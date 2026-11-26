„Jsem šokovaný z toho, co se nám stalo,“ hlesl.
Sparta ve druhé pětačtyřicetiminutovce povolila a inkasovala čtyřikrát za poločas, čímž jen podtrhla výsledkové trápení, kvůli kterému skončil trenér Brian Priske i sportovní ředitel Tomáš Rosický.
Dočasný kouč Lukáš Bláža měl sice našlápnuto slibně, jenže o to tvrdší pak byla srážka s realitou.
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Sparta - Alkmaar 2:4, slušná první půle, po pauze soupeř předvedl čtyřgólový obrat
„Jo, v první půli jsme ukázali, čeho jsme schopní. Ale pak? Jako bychom se soupeře báli, chyběla nám agresivita, intenzita i kvalita na míči. Prostě všechno, takže čtyři góly jsme si naprosto zasloužili,“ kritizoval střelec úvodního gólu.
Ten druhý vybojoval úspěšným presinkem, který u brankáře zahájil Alcócer. Od Brunesovy nohy se pak balon dostal k Vydrovi, jenž zakončil do prázdné brány. Sparta si věřila, kombinovala po zemi přes střed a využívala mezery v soupeřově obraně.
Brunes o prázdných tribunách
„Fanoušci na to mají plné právo. My nejsme schopní podávat ideální výkony a přece nemůžeme říct, že chceme plný stadion, když pořád prohráváme. Takže se není čemu divit.“
Ale pak jako by z kabiny vylezl úplně jiný tým.
„Bylo to strašné. A to nejen tohle, ale všechno, co se nám za poslední měsíce děje. Je to až trapné,“ sklopil oči Brunes.
Z posledních deseti zápasů Sparta vyhrála jediný a co se týče Evropské ligy, postup do vyřazovací fáze už je nejspíš v nedohlednu.
„Asi si umíte představit, že ani v kabině není dobrá nálada. Ale snažíme se dělat všechno, abychom při sobě dál stáli. Jasně, cítíme se blbě a netěší nás, že prohráváme. Jsme frustrovaní, jo, to je to správné slovo,“ přemítal Brunes.
Což je po další ráně do sebevědomí ještě složitější. Spartu čeká závěr podzimní části, nejprve vyjede do Zlína, pak má doma Mladou Boleslav. V pohárech ještě zavítá do Salcburku a v půlce prosince v lize do Teplic.
„Je to těžké,“ kývl Brunes. „Nevzdáváme se a dál budeme bojovat. Další zápas máme v neděli a už musíme vyhrát. Nemůžeme sami sebe litovat, prostě makat dál i když to není snadné. Už ráno být zase na tréninku a pokračovat.“