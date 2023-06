Zku....á ostuda, křičel Mourinho na sudího. Stříbro nechtěl, dal ho divákovi

V útrobách stadionu se neovládl. Počkal si, až kolem půjde rozhodcovský tým v čele s Anthonym Taylorem, a pořádně od plic mu vynadal. „To, co jste předvedli, je zku....á ostuda, jděte do hajzlu,“ špačkoval trenér José Mourinho anglicky i italsky poté, co fotbalisté AS Řím ve finále Evropské ligy podlehli po penaltách Seville.