Veselý Brunes vtipkoval s novináři. Musím ale Spartě splatit důvěru, uvědomuje si

„A je fakt, že za mnou do Prahy jezdí moji nejbližší a kamarádi hodně často. Rozhodně mnohem víc, než když jsem hrál v Polsku,“ pronesl. Čím to asi bude?
Sparta – Lilleström
výkop čtvrtek 18.45
rozhodčí: Matoša - Žunič, Kasapovič (všichni Slovinsko)
Sparta na úvod Evropské ligy vyhrála v Jerevanu proti Araratu-Armenia 4:1, Lilleström podlehl doma Torreense 1:2.
Nebo další humorná scénka z tiskové konference před pohárovým zápasem s Lilleströmem.
„Máte speciální motivaci kvůli tomu, že vašeho soupeře trénuje Erik Hans Ödegaard, otec Martina Ödegaarda, kapitána Arsenalu?“ tázali se přítomní novináři.
„Proč?“ divil se Brunes.
Chvíli přemýšlel a pak svým hlubokým hlasem pronesl. „Já to vlastně vůbec nechápu.“
Pro pochopení: Brunes je bratranec Erlinga Haalanda z Manchesteru city, který s Arsenalem na jaře prohrál boj o anglický titul i finále Superpoháru.
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Vedle sedící trenér Brian Priske mu poradil. „No prostě řekni, že jsi mimořádně motivován,“ prohodil Priske a doprovodil to razantním gestem. „Samozřejmě, motivace je tam vždycky,“ odvětil Brunes se smíchem.
Legrace stranou, norský útočník jde ve čtvrtek v Evropské lize proti norskému klubu. Proti týmu, v němž profesionální kariéru ve svých dvaceti rozjížděl.
„Byl jsem mladý a i když sem tam toho moc neodehrál, hodně jsem se tam naučil. Hlavně od nejlepšího útočníka Thomase Olsena. Ale i od ostatních,“ vzpomínal Brunes.
Bude vyprodáno?
Zbývá víc než 1000 vstupenek
Den před soubojem s Lilleströmem se na Spartě řeší nezvyklá situace: ještě není vyprodáno, ve středu odpoledne zbývalo ještě víc než 1000 vstupenek.
Olsenovi je už čtyřiatřicet, ale pro tým je pořád důležitý. „Thomas mě v Praze pozval na jejich trénink, abychom se potkali,“ prozradil sparťanský útočník.
Dlouho jste nedal gól a vypadá to, že si je schováváte právě proti svému bývalému klubu.
Je to tak. To je přesně moje strategie. Jedenáct zápasů si ty góly šetřím a teď to rozbalím. Ale vážně, vím, že mi góly chybí.
Cítíte tlak? I proto jste během reprezentační přestávky odcestoval do Norska a rybařil, abyste si vyčistil hlavu?
Tlak cítím, to je jasné. Ale ten mi nevadí. Já myslím na jinou věc, abych splatil důvěru, kterou do mě Sparta vkládá. Klub, trenér, spoluhráči, fanoušci. Cestu do Norska jsem plánoval dlouho, ta s tlakem nesouvisí. Praha je velké a rušné město, někdy je fajn z ní vypadnout na chatu někam na samotě v Norsku.
Neskóroval jste jedenáct zápasů, snažíte se něco změnit, například v přístupu k tréninku?
Není to snadné, góly chci dávat. Snažím se pracovat s detaily, třeba jak se na hřišti pohybuju. Myslím si, že v tom se zlepšuju. Chybí mi jen to zakončení.
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Brunes v Norsku odpočíval s prutem a pochlubil se úlovkem. Chytí i formu?
Jak se po letním příchodu z Polska ve Spartě cítíte?
Když jsem minulý týden mluvil s rodinou, zrovna jsem jim říkal, jak jsem tady spokojený. Že jsem ve skvělém klubu a žiju v krásném městě. Jsem tu šťastný a doufám, že ve Spartě zůstanu co nejdéle. Už za tu chvíli mi to tady přirostlo k srdci. Ale samozřejmě vím, že musím dávat góly.
V tom může být Sparta a její fanoušci netrpěliví.
Já jsem věděl, že Sparta je velký klub. Ale že až tak velký, to jsem nečekal. Nejen ve srovnání v Česku, ale i v zahraničí. Opravdu to na mě udělalo dojem.
Budete hrát proti krajanům, co to s vámi dělá?
Ve Spartě jsme z Norska tři. Jsem rád, že s Tobiasem Guddalem a Sivertem Mannsverkem můžeme při ligových zápasech mluvit norsky a protihráči nám nerozumí. To teď nepůjde. Na zápas se moc těším.