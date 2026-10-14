Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Veselý Brunes vtipkoval s novináři. Musím ale Spartě splatit důvěru, uvědomuje si

Autor:
  15:40
Sparťanský útočník Jonatan Brunes na tiskové konferenci před pohárovým zápasem...

Sparťanský útočník Jonatan Brunes na tiskové konferenci před pohárovým zápasem proti Lilleströmu. | foto: ČTK

Sparťanský útočník Jonatan Brunes v šanci během utkání proti Pardubicím
Sparťanský útočník Jonatan Brunes lituje neproměněné šance.
Sparťanský útočník Jonatan Brunes po neproměněné šanci
Sparťanský útočník Jonatan Brunes hlavičkuje v souboji s Emmanuelem Godwinem z...
11 fotografií
Několikrát svými odpověďmi rozesmál celý sál. Třeba při otázce na život v Praze, když ho měl srovnat s belgickou Lovaní či polskou Čenstochovou. „Praha je skvělé město. Hodně rušné, tolik živé, těch kaváren a restaurací,“ přemítal sparťanský fotbalista Jonatan Brunes.

„A je fakt, že za mnou do Prahy jezdí moji nejbližší a kamarádi hodně často. Rozhodně mnohem víc, než když jsem hrál v Polsku,“ pronesl. Čím to asi bude?

Sparta – Lilleström

výkop čtvrtek 18.45

rozhodčí: Matoša - Žunič, Kasapovič (všichni Slovinsko)

Sparta na úvod Evropské ligy vyhrála v Jerevanu proti Araratu-Armenia 4:1, Lilleström podlehl doma Torreense 1:2.

Nebo další humorná scénka z tiskové konference před pohárovým zápasem s Lilleströmem.

„Máte speciální motivaci kvůli tomu, že vašeho soupeře trénuje Erik Hans Ödegaard, otec Martina Ödegaarda, kapitána Arsenalu?“ tázali se přítomní novináři.

„Proč?“ divil se Brunes.

Chvíli přemýšlel a pak svým hlubokým hlasem pronesl. „Já to vlastně vůbec nechápu.“

Pro pochopení: Brunes je bratranec Erlinga Haalanda z Manchesteru city, který s Arsenalem na jaře prohrál boj o anglický titul i finále Superpoháru.

Od fjordů k milionářům. Ze syna vychoval hvězdu, trénoval v Realu, teď vyzve Spartu

Vedle sedící trenér Brian Priske mu poradil. „No prostě řekni, že jsi mimořádně motivován,“ prohodil Priske a doprovodil to razantním gestem. „Samozřejmě, motivace je tam vždycky,“ odvětil Brunes se smíchem.

Legrace stranou, norský útočník jde ve čtvrtek v Evropské lize proti norskému klubu. Proti týmu, v němž profesionální kariéru ve svých dvaceti rozjížděl.

„Byl jsem mladý a i když sem tam toho moc neodehrál, hodně jsem se tam naučil. Hlavně od nejlepšího útočníka Thomase Olsena. Ale i od ostatních,“ vzpomínal Brunes.

Bude vyprodáno?

Zbývá víc než 1000 vstupenek

Den před soubojem s Lilleströmem se na Spartě řeší nezvyklá situace: ještě není vyprodáno, ve středu odpoledne zbývalo ještě víc než 1000 vstupenek.

Olsenovi je už čtyřiatřicet, ale pro tým je pořád důležitý. „Thomas mě v Praze pozval na jejich trénink, abychom se potkali,“ prozradil sparťanský útočník.

Dlouho jste nedal gól a vypadá to, že si je schováváte právě proti svému bývalému klubu.
Je to tak. To je přesně moje strategie. Jedenáct zápasů si ty góly šetřím a teď to rozbalím. Ale vážně, vím, že mi góly chybí.

Cítíte tlak? I proto jste během reprezentační přestávky odcestoval do Norska a rybařil, abyste si vyčistil hlavu?
Tlak cítím, to je jasné. Ale ten mi nevadí. Já myslím na jinou věc, abych splatil důvěru, kterou do mě Sparta vkládá. Klub, trenér, spoluhráči, fanoušci. Cestu do Norska jsem plánoval dlouho, ta s tlakem nesouvisí. Praha je velké a rušné město, někdy je fajn z ní vypadnout na chatu někam na samotě v Norsku.

Neskóroval jste jedenáct zápasů, snažíte se něco změnit, například v přístupu k tréninku?
Není to snadné, góly chci dávat. Snažím se pracovat s detaily, třeba jak se na hřišti pohybuju. Myslím si, že v tom se zlepšuju. Chybí mi jen to zakončení.

Brunes v Norsku odpočíval s prutem a pochlubil se úlovkem. Chytí i formu?

Jak se po letním příchodu z Polska ve Spartě cítíte?
Když jsem minulý týden mluvil s rodinou, zrovna jsem jim říkal, jak jsem tady spokojený. Že jsem ve skvělém klubu a žiju v krásném městě. Jsem tu šťastný a doufám, že ve Spartě zůstanu co nejdéle. Už za tu chvíli mi to tady přirostlo k srdci. Ale samozřejmě vím, že musím dávat góly.

