Strejček Jonatán. Jak malý velký muž s Barcelonou dobyl Evropu. Zaujal i Messiho

„Jeden z mých nejkrásnějších dnů v životě. Zasloužená výhra, jsem na hráčky moc pyšný. Navíc před téměř domácím publikem. Z Katalánska přijelo sem do Bilbaa 40 tisíc fanoušků,“ vyprávěl v sobotu večer na trávníku, s medailí na krku a dojetím v hlase.

Fotbalistky Barcelony právě zdolaly ve finále Ligy mistryň 2:0 Olympique Lyon, s osmi trofejemi historicky nejúspěšnější tým soutěže. Barcelona zvítězila dosud třikrát: v roce 2021, loni a letos. Pro Giráldeze, 32letého rodáka z Viga, to byla snová rozlučka.

Už na konci loňského roku v kabině přiznal: „Po sezoně končím, smlouvu neprodloužím.“ Namířeno má do Washingtonu Spirit, třetího týmu americké NWSL. Možná vás napadá: Proč odcházet od nejlepšího týmu Evropy? Roli sehrála jistě finanční stránka. Mladý trenér by si měl v zámoří vydělat až pětinásobně víc než v Barceloně.

Ale hlavní důvod je podle něj jiný. „Dostal jsem příležitost k růstu. Jsem mladý, chci se zlepšovat. Proto zkusím trénovat v jiné zemi. Budu komunikovat v jiném jazyce, poznám jinou kulturu, setkám se s jinými typy hráček,“ popisoval v rozhovoru pro list Marca. „Nevím, jestli tam budu tři měsíce nebo tři roky, ale vím, že až skončím, budu lepší profesionál a trenér.“

Hráčky ho popisují jako náročného, ale velkorysého a nesmírně soutěživého trenéra. Jak to vidí on sám? „Pravda, soutěžím neustále: doma s partnerkou, s realizákem, s hráčkami. I to je jeden z důvodů, že jsem dnes trenérem Barcy. Chci ze sebe vydávat to nejlepší a vyhrávat.“

V Barceloně vyhrál v letošní sezoně vše, co šlo. Liga mistryň, oba domácí poháry, mistrovský titul. První quadruple v historii ženského fotbalu. Do konce španělské Ligy F zbývají ještě dva zápasy, Barcelona vede ligu o 15 bodů před Realem Madrid, skóre 129:9. Trochu nuda, že?

Ve Washingtonu Spirit bude Giráldéz součástí ambiciózních plánů šéfky Michele Kangové. Podnikatelka ve zdravotnickém a IT byznysu vlastní hned tři ženské fotbalové kluby. Olympique Lyon, druholigový anglický London City Lionesses a právě tým z hlavního města USA. Touží s ním konečně získat titul, proto přivedla Giráldeze, machra na vítězství. K dispozici dostane mladý tým složený výhradně z Američanek. Jedno jméno? Trinity Rodmanová.

Americká fotbalistka Trinity Rodmanová krotí míč.

V dětství kopal drobný Jonatan za menší kluby v rodném Vigu, ale brzy zjistil, že fotbal lépe čte a vidí, než hraje. Vystudoval sportovní vědu v Pontenedře a v Barceloně. Pracoval jako analytik, kondiční trenér či trenér mládeže pro katalánský fotbalový svaz, rovněž komentoval fotbal v televizi. A v roce 2019 přijal nabídku dělat asistenta u ženského týmu FC Barcelona, které vždy fandil.

Když o dva roky později hlavní kouč Lluís Cortes rezignoval (mluvilo se o napjatých vztazích s hráčkami), nadějný Katalánec zaujal jeho místo. V pouhých devětadvaceti letech. Asi nemusíme dlouze vysvětlovat, jak náročné je ukočírovat ženskou kabinu. Vrtochy, nálady, velmi křehké vztahy. Navrch kabinu plnou hvězd, mistryň světa. „Kdysi jsem býval impulsivní. Co na srdci, to na jazyku. Teď víc vážím slova, jsem trpělivější, snažím se naslouchat,“ říká.

Ne vždy šlo vše ideálně. V létě 2022 odešla do mexické ligy Jeniffer Hermosová, osobnost na hřišti i v kabině. Navrch se vážně zranila kapitánka Alexia Putellasová, dvojnásobná vítězka Zlatého míče. Chyběla osm měsíců. Ale trenér vypiplal nové opory. Třeba?

Aitana Bonmatíová, nejlepší fotbalistka světa za loňský rok a čerstvě nejlepší hráčka letošního ročníku Champions League.

Fridolina Rolfová, kterou přivedl z Wolfsburgu, a dnes má tahle Švédka pod palcem levou stranu. Výtečná do ofenzivy i defenzivy.

Lucy Bronzeová, houževnatá obránkyně, kterou vytáhl ze City. Angličanka brala letos už pátou trofej v Champions League. Tři má s Lyonem, dvě s Barcelonou.

A na hrotu gazela Salma Paralluelová, někdejší skvělá sprinterka.

Tahle parta ovládla Ligu mistryň už loni. A že to byly nervy. Ještě o poločase vedly soupeřky z Wolfsburgu 2:0, ale ve druhém poločase vládly ženy ze Španělska. „Můj nejlepší den v životě,“ líčil Giráldez po výhře 3:2, v objetí s partnerkou Olaiou a teprve osmidenním synem Cíesem.

Ani letošní triumf se nerodil hladce. V semifinále Barcelona prohrála s Chelsea 0:1. První domácí porážka po více než pěti letech. Ale odvetu ovládla 2:0 a stejným výsledkem si došla pro skalp Lyonu ve finále. K úspěchu gratuloval na svých sociálních sítích i Lionel Messi.

„Bylo to emotivní a nostalgické, když vím, že příští roku už tady nebudu,“ přiznal sympaťák poté, co mu hráčky daly hobla. A některé neměly daleko k slzám.

Inu, jak praví v jedné písni skupina Olympic: Kam přišel strejček Jonatán, měl dvéře dokořán, byl všemi milován...