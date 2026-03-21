Olomoucký bek Sláma po konci v Evropě: Odhodlání si musíme přenést do ligy

Václav Havlíček
  11:00
Ve fotbalové Sigmě působí od deseti let. A tak logicky jízdu pohárovou Evropou nesmírně prožíval. Po čtvrteční prohře v Mohuči ale nečekaná olomoucká pohádka končí. A tak nejen obránce Jiří Sláma teď přepíná na ligu.
Olomoucký Jiří Sláma (vpravo) v akci proti Mohuči. | foto: Eliška Ošťádalová, MAFRA

Pokud chce Sigma opět okusit evropskou scénu, musí teď být úspěšná na domácí scéně. „Musíme přenést to pozitivní,“ burcuje 27letý zástupce kapitána.

Jak byste celkově hodnotil působení v pohárové Evropě?
Teď zklamání, ale když se zpětně ohlédneme, tak to byly krásné zápasy. Výborná zkušenost pro všechny hráče, až na nějaké výjimky nikdo taková utkání nehrál. Šli jsme sem s odhodláním, chtěli jsme to zvládnout, bohužel se to nepovedlo. Bundesliga je Bundesliga, nemáme se za co stydět. Chtěli jsme hrát, ale první poločas jsme byli trošku ustrašení. Měli jsme to rozbalit hned od začátku, pak už to bylo těžké. Jak zápas plynul a dali gól, soustředili se na bránění a nedalo se s tím už nic dělat. Všichni už jsme asi cítili, že v deseti je to nad naše síly.

Nesvázala vám trochu atmosféra v Mohuči nohy?
To si nemyslím, spíš jsme měli strach, že bychom dostali gól. Atmosféra spíš pomohla, každého to vtáhne do zápasu, pak nemyslíte nad hrou. Bohužel... Teď jsme všichni chytří, ale fakt si musíme vzít z toho všeho to pozitivní a soustředit se na ligu. Tam musíme vyhrávat, aby se mohlo povést něco podobného.

Došli jste až do osmifinále Konferenční ligy. Ještě před rokem poměrně nemyslitelná věc, což? Tým musel ujít kus cesty.
Stoprocentně. Já jsem tady strašně dlouho, od deseti let. Snil jsem o tom, že si zahraju takové zápasy. Před rokem a půl jsme si to ani nedokázali představit. Přišel trenér Janotka, velké omlazení a nikdo nepočítal, že by se udělal takový úspěch. Spíš se chtěl kádr budovat, najednou z toho bylo vítězství v poháru, Evropská liga, Konferenční liga. Strašně dobrá zkušenost.

Momentka z osmifinále Konferenční ligy mezi Mohučí a Olomoucí.

Co pozitivního si vzít?
To, že se s Lausanne, Rakówem, který má taky strašně moc cizinců, dá hrát. Dokázali jsme si to. Místy jsme je přehrávali, uhráli jsme i 0:0 s bundesligovým týmem, to je super výsledek. Že se to v odvetě nepovedlo, je fotbal. Zatím je to nad naše síly.

Kvůli dvěma soutěžím tým dost rotoval, teď vás ale čeká pouze liga. A v mančaftu je spousta hráčů. Jak vnímáte boj o sestavu?
Patří to k fotbalu, s novým majitelem určitě vzrostly požadavky a ambice. Je to přirozený vývoj klubu. Přichází se, odchází, to už je na trenérovi a sportovním úseku. Jako hráč takhle nepřemýšlíte, makáte na tréninku a děláte maximum.

Trenér Janotka vám teď v reprepauze naordinoval šestidenní volno. Vypnete?
Myslím si, že je teď potřeba vypnout. I když se to nezdá, je toho fakt hodně. Cestování se říká, že je v pohodě, dá se to zvládnout, ale pak to člověku leze na hlavu, když pořád někam létá. Tím nechci říct, že ty zápasy nejsou nádherné! (úsměv) Ale když hrajete čtvrtek, neděle, není to sranda. Dokud to nevyzkoušíte, nevíte. I toto je pro nás zkušenost. Dokážeme to hrát, fyzicky jsme to zvládali a přeběhávali soupeře. Jdeme dál.

