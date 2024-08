V Edenu dva nezdary i porada v garáži. Pozor, Mourinho nezapomíná

Už zase!

Nejdřív s AS Řím a teď s Fenerbahce Istanbul. „Mám radost, že se vrátí,“ pravil Jindřich Trpišovský.

Jestli k někomu často nadužívané slůvko legenda rozhodně patří, je to právě Mourinho.

Doma má pytel trofejí, které až na výjimku v anglickém Tottenhamu přihazoval všude, kde ho angažovali. A i když se jeho pragmatický styl, kterým se proslavil, z dnešního fotbalu pozvolna vytrácí, stejně po celém světě vyrostla generace trenérů, kteří v jeho práci hledali inspiraci.

„Učil jsem se od něj vztah s kabinou, propojení, vzájemný respekt,“ přiznává Trpišovský. „Jeho jméno řeknete kdekoli na planetě a každý ví, o koho se jedná.“

Energický šéf, kterého vlastní hráči milují a soupeři nenávidí.

Když nemá náladu, umí být jízlivý i jedovatý. Mistr ironie i autor hlášek, které mezi fanoušky zlidověly.

Klidně můžete namítnout, že Mourinho je rok po šedesátce na ústupu, což úkrok do přehlížené turecké ligy tak trochu symbolizuje. Ale pořád ve světovém fotbale nenajdete příliš výraznějších osobností, než je on.

Borec, který na sebe strhne pozornost, kdekoli se objeví.

Vzpomínáte, jak loni v Římě právě před zápasem se Slavií přispěchal s nečekanou prosbou a obrátil na žurnalisty z Česka: „Rád bych tuhle příležitost využil, abych obnovil kontakt se svým dávným přítelem Radkem Štěpánkem. Nemáte náhodou někdo jeho telefonní číslo?“

O dva týdny později už se starým známým po zápase v Edenu povečeřel v centru Prahy, což je ovšem zároveň dost možná jediná příjemná vzpomínka, kterou si na poslední návštěvu Česka uchoval. Slavia se musí mít na pozoru, protože listopadovou porážku 0:2, kterou si Mourinho před rokem z Edenu odvezl, kousal hodně těžko.

„Běžně to nedělám, ale tentokrát jsem musel. Hráčům jsem ihned po zápase v kabině jasně řekl, co si myslím,“ mračil se. „Proč jsme byli tak slabí? Neumím si to vysvětlit. A je to i moje chyba a zodpovědnost,“ vyčítal si.

Mourinho, který tenkrát kvůli trestu za nadávky anglickému rozhodčímu Taylorovi naposledy nesměl na lavičku a krčil se v kukani pod střechou stadionu, vydýchával mdlý výkon svých hráčů v garážích. Mezi zaparkované autobusy svolal narychlo bojovou poradu s asistenty. A pak vyrazil do šatny s důrazným proslovem: Takhle ne, pánové!

Bral osobně, že z Edenu jako kouč odjíždí s porážkou už podruhé. V roce 2013 ještě na lavičce Chelsea padl na penalty v pražském finále evropského Superpoháru s Bayernem Mnichov, což podle výrazu ve tváři od českých novinářů rozhodně nechtěl připomínat.

„Jo, pamatuju si,“ odsekl na nevinný dotaz. „Ztratili jsme vedení a pak jsme celé prodloužení hráli o deseti.“

Jako by i po těch letech pořád cítil nespravedlnost...

Ne, Mourinho opravdu nezapomíná a na Slavii, kterou sice loni s AS v domácím utkání porazil, ale ve skupině Evropské ligy skončil za ní, bude mít spadeno. Totéž platí pro celé Fenerbahce, které slávisté předloni na jaře vyřadili z Konferenční ligy.

Ale ještě k Mourinhovi.

„Že jsem ho mohl potkat, je pro mě největší sportovní zážitek. Moc si vážím, jak se k nám choval, že měl respekt. Nejúspěšnější trenér v historii si našel čas, že za mnou přišel a pozdravil mě. Po takovém zápase to není jednoduché a já bych mu chtěl poděkovat,“ řekl Trpišovský, když portugalského trenéra loni skolil. Teď si na něj troufá znovu, což zní vlastně neuvěřitelně.

Vždyť když slavný Mourinho před dvaceti lety poprvé s Portem ovládl Champions League, začátečník Trpišovský v kšiltovce cepoval dorostence v Horních Počernicích.

Tenhle příběh dostane pokračování.