„Jsem strašně rád, že volba padla na mě. Na každém tréninku se snažím ukazovat, že si šanci zasloužím. Strašně jsem si zápas užil, byl pro mě největším v životě,“ uznal 27letý odchovanec fotbalové Sigmy. Důvod ke spokojenosti měl, vždyť udržel na uzdě útočníky Mohuče a z pozice stopera přispěl k cenné remíze 0:0, jež dává Sigmě do čtvrteční (18.45) odvety naději na úspěch.
O to cennější Spáčilův počin je, že je ortodoxní středopolař. „Ále... na stoperovi jsem hrával v žácích v Prostějově, takže jsem zvyklý. Ale to už je pravěk,“ žertoval.
Konkurence? Ta nikdy nespí. Spáčil hledá v Sigmě místo: Uvidíme, jak to bude dál
Vinou velkého posilování a nabitého kádru odehrál před čtvrtečním zápasem s Mohučí od začátku roku všehovšudy jenom 27 minut. V nejdůležitější moment se ale ukázal.
Poctivě střežil mohutného Silase či hbitého Weipera. Sám Spáčil měří jen 179 centimetrů, a tak leckdy souboje s o deset centimetrů vyšším Silasem mohly vypadat úsměvně. „Byli vysocí, ale myslím, že jsem se s tím popral celkem dobře. Musel jsem si poradit jinak. Nedominoval jsem silově nebo výškově, ale člověk musí hrát chytře,“ má jasno Spáčil.
A tak ho po zásluze chválil trenér i spoluhráči. „Nezvyklou pozici si odehrál naprosto v klidu, spolehlivě. Neměl jediné zaváhání, jsem za něj rád. To, že jsme udrželi čisté konto svědčí o všem,“ shrnul brankář Jan Koutný. „Podal skvělý výkon,“ přitakal kouč Tomáš Janotka.
Ten před zápasem příliš jiných možností na pozici stopera neměl. Sylla byl vykartovaný, Lurvink a Elbel nejsou na soupisce pro Konferenční ligu a Král je zraněný. Zbyl tak pouze Malý, na lavičce byl připravený dorostenec Siegl.
„Jsem rád, že klukům kryje záda, ale pro nás nebyla jeho případná účast v zápase velké téma. Nemá ani jeden ligový start a teď by ze třetí ligy skočil na úroveň bundesligového týmu,“ ozřejmil Janotka.
A tak padla volba na Spáčila, jenž si v zimě střihl v obraně alespoň část jednoho přátelského zápasu. „Ze zkušenosti víme, že je Jirka schopný tuhle pozici hrát. Nějaké zápasy byl on ten, kdo se nám zasouval z pozice šestky mezi stopery. Věřili jsme mu, že to zvládne. V tréninku jsme ho na tuhle pozici chystali,“ vysvětlil trenér.
Trenér: Byl to pro něj zápas za odměnu
Spáčil svým působením v „největším zápase života“ nastavil nový strop jeho fotbalové rodiny. Táta Michal hrával za Sigmu na přelomu tisíciletí, zaznamenal devět prvoligových startů. Jeho švagrem je jiný olomoucký odchovanec Jakub Plšek, který teď kope v Maďarsku za MTK Budapešť.
Spáčil ale musel vytrvat.
Komplikace expresu Sigmy. Vlak je skoro bez zásuvek, nebude ani slíbený catering
Na podzim byl dlouho zraněný, pak kvůli velké konkurenci nedostával příliš šancí. „Neměl to jednoduché. Do přípravy vstoupil dobře, ale těsně před soustředěním onemocněl, takže tu hlavní část, nějakých deset dní na soustředění s námi neabsolvoval. Vypadl z toho a na šanci si musel počkat, protože v konkurenci Berana a Barátha to není jednoduché pro nikoho,“ řekl Janotka.
O víkendu v lize proti Karviné opět zůstal Spáčil pouze na lavičce a lze čekat, že se tak stane i v zítřejší odvetě s Mohučí. Stoper Sylla se totiž po karetním trestu a lehčím zranění vrací zpět.
I tak ale půjde pro Spáčila o zážitek na celý život. Celou profesionální kariéru strávil v Sigmě, jednu sezonu hostoval v druholigovém Prostějově. Teď výraznou měrou dopomohl k čistému kontu v takto exponovaném zápase.
„Řekl jsem mu, že zápas s Mohučí je pro něj za odměnu. Takhle to musí brát. I kdyby neodehrál do konce jara už nic, tak si myslím, že na tenhle zápas vždycky bude vzpomínat,“ prohlásil trenér.
Že mám občas růžové brýle? Chci chránit hráče. Janotka o Evropě, tlaku i trenéřině
Před utkáním měl vymyšlené i jiné scénáře. „Varianty byly Slavíček nebo Baráth. Nakonec jsme se rozhodli pro Jirku. On ani Sláma nejsou typičtí stopeři, proto jsme šli do rozestavení se třemi stopery, aby se o sebe mohli vzájemně opřít se styčným důstojníkem Matúšem Malým,“ poodkryl kouč svůj taktický záměr.
A Spáčil ukázal, že se na něj lze spolehnout. I pro samotného fotbalistu jde o velkou vzpruhu – když naposledy nastoupil v základní sestavě, Sigma vyfasovala od Zlína pětku.
Spáčil: Na všechno jsem měl strašně moc času
Obvykle záložník, teď obránce. Jiří Spáčil v osmifinále Konferenční ligy vypomohl fotbalové Sigmě na nezvyklé pozici a pomohl Olomouci k remíze s Mohučí. Ta dává Hanákům naději do odvety. Přiveze Sigma postup? „Dává nám to šanci. Můžeme jet do Německa s čistou hlavou porvat se o postup. Půjdeme do toho naplno,“ burcuje Spáčil.
Jak jste se cítil na nezvyklé pozici stopera? V čem to bylo jiné?
Nebyl pro vás nezvyk, že jste měl celou dobu hru před sebou?
Nebyl jste před zápasem nervózní?
Co stav nového trávníku, který se pokládal v novém týdnu?