Předkolo playoff

Osmifinále

Čtvrtfinále

Semifinále

Finále

Vítěz

Kuopion Palloseura
0:2
KKS Lech Poznaň
KKS Lech Poznaň
1:0
Kuopion Palloseura
Noah Armavir
1:0
AZ Alkmaar
AZ Alkmaar
4:0
Noah Armavir
HŠK Zrinjski Mostar
1:1
Crystal Palace
Crystal Palace
2:0
HŠK Zrinjski Mostar
Jagiellonia Bělostok
0:3
Fiorentina
Fiorentina
2:4P
Jagiellonia Bělostok
Škendija Tetovo
0:1
Samsunspor
Samsunspor
4:0
Škendija Tetovo
KF Drita
2:3
NK Celje
NK Celje
3:2
KF Drita
SK Sigma Olomouc
1:1
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
1:2
SK Sigma Olomouc
Omonia Nikósie
0:1
HNK Rijeka
HNK Rijeka
3:1
Omonia Nikósie
KKS Lech Poznaň
1:3
Šachtar Doněck
Šachtar Doněck
19. 3. 21:00
KKS Lech Poznaň
AZ Alkmaar
2:1
AC Sparta Praha
AC Sparta Praha
19. 3. 21:00
AZ Alkmaar
Crystal Palace
0:0
AEK Larnaka
AEK Larnaka
19. 3. 18:45
Crystal Palace
Fiorentina
2:1
Raków Čenstochová
Raków Čenstochová
19. 3. 18:45
Fiorentina
Samsunspor
1:3
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
19. 3. 21:00
Samsunspor
NK Celje
0:4
AEK Atény
AEK Atény
19. 3. 18:45
NK Celje
SK Sigma Olomouc
0:0
Mohuč
Mohuč
19. 3. 18:45
SK Sigma Olomouc
HNK Rijeka
1:2
RC Štrasburk
RC Štrasburk
19. 3. 21:00
HNK Rijeka

Nejčtenější

Sparta - Alkmaar 0:4, kolaps po půli, hosté byli jasně lepší a Česko je bez pohárů

Fotbalisté Alkmaaru se radují z g’ólu do sítě Sparty v osmifinále Konferenční...

Fotbalový tým AZ Alkmaar loni na začátku října ve svém úvodním utkání Konferenční ligy dostal čtyři góly v Larnace. Ve čtvrtek pozdě večer na pražské Letné výsledkem 4:0 naopak vyprovodil z...

Sparta - Slovácko 5:2, domácí bavili útočným fotbalem, dva góly dal Kuchta

Sparťanský útočník Jan Kuchta se raduje ze svého druhého gólu v utkání proti...

Sparťanští fotbalisté dali pět branek, k tomu jedna neplatila kvůli ofsajdu a vytvořili si několik dalších vyložených šancí. Po dvou předchozích porážkách na Slavii a v Konferenční lize s Alkmaarem...

Koubek poprvé nominoval. Na baráž bere Buchu, Ladru i Klimenta, chybí Černý

Kouč českých fotbalistů Miroslav Koubek při své první reprezentační nominaci.

Velký návrat do národního týmu potvrzen: na baráž o mistrovství světa povolal trenér českých fotbalistů Miroslav Koubek i bývalého kapitána Vladimíra Daridu. V nominaci nechybí ani záložník Pavel...

Paříž znovu vyškolila Chelsea. Ve čtvrtfinále jsou i Arsenal, Real a Sporting

Fotbalisté Arsenalu si užívají trefu Eberechiho Ezeho (10).

Fotbalová Liga mistrů zná první čtvrtfinalisty. Suverénně postoupili úřadující šampioni z Paris Saint-Germain, kteří zvítězili na hřišti Chelsea 3:0 (první zápas 5:2). Náskok z úvodního duelu (3:0)...

Liverpool v Lize mistrů dominoval, Bayern jistil postup. Barcelona zničila Newcastle

Dominik Szoboszlai z Liverpoolu se raduje z gólu při zápase Ligy mistrů s...

Fotbalová Liga mistrů se dozvěděla zbylé čtyři čtvrtfinalisty. Liverpool odčinil úvodní zaváhání a v domácí odvetě porazil Galatasaray 4:0. Barcelona nasázela Newcastlu sedm branek a postupuje po...

Když Spartě fandí neslyšící: Jak se vnímá atmosféra? A čím ovlivnili Ronaldinha?

Neslyšící fanynka Karolína Hrdinová během setkání se sparťanským sportovním...

S kamarádkou sedává blízko hřiště, úplně na středu. „To abych viděla na vše důležité. Lavičky jsou přímo přede mnou, a tak mám perfektní přehled o tom, co se děje,“ popisuje neslyšící fanynka...

21. března 2026  11:20

Olomoucký bek Sláma po konci v Evropě: Odhodlání si musíme přenést do ligy

Olomoucký Jiří Sláma (vpravo) v akci proti Mohuči.

Ve fotbalové Sigmě působí od deseti let. A tak logicky jízdu pohárovou Evropou nesmírně prožíval. Po čtvrteční prohře v Mohuči ale nečekaná olomoucká pohádka končí. A tak nejen obránce Jiří Sláma teď...

