Nevšední příběh Kvídy: V Česku ligu nehrál, na Pafosu byl kapitán. Chce ho tamní svaz

Za FC Pafos odkopal Josef Kvída bezmála 140 zápasů, momentálně nastupuje za Apollon Limassol. | foto: Profimedia.cz

David Čermák
Českou ligu nikdy nezkusil, od osmnácti si pročesával vlastní cestu. A když zmíníte, že jeho příběh doma není moc známý, přeruší vás: „Není známý vůbec. V pořádku, jiní zkrátka byli na očích víc.“ Zato na Kypru má jméno Josef Kvída zvuk. Statný obránce byl u toho, když fotbalový Pafos stoupal z průměru do špičky, dokonce mu šéfoval s kapitánskou páskou. Ale nekončil v dobrém a Liga mistrů, v níž kyperský šampion ve středu přivítá Slavii, už ho minula.

Rok kope za Apollon Limassol, a že se o něm v Česku nemluví, ho vůbec netrápí. „Nikam se netlačím. Nemusím být vidět na sociálních sítích, mám radši svůj klid, rodinu, kamarády. Nepotřebuju, aby se o mně vědělo. Vždyť už stejně v Česku deset let nejsem a vracet se v dohledné době nechci.“

Jen v dohledné době? Nebo vůbec?
Uvidíme. Na Kypru jsem šest let, koupil jsem tady pár apartmánů, založil rodinu, rád bych, aby se sem přestěhovali časem i rodiče. Taky bych po kariéře chtěl cestovat a zažít to, na co teď není čas. Vyrazit třeba do Japonska, poznat, jak se kde žije. Ale na Kypru jsme teď moc spokojení.

Až dorazí Slavia, půjdete se podívat?
Na stadion ne. Stejně znám ze Slavie jen Michala Sadílka, trochu Jindru Staňka, ostatní málo. Z kyperské televize mi nabídli, jestli bych nešel komentovat do studia, ale v pátek máme zápas, Liga mistrů se hraje do noci a já bych rád šel brzy spát.

Pořád mám trochu v hlavě, že bych mohl nakouknout do české reprezentace, ale je to těžké.

Josef Kvída

Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Nevšední příběh Kvídy: V Česku ligu nehrál, na Pafosu byl kapitán. Chce ho tamní svaz

