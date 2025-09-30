Hattrick Interu a pak už nic. Kam a proč se vypařil Joao Felipe, slávistická naděje?

Před šesti lety to vypadalo, že s šikovným křídlem z Brazílie Slavia trefí jackpot. Bylo mu osmnáct, když v juniorské Lize mistrů hattrickem rozmetal Inter Milán, s nímž se slávisté zítra potkají znovu.
Koukne se Felipe aspoň v televizi? Kdo ví.
Je zpátky doma, oficiálně patří na soupisku klubu Andraus, který hraje ligu státu Paraná, ale do zápasu podle dostupných údajů naskočil naposledy téměř před třemi lety. Jak rychle zazářil, tak rychle vyšuměl. Ale proč?
V časech karantény se naplno projevilo, že Felipe byl v Praze jako dítě v dospělém světě. Po vydařeném startu získal dojem, že všechno zvládne, ale žil si po svém.