V tom může být Sparta a její fanoušci netrpěliví.
Já jsem věděl, že Sparta je velký klub. Ale že až tak velký, to jsem nečekal. Nejen ve srovnání v Česku, ale i v zahraničí. Opravdu to na mě udělalo dojem.

Budete hrát proti krajanům, co to s vámi dělá?
Ve Spartě jsme z Norska tři. Jsem rád, že s Tobiasem Guddalem a Sivertem Mannsverkem můžeme při ligových zápasech mluvit norsky a protihráči nám nerozumí. To teď nepůjde. Na zápas se moc těším.

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
Most/Souš vs. BenátkyFotbal - 3. kolo - 14. 10. 2026:Most/Souš vs. Benátky //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 3.10
  • 3.40
  • 2.05
Bohemians vs. Ml. BoleslavFotbal - 6. kolo - 14. 10. 2026:Bohemians vs. Ml. Boleslav //www.idnes.cz/sport
14. 10. 18:00
  • 2.39
  • 3.54
  • 2.89
Feyenoord vs. ComoFotbal - 2. kolo - 14. 10. 2026:Feyenoord vs. Como //www.idnes.cz/sport
14. 10. 18:45
  • 3.22
  • 3.92
  • 2.16
Linz vs. LiverpoolFotbal - 2. kolo - 14. 10. 2026:Linz vs. Liverpool //www.idnes.cz/sport
14. 10. 18:45
  • 8.20
  • 5.19
  • 1.39
Šachtar vs. AEK AtényFotbal - 2. kolo - 14. 10. 2026:Šachtar vs. AEK Atény //www.idnes.cz/sport
14. 10. 21:00
  • 2.71
  • 3.46
  • 2.71
Slovan Bratislava vs. StuttgartFotbal - 2. kolo - 14. 10. 2026:Slovan Bratislava vs. Stuttgart //www.idnes.cz/sport
14. 10. 21:00
  • 7.43
  • 5.88
  • 1.37
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Ústí: za vytetované logo doživotní permanentka. Kérku mají i moderátorky

VIagem Ústí nad Labem - Opava, druhá fotbalová liga. Během zápasu si mohli...

Vytetuj si naše logo, dostaneš doživotní permanentku! Další bláznivý nápad vytáhl ze šuplíku ústecký fotbalový Viagem. A při posledním druholigovém zápase s Opavou si diamant, čili nový znak klubu,...

Anglie - Česko 3:0, bezradnost fotbalistů, načal je vlastní gól, dvakrát se trefil Kane

liga mistrů hokej

Žádná střela na bránu, žádná šance, tři inkasované góly a čtvrtá porážka za sebou. Čeští fotbalisté ani v Anglii nepřekvapili a na rozdíl od víkendového utkání ve Španělsku jim není ani za co...

Sabah - Slavia 2:0, fiasko v Baku a čekání na výhru v Lize mistrů trvá dál

David Moses se snaží prosmýknout přes dva bránící hráče.

Od našeho zpravodaje v Ázerbájdžánu Zatímco ázerbájdžánský Sabah slaví premiérovou výhru v Lize mistrů ve svém historicky druhém utkání, slávističtí fotbalisté čekání na svou další natáhli už na jedenadvacet zápasů. Na stadionu v Baku...

Zničující pauza: trenéři si stěžují, hráči odpadávají. Co nový nápad přinesl?

Adam Karabec padá po souboji s Lewisem Hallem.

Těžko najdete trenéra nebo odborníka, který by si v posledních dnech nestěžoval. „Nelíbí se mi nový formát,“ ucedí kouč španělských světových šampionů Luis de la Fuente. „Není vhodný pro národní týmy...

Trpišovský z Temu. Dvojníka slávistického kouče si splete i vlastní maminka

Premium
Aktuálně Malý působí v řadě funkcí, zejména vede okresní fotbalový svaz na...

Zastavují ho fanoušci v Českých Budějovicích, Barceloně i na reprezentačních výjezdech, a fotky svého syna z internetu si plete i jeho vlastní maminka. Podobu s trenérem Slavie Jindřichem Trpišovským...

Veselý Brunes vtipkoval s novináři. Musím ale Spartě splatit důvěru, uvědomuje si

Sparťanský útočník Jonatan Brunes na tiskové konferenci před pohárovým zápasem...

Několikrát svými odpověďmi rozesmál celý sál. Třeba při otázce na život v Praze, když ho měl srovnat s belgickou Lovaní či polskou Čenstochovou. „Praha je skvělé město. Hodně rušné, tolik živé, těch...

14. října 2026  15:40

Od fjordů k milionářům. Ze syna vychoval hvězdu, trénoval v Realu, teď vyzve Spartu

Hans Erik Ödegaard, trenér fotbalistů Lilleströmu a otec fotbalové hvězdy...

I během zimních měsíců v drsném počasí mezi sněhovými závějemi malému Martinovi pořád házel míč. „Musel jsem vymyslet způsob, aby s ním pořád mohl hrát, aby piloval techniku a vyrovnal se klukům z...

