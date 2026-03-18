Nový rodinný strop. Spáčil v zápase svého života exceloval, zase ho ale čeká lavička

Václav Havlíček
  10:04
Dva dny před jedním z největších zápasů sezony za ním trenér přišel a zeptal se: „Věříš si?“ Jiří Spáčil bez váhání opáčil: „Jasně.“ A proto nastoupil minulý čtvrtek ke svému největšímu zápasu kariéry. V osmifinále Konferenční ligy. Proti týmu z věhlasné Bundesligy. Před deseti tisíci lidmi. Na pozici, na kterou není zvyklý.
Olomoucký záložník Jiří Spáčil v zápase Konferenční ligy s Mohučí.

Jiří Spáčil (vpravo) s Filipem Slavíčkem po vítězném zápase Konferenční ligy v...
Sparťanský záložník Patrik Vydra (vlevo) v souboji o balon s Jiřím Spáčilem z...
Jiří Spáčil v bílém dresu Sigmy Olomouc
„Jsem strašně rád, že volba padla na mě. Na každém tréninku se snažím ukazovat, že si šanci zasloužím. Strašně jsem si zápas užil, byl pro mě největším v životě,“ uznal 27letý odchovanec fotbalové Sigmy. Důvod ke spokojenosti měl, vždyť udržel na uzdě útočníky Mohuče a z pozice stopera přispěl k cenné remíze 0:0, jež dává Sigmě do čtvrteční (18.45) odvety naději na úspěch.

O to cennější Spáčilův počin je, že je ortodoxní středopolař. „Ále... na stoperovi jsem hrával v žácích v Prostějově, takže jsem zvyklý. Ale to už je pravěk,“ žertoval.

Konkurence? Ta nikdy nespí. Spáčil hledá v Sigmě místo: Uvidíme, jak to bude dál

Vinou velkého posilování a nabitého kádru odehrál před čtvrtečním zápasem s Mohučí od začátku roku všehovšudy jenom 27 minut. V nejdůležitější moment se ale ukázal.

Poctivě střežil mohutného Silase či hbitého Weipera. Sám Spáčil měří jen 179 centimetrů, a tak leckdy souboje s o deset centimetrů vyšším Silasem mohly vypadat úsměvně. „Byli vysocí, ale myslím, že jsem se s tím popral celkem dobře. Musel jsem si poradit jinak. Nedominoval jsem silově nebo výškově, ale člověk musí hrát chytře,“ má jasno Spáčil.

A tak ho po zásluze chválil trenér i spoluhráči. „Nezvyklou pozici si odehrál naprosto v klidu, spolehlivě. Neměl jediné zaváhání, jsem za něj rád. To, že jsme udrželi čisté konto svědčí o všem,“ shrnul brankář Jan Koutný. „Podal skvělý výkon,“ přitakal kouč Tomáš Janotka.

Ten před zápasem příliš jiných možností na pozici stopera neměl. Sylla byl vykartovaný, Lurvink a Elbel nejsou na soupisce pro Konferenční ligu a Král je zraněný. Zbyl tak pouze Malý, na lavičce byl připravený dorostenec Siegl.

„Jsem rád, že klukům kryje záda, ale pro nás nebyla jeho případná účast v zápase velké téma. Nemá ani jeden ligový start a teď by ze třetí ligy skočil na úroveň bundesligového týmu,“ ozřejmil Janotka.

A tak padla volba na Spáčila, jenž si v zimě střihl v obraně alespoň část jednoho přátelského zápasu. „Ze zkušenosti víme, že je Jirka schopný tuhle pozici hrát. Nějaké zápasy byl on ten, kdo se nám zasouval z pozice šestky mezi stopery. Věřili jsme mu, že to zvládne. V tréninku jsme ho na tuhle pozici chystali,“ vysvětlil trenér.

Trenér: Byl to pro něj zápas za odměnu

Spáčil svým působením v „největším zápase života“ nastavil nový strop jeho fotbalové rodiny. Táta Michal hrával za Sigmu na přelomu tisíciletí, zaznamenal devět prvoligových startů. Jeho švagrem je jiný olomoucký odchovanec Jakub Plšek, který teď kope v Maďarsku za MTK Budapešť.

Spáčil ale musel vytrvat.