21. března 2026

POHLED: Tým do pohody. Nic víc. Současná Sparta se neumí kousnout

Jakub Surovčík, frustrovaný sparťanský gólman

Dokončil televizní rozhovor a ještě hezkých pár desítek vteřin se zdržel pod tribunou. Obestoupila ho početná skupinka, ale žádné výtky, vše v dobrém: podpis, poplácání po ramenou, společná fotka,...

21. března 2026  10:58

Zastavte Parrotta! Ale jak? Češi o irském střelci: Komplexní hráč, nesmí převzít míč

Irský útočník Troy Parrott řádil v dresu Alkmaaru i na Spartě. Jak si proti...

Před pár dny o něm mluvil dokonce i nově zvolený starosta New Yorku Zohran Mamdani. Nevěříte? Americký politik a velký fotbalový fanoušek během svého projevu ke dni svatého Patrika, který je patronem...

21. března 2026  9:05

Dvě penalty i červená. Manchester United a Bournemouth se rozešly smírně

Harry Maguire dostal v zápase proti Bournemouthu červenou kartu.

Páteční předehrávka 31. kola anglické fotbalové Premier League vítěze nepoznala. Manchester United sice dvakrát vedl, Bournemouth ale pokaždé dokázal vyrovnat. Oba celky tak berou po remíze 2:2 jeden...

20. března 2026  22:57

Zbrojovka vyhrála v Prostějově, druhou fotbalovou ligu vede o 14 bodů

Lukáš Vorlický (23) oslavuje trefu proti brněnským rivalům před svými fanoušky.

Fotbalisté Zbrojovky Brno díky gólu v závěru nastavení zvítězili ve 20. kole druhé ligy na hřišti sestupem ohroženého Prostějova 2:1. Obě branky lídra soutěže vstřelil Lukáš Vorlický. Svěřenci...

20. března 2026  19:59

Sparťanské domácí debakly v pohárech: šok se Steauou i nejvyšší příděl od Atlétika

Zklamání Sparťanů po porážce s Alkmaarem v osmifinále Konferenční ligy.

Po čase si zase sparťanští fotbalisté připomněli, jak moc takové prohry bolí. Čtvrteční vysoká porážka 0:4 s nizozemským Alkmaarem ale není před bouřícími fanoušky natěšenými na evropský zápas...

20. března 2026  15:05

Darida vysvětluje návrat: Názory okolí? Padesát na padesát. Já chci týmu pomoct

Reprezentační kapitán Vladimír Darida vybíhá na rozcvičku před utkáním se...

První, co mu reprezentační manažer Pavel Nedvěd na společné schůzce řekl, bylo: „I já jsem se do národního týmu vrátil.“ Už je to přes dvacet let. Před baráží o mistrovství světa v Německu, kam se...

20. března 2026  13:37

Součet jedna a půl miliardy korun. Kolik vydělaly české kluby v pohárech

Momentka z odvety osmifinále Konferenční ligy mezi Spartou a Alkmaarem.

Sparťanští fotbalisté k podzimním výdělkům z pohárové Evropy na jaře na bonusech a prémiích nepřidali ani korunu. Dvě porážky s Alkmaarem a sbohem. Olomouc, která rovněž vypadla v osmifinále...

20. března 2026  13:25

Trest za fotku s dubajským emírem. Kanonýra Íránu vyloučili z reprezentace

Velšský brankář Wayne Hennessey zblízka zasahuje proti šanci Sardára Azmúna z...

Jeden z nejlepších íránských fotbalistů Sardár Azmún byl vyloučen z reprezentace, protože se prý zachoval neloajálně vůči režimu v zemi. Informovala o tom íránská tisková agentura Fars. Bývalý...

20. března 2026  11:45

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Sparta si chtěla v Evropě zachránit rozpačitou sezonu, místo toho vybuchla

Zklamání Sparťanů po porážce s Alkmaarem v osmifinále Konferenční ligy.

Uvěřili jste na chvíli, že to může vyjít? Že fotbalová Sparta může jít v Konferenční lize daleko? Třeba až do finále, jak si vysnila? Znělo to lákavě. Dokud ve čtvrtek nepřišlo vystřízlivění. Drsné a...

20. března 2026  11:35

Šulce po zranění trenér chválil. Proti Vigu nastoupil, reprezentaci by tak měl pomoct

Pavel Šulc z Lyonu v utkání francouzské ligy proti Nice

Nakonec nastoupil dvacet minut před koncem, byť pohárovému konci francouzského Lyonu už nezabránil. Český fotbalový reprezentant Pavel Šulc je tak definitivně zpět po měsíčním svalovém zranění a měl...

20. března 2026  11:20