14. října 2026  13:40

V Maďarsku je to vždy zajímavé. Věřím, že to zvládneme, hlásí plzeňský Gabriel

Šimon Slončík (vlevo) a Michal Trávník ze Slovácka a Adam Gabriel z Plzně

Minulou sobotu si v ligovém duelu proti Mladé Boleslavi připsal první dvě asistence v plzeňském dresu a přispěl týmu k jasné výhře 3:0. Fotbalový obránce Adam Gabriel doufá, že brzy vymaže nulu také...

14. října 2026  12:59

To jsem potřeboval pro svoje sebevědomí, raduje se Pirgič po prvním plzeňském gólu

Plzeňský záložník Stefan Pirgič se raduje z gólu.

Byla to nacvičená akce. Po rozehraném rohovém kopu si naběhl do volného prostoru a nekompromisně uklidil míč do sítě. Třiadvacetiletý srbský záložník Stefan Pirgič v sobotním utkání proti Mladé...

14. října 2026  11:56

Oktoberfest ve Stavangeru! Bayern po divoké remíze žehral na červenou kartu

Michael Olise z Bayernu Mnichov vidí červenou kartu v utkání s Vikingem.

Fotbaloví diváci už si zvykli, že v Norsku favority trápí hlavně polární Bodö/Glimt. Teď se k severským přízrakům přidal i Viking Stavanger, jenž v úterý obral o body mnichovský Bayern po divoké...

14. října 2026  11:31

Trapas! Je Slavia prokletá? Už se blíží nelichotivému rekordu Ligy mistrů

Tomáš Chorý hlavičkuje ve vápně Sabahu.

Od našeho zpravodaje v Ázerbájdžánu Tohle už zavání prokletím. Fotbalová Slavia a Liga mistrů. Dva světy, které se neprotínají. Těžko si mohli červenobílí přát přívětivějšího protivníka, než byl v úterý v dalekém Ázerbájdžánu místní...

14. října 2026  9:47

Ústí: za vytetované logo doživotní permanentka. Kérku mají i moderátorky

VIagem Ústí nad Labem - Opava, druhá fotbalová liga. Během zápasu si mohli...

Vytetuj si naše logo, dostaneš doživotní permanentku! Další bláznivý nápad vytáhl ze šuplíku ústecký fotbalový Viagem. A při posledním druholigovém zápase s Opavou si diamant, čili nový znak klubu,...

14. října 2026  9:06

Martínez po další porážce kritizoval vedení United. Podle legendy tím rozloží kabinu

Lisandro Martínez přestoupil do Manchesteru United z Ajaxu v červenci 2022 za...

Rozhovor, který přilil více oleje do už tak nemalého ohně v kotli rudých ďáblů. Fotbalista Lisandro Martínez z Manchesteru United po porážce 0:2 s Atlétikem Madrid ostře kritizoval vedení klubu za...

14. října 2026  7:47

Jeli jsme do Baku pro tři body, ale šanci jsme promarnili, smutnil slávista Provod

Tymoteusz Puchacz ze Sabahu brání slávistu Lukáše Provoda.

Od našeho zpravodaje v Ázerbájdžánu Sám zahodil jednu z největších šancí svého týmu, když po hodině hry na malém vápně zblízka nastřelil jen brankáře Pokatilova. „Je to hořké, protože jsme sem jeli pro tři body, a skončilo to 0:2,“...

14. října 2026  7:04

Viking obral oslabený Bayern, Inter padl s Bruggami. Barcelona otočila mač v Turecku

Gianni Stensness z Vikingu slaví gól do sítě Bayernu Mnichov.

Vedle souboje Slavie v Baku se v úterý hrálo dalších osm utkání druhého kola hlavní fáze fotbalové Ligy mistrů. Lens, přemožitel českého šampiona z úvodního dějství, podlehl Sportingu 0:2. O největší...

13. října 2026  18:30,  aktualizováno  23:35

Fotbalistky si na MS nezahrají. Skotkám podlehly i podruhé, ačkoli dvakrát vedly

Fotbalistky Skotska slaví gól proti Češkám.

Od naší zpravodajky ve Skotsku České fotbalistky se na mistrovství světa, které hostí v příštím roce Brazílie, nepodívají. V 1. kole baráže o postup nedokázaly zvrátit porážku 0:2 z úvodního duelu v Pardubicích a na stadionu St...

13. října 2026  22:11,  aktualizováno  22:25

Trpišovský: Někdy je to už beznaděj, která se opakuje. Nikdo se nedotkl svého stropu

Slávistický kouč Jindřich Trpišovský během utkání se Sabahem Baku.

Od našeho zpravodaje v Ázerbájdžánu Jen pár rychlých odpovědí a dost. Slávistickému trenérovi Jindřichu Trpišovskému po fiasku v Lize mistrů proti Sabahu Baku příliš do řeči nebylo. „Mohl bych vám říct spoustu slov, ale všechno stačí...

13. října 2026  22:21

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.