Komplikace expresu Sigmy. Vlak je skoro bez zásuvek, nebude ani slíbený catering

Na podzim byl dlouho zraněný, pak kvůli velké konkurenci nedostával příliš šancí. „Neměl to jednoduché. Do přípravy vstoupil dobře, ale těsně před soustředěním onemocněl, takže tu hlavní část, nějakých deset dní na soustředění s námi neabsolvoval. Vypadl z toho a na šanci si musel počkat, protože v konkurenci Berana a Barátha to není jednoduché pro nikoho,“ řekl Janotka.

O víkendu v lize proti Karviné opět zůstal Spáčil pouze na lavičce a lze čekat, že se tak stane i v zítřejší odvetě s Mohučí. Stoper Sylla se totiž po karetním trestu a lehčím zranění vrací zpět.

I tak ale půjde pro Spáčila o zážitek na celý život. Celou profesionální kariéru strávil v Sigmě, jednu sezonu hostoval v druholigovém Prostějově. Teď výraznou měrou dopomohl k čistému kontu v takto exponovaném zápase.

„Řekl jsem mu, že zápas s Mohučí je pro něj za odměnu. Takhle to musí brát. I kdyby neodehrál do konce jara už nic, tak si myslím, že na tenhle zápas vždycky bude vzpomínat,“ prohlásil trenér.

Že mám občas růžové brýle? Chci chránit hráče. Janotka o Evropě, tlaku i trenéřině

Před utkáním měl vymyšlené i jiné scénáře. „Varianty byly Slavíček nebo Baráth. Nakonec jsme se rozhodli pro Jirku. On ani Sláma nejsou typičtí stopeři, proto jsme šli do rozestavení se třemi stopery, aby se o sebe mohli vzájemně opřít se styčným důstojníkem Matúšem Malým,“ poodkryl kouč svůj taktický záměr.

A Spáčil ukázal, že se na něj lze spolehnout. I pro samotného fotbalistu jde o velkou vzpruhu – když naposledy nastoupil v základní sestavě, Sigma vyfasovala od Zlína pětku.

Spáčil: Na všechno jsem měl strašně moc času

Obvykle záložník, teď obránce. Jiří Spáčil v osmifinále Konferenční ligy vypomohl fotbalové Sigmě na nezvyklé pozici a pomohl Olomouci k remíze s Mohučí. Ta dává Hanákům naději do odvety. Přiveze Sigma postup? „Dává nám to šanci. Můžeme jet do Německa s čistou hlavou porvat se o postup. Půjdeme do toho naplno,“ burcuje Spáčil.

Jiří Spáčil (vpravo) s Filipem Slavíčkem po vítězném zápase Konferenční ligy v Lausanne.

Jak jste se cítil na nezvyklé pozici stopera? V čem to bylo jiné?
Měl jsem strašně moc času na míči. Když jsem v záloze, tak si dám jeden dotek a hned mě soupeř dostoupí. Fyzicky to nebylo tak náročné, ale naopak musí být člověk pořád ve střehu a koncentrovaný. Nevíte, kdy přijde nákop nebo to soupeř pošle z jedničky za nás.

Nebyl pro vás nezvyk, že jste měl celou dobu hru před sebou?
Trošku ano, ale měl jsem v hlavě celou dobu, že bych raději řešil problém před sebou než za mnou, aby mi hráči neutíkali. Zvládli jsme to velmi dobře proti kvalitnímu týmu. Nepustili jsme je do šancí. Chtěli jsme hrát co nejvýš a držet soupeře daleko od naší brány. Naším úkolem bylo hru vytlačovat. Matúš Malý si to skvěle hlídal, vytláčel nás a sledoval, kde jsou ostatní. Vždy jsem se snažil chytit s ním a držet pozici, než abych někam slepě vystoupil.

Nebyl jste před zápasem nervózní?
Asi to byla spíš taková přirozená nervozita. Trenér se se mnou o mém nasazení bavil už v úterý, měl jsem dost času se připravit, byť je lepší nad tím nepřemýšlet. Chtěl jsem se chytit nějakým takovým soubojem, abych se dostal do laufu. Což se mi podařilo hned zkraje. Když přišla tahle příležitost, snažil jsem se ji využít a jsem rád, že jsem hned první souboj vyhrál. Pomohlo mi to dostat se do utkání.

Co stav nového trávníku, který se pokládal v novém týdnu?
Oproti tomu, co tady bylo, to bylo nebe a dudy. Trávníkáři odvedli skvělou práci, klobouk dolů, že to stihli tak rychle.

