu říká: „Hráč provádějící pokutový kop nesmí míčem hrát podruhé dříve, než se ho dotkne jiný hráč. Míč odražený od tyče nebo od břevna se nepočítá.“

Postřehli jste dvojí dotek při penaltě Juliána Álvareze? celkem hlasů: 128 Ano 24 %(31 hlasů) Ne 71 %(91 hlasů) Nevím 5 %(6 hlasů)

Někdejší mezinárodní rozhodčí Mateu Lahoz ve studiu televize Movistar se podivil, že hlavní sudí Marciniak si situaci nešel prohlédnout k monitoru a zodpovědnost za verdikt nechal na videoasistentovi.

„Nebyl bych v klidu, kdybych měl udělat takové zásadní rozhodnutí jen na upozornění kolegy. Chtěl bych to sám vidět. Chápu, že když jsou některá rozhodnutí jasná, dělají se rychle. Sledujeme každý detail, tohle bylo v reálu lidským okem nepostřehnutelné. A stejně máme všichni pochybnosti.“