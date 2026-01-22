Barcelona v Lize mistrů zvítězila na Slavii 4:2.
I když prohrávala a jen během první půle hned dvakrát inkasovala. I když se potýkala s mrazem, z kterého bolely prsty u nohou i na rukou.
„Nic horšího jsem nezažil,“ třepal se střední obránce Gerard Martín, který hned v úvodu promáchl balon při odkopu před vlastní šestnáctkou a Slavii nabídl první příležitost.
„Říkal jsem vám, že to nebude jednoduché,“ pravil pak v sálu pro novináře německý kouč hostů Hansi Flick. „Věděl jsem, že nás v Praze čeká hodně těžký zápas. Slavia je tým, který hraje hodně fyzicky a dynamicky. Navíc jsou velmi silní ze standardních situací, které není snadné bránit.“
Všichni to viděli.
Nejprve centr Sadílka od rohového praporku prodloužil domácí kapitán Holeš a balon u vzdálenější tyče doslova překulil přes čáru padající Kušej.
V závěru poločasu lízl Sadílkův centr pro změnu nehlídaný Chaloupek a dezorientovaný útočník Lewandowski si balon hlavou, možná levým ramenem srazil do vlastní brány, což fanoušky v Edenu pobavilo. A Slavia hned na sociálních sítích v žertu vyzývala umělou inteligenci: „Převlečte ho do sešívaného dresu!“
„Slavia hrála odvážně a s velkou energií, i když před zimní pauzou nastoupila k poslednímu utkání třináctého prosince,“ upozornil španělský deník El País. „Domácí lépe sbírali odražené míče, využívali ztrát Barcy a okamžitě chodili do rychlých brejků. Síly jí došly až po změně stran, kdy favorit přece jen rozhodl.“
A to navzdory vyloženě arktickým podmínkám, které ve Španělsku rovněž zaujaly.
Katalánský Mundo Deportivo si zahrál na módní policii a detailně rozebral, co má který hráč Barcelony na sobě. K zápasu pak připsal: „Barca v Praze nezmrzla, vítězstvím si ale pouze splnila povinnost, byť byla v obraně znovu křehká.“
Ostatně jeden ze španělských reportérů něco podobného vmetl na tiskové konferenci i trenéru Flickovi.
„Můžete s takovou defenzivou vůbec Ligu mistrů vyhrát?“ zněl dotaz.
„A proč bychom nemohli?“ divil se kouč. „Vždyť to byl jen jeden zápas na naší cestě. Máme velký potenciál i hodně věcí ke zlepšování.“
Německý kouč také po utkání chválil dvougólového střelce Fermína Lópeze a zmínil strach o záložníka Pedriho, který předčasně střídal a pak opatrně kulhal v garážích k autobusu.
„Vypadal zdrceně,“ psal španělský Sport a trenér Barcelony potvrdil: „Nevím, jak dlouho bude mimo, brzy budeme vědět víc. Vypíchl bych ale naše střídající borce. Dani Olmo přišel a dal gól, Marcus Rashford na další přihrál. Je fajn vidět, že náhradníci týmu takhle pomůžou.“
I díky tomu Barca mrazivý zápas po přestávce strhla na svou stranu. A kdy se do Prahy znovu vrátí?