Tipsport - partner programu
Braga vs. FerencvárosFotbal - - 18. 3. 2026:Braga vs. Ferencváros //www.idnes.cz/sport
18. 3. 16:30
  • 1.51
  • 4.50
  • 6.27
Barcelona vs. NewcastleFotbal - - 18. 3. 2026:Barcelona vs. Newcastle //www.idnes.cz/sport
18. 3. 18:45
  • 1.59
  • 4.85
  • 5.08
Tottenham vs. AtléticoFotbal - - 18. 3. 2026:Tottenham vs. Atlético //www.idnes.cz/sport
18. 3. 21:00
  • 2.50
  • 3.88
  • 2.70
Bayern vs. BergamoFotbal - - 18. 3. 2026:Bayern vs. Bergamo //www.idnes.cz/sport
18. 3. 21:00
  • 1.40
  • 5.69
  • 6.96
Liverpool vs. GalatasarayFotbal - - 18. 3. 2026:Liverpool vs. Galatasaray //www.idnes.cz/sport
18. 3. 21:00
  • 1.26
  • 6.89
  • 10.10
Mohuč vs. OlomoucFotbal - - 19. 3. 2026:Mohuč vs. Olomouc //www.idnes.cz/sport
19. 3. 18:45
  • 1.35
  • 5.03
  • 9.23
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tondo, jsme tu pro tebe! Courtois, De Gea i Schmeichel. Osobnosti podporují Kinského

Antonín Kinský v úvodu zápasu osmifinále LM podklouzl a nabídl Atléticu gól. Za...

Ve středu večer vyfotil televizi u sebe v obýváku a na instagram vyťukal: „Děkuji všem za všechny zprávy. Od snu k noční můře, ale pak zase zpátky ke snu! Vidíme se brzy.“ Počínání českého brankáře...

Šílený debut Kinského. Udělal dvě chyby, trenér ho vystřídal po čtvrt hodině

Zdrcený Antonín Kinský po vystřídání. Utěšuje ho kapitán Romero.

Brankář Antonín Kinský prožil v úvodním utkání osmifinále na hřišti Atlética Madrid nevydařený debut v Lize mistrů. Trenér Tottenhamu Igor Tudor ho v 17. minutě vystřídal po jeho velké chybě v...

Alkmaar - Sparta 2:1, tyč, břevno, spousta šancí. Hosté byli výrazně horší

Fotbalisté Alkmaaru oslavují branku Troye Parrotta.

Od našeho zpravodaje v Nizozemsku Sparťanský brankář Jakub Surovčík se překonával, měl pět těžkých zákroků, pomohly mu tyč i břevno, ale na dvě rány obávaného irského střelce Parrotta z Alkmaaru ani tak nestačil. V úvodním osmifinále...

Plzeň zmodernizuje stadion ve Štruncových sadech podle požadavků UEFA

Investice do městského stadionu ve Štruncových sadech. Rozšíří se Brána borců.

Město Plzeň za 140 milionů korun zmodernizuje a rozšíří fotbalový stadion ve Štruncových sadech. Vznikne přístavba a nástavba objektu brány borců a zpevní se narušené podloží. Práce by mohly začít na...

Sparta - Slovácko 5:2, domácí bavili útočným fotbalem, dva góly dal Kuchta

Sparťanský útočník Jan Kuchta se raduje ze svého druhého gólu v utkání proti...

Sparťanští fotbalisté dali pět branek, k tomu jedna neplatila kvůli ofsajdu a vytvořili si několik dalších vyložených šancí. Po dvou předchozích porážkách na Slavii a v Konferenční lize s Alkmaarem...

Maročané dva měsíce po skandálním finále získali kontumačně africký titul

Rozhodčí Jean-Jacques Ndala nařizuje po zhlédnutí zákroku Malicka Dioufa ve...

Dva měsíce po chaotickém finále fotbalového mistrovství Afriky kontinentální federace přisoudila kontumační vítězství Maroku. Původně vyhrál šampionát Senegal, který ve finále v Rabatu porazil domácí...

17. března 2026  23:11,  aktualizováno  18. 3. 8:39

Nominace, která má říz. Bez klišé a na rovinu. Vzal Koubek správné vojáky?

Premium
Trenér českých fotbalistů Miroslav Koubek (vpravo) přichází v doprovodu...

Kdo ho trochu zná, ten musel tušit, že se s ničím a nikým mazat nebude. Je vlastně fuk, jestli Miroslav Koubek zrovna trénuje Kladno, Plzeň nebo reprezentaci: všude si dělá fotbal po svém. Když v...

