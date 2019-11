Mourinho děkoval pozornému podavači: Inteligentní kluk jako já

„Mám rád inteligentní podavače, jako jsem býval i já sám. Byl jsem výborný a tenhle kluk je na tom stejně. Skvěle čte hru, rozumí jí a připsal si důležitou asistenci,“ chválil José Mourinho v rozhovoru pro britský BT Sport.

Ten moment, který se po zápase rozebíral nejvíc, přišel na začátku druhého poločasu. Jakmile jeden z hostujících beků odehrál míč do zámezí, chlapec v zeleném rozlišováku a s modrou kšiltovkou naraženou na čele okamžitě vystartoval ze svého místa, hodil náhradní balon obránci Aurierovi, jenž ho hbitě rozehrál za obranu nabíhajícímu Lucasovi.

Ten pak před bránou už jen našel střelce Harryho Kanea, který vyrovnal stav zápasu.

Jose Mourinho makes sure the ball boy gets the respect he deserves for the assist 



Class.

„Nekoukal, kde co lítá, ale vcítil se do hry, udělal to vážně parádně. Chtěl jsem toho kluka pozvat do kabiny, aby s námi vítězství a postup do osmifinále oslavil, ale vytratil se,“ přidal Mourinho před novináři.



Ve svém druhém utkání na lavičce Tottenhamu, kde před týdnem vystřídal odvolaného argentinského kouče Mauricia Pochettina, zapsal druhou výhru. O víkendu s týmem zvládl ligovou premiéru proti West Hamu (3:2) a vítězně se vrátil i do Ligy mistrů.

Baví fanoušky, neremcá. Je plný energie a sil tak jako pokaždé v novém klubu. Po čase si opět užívá tiskové konference, rozhovory s novináři. Je vtipný a pohotový.

Když se ho jeden z žurnalistů po úterním utkání ptal, co musel o přestávce v kabině hráčům po nepovedeném prvním poločase říct, odpověděl: „Počkejte si pár měsíců a kupte si dokument od Amazonu.“

Kameramani z americké společnosti jsou totiž fotbalistům i trenérům Tottenhamu od začátku sezony v patách. Mapují zákulisí, v připravovaném filmu přiblíží každodenní dění. A i díky Mourinhovi to může být trhák.