18. března 2026

Paříž znovu vyškolila Chelsea. Ve čtvrtfinále jsou i Arsenal, Real a Sporting

Fotbalisté Arsenalu si užívají trefu Eberechiho Ezeho (10).

Fotbalová Liga mistrů zná první čtvrtfinalisty. Suverénně postoupili úřadující šampioni z Paris Saint-Germain, kteří zvítězili na hřišti Chelsea 3:0 (první zápas 5:2). Náskok z úvodního duelu (3:0)...

17. března 2026  23:03,  aktualizováno  23:53

Baráž o MS ve fotbale 2026: program, Češi, výsledky, kde sledovat

Čeští fotbalisté slaví gól v zápase Ligy národů proti Gruzii.

Čeští fotbalisté bojují o účast na mistrovství světa v roce 2026. V kvalifikaci evropských týmů skončili ve skupině L na druhém místě a v březnu 2026 je čeká baráž, kterou odstartují domácím duelem s...

17. března 2026  20:52

Čvančarův agent o slovech Koubka: Zcela zavádějící. Co měl fanouškům v klubu říct?

Český útočník Tomáš Čvančara při své premiéře v dresu Celtiku Glasgow přihrál...

Ve fotbalové reprezentaci nebyl od předloňského října a není v ní ani teď. Přesto se jméno Tomáše Čvančary po úterní nominační tiskovce řeší. Nový kouč Miroslav Koubek řekl: „Pokud vím, vyjádřil se,...

17. března 2026  20:13

Íránští fotbalisté chtějí své zápasy přesunout do Mexika, FIFA na to neslyší

Fanoušci ženské íránské reprezentace během úvodního zápasu Asijského poháru s...

Írán začal jednat s Mezinárodní fotbalovou federací FIFA o přesunutí zápasů své reprezentace na mistrovství světa ze Spojených států do Mexika. Podle agentury AP to oznámila íránská ambasáda v...

17. března 2026  19:30

Šulc už trénuje a Koubek věří, že za Lyon i nastoupí. Jinak ho klub nemusí uvolnit

Pavel Šulc se raduje z branky ve francouzském poháru.

V nominaci českých fotbalistů nechybí, ale to ještě neznamená, že bude za devět dnů v baráži o mistrovství světa připraven nastoupit. Pavel Šulc, klíčový záložník z francouzského Lyonu, pořád není...

17. března 2026  17:54

Koubek poprvé nominoval. Na baráž bere Buchu, Ladru i Klimenta, chybí Černý

Kouč českých fotbalistů Miroslav Koubek při své první reprezentační nominaci.

Velký návrat do národního týmu potvrzen: na baráž o mistrovství světa povolal trenér českých fotbalistů Miroslav Koubek i bývalého kapitána Vladimíra Daridu. V nominaci nechybí ani záložník Pavel...

17. března 2026  15:39,  aktualizováno  15:49

Komplikace expresu Sigmy. Vlak je skoro bez zásuvek, nebude ani slíbený catering

Prezentace olomouckých fanoušků v utkání play off Konferenční ligy.

Má jít o jeden z největších výjezdů fanoušků fotbalové Sigmy v rámci evropských pohárů. Jenže cesta „Modro-bílým expresem“ se komplikuje už před samotným začátkem. Vlak má do německé Mohuče, kde...

17. března 2026  15:12

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Wolverhampton už se chystá na sestup. Ale dokud můžeme, bojujeme, hlásí Krejčí

Na oslavy není čas. Ladislav Krejčí (vpravo) nabádá spoluhráče, aby rychle...

Co se na začátku zdálo jako jasná věc, může mít do konce anglické ligy ještě zajímavou zápletku. Nebo je to jen marné a hlavně pozdní vzepětí posledního Wolverhamptonu? „Dokud máme naději byť jen...

17. března 2026  11:45

U laviček dítě stálo... Fotbal baví příběhy teenagerů. Kdo hrál ligu už ve dvanácti?

Záložník Max Dowman z Arsenalu oslavuje svůj gól proti Evertonu.

Pod nosem mu už raší knír, ale tím se nenechte zmást. Pořád se musí převlékat v oddělené kabině. Ještě ani nemá dokončenou povinnou školní docházku. A jeho rodiče musí podle regulí dávat před každým...

17. března 2026  9:19

