Olomoucký bek Sláma po konci v Evropě: Odhodlání si musíme přenést do ligy

Pokud chce Sigma opět okusit evropskou scénu, musí teď být úspěšná na domácí scéně. „Musíme přenést to pozitivní,“ burcuje 27letý zástupce kapitána.
Jak byste celkově hodnotil působení v pohárové Evropě?
Teď zklamání, ale když se zpětně ohlédneme, tak to byly krásné zápasy. Výborná zkušenost pro všechny hráče, až na nějaké výjimky nikdo taková utkání nehrál. Šli jsme sem s odhodláním, chtěli jsme to zvládnout, bohužel se to nepovedlo. Bundesliga je Bundesliga, nemáme se za co stydět. Chtěli jsme hrát, ale první poločas jsme byli trošku ustrašení. Měli jsme to rozbalit hned od začátku, pak už to bylo těžké. Jak zápas plynul a dali gól, soustředili se na bránění a nedalo se s tím už nic dělat. Všichni už jsme asi cítili, že v deseti je to nad naše síly.
Nesvázala vám trochu atmosféra v Mohuči nohy?
To si nemyslím, spíš jsme měli strach, že bychom dostali gól. Atmosféra spíš pomohla, každého to vtáhne do zápasu, pak nemyslíte nad hrou. Bohužel... Teď jsme všichni chytří, ale fakt si musíme vzít z toho všeho to pozitivní a soustředit se na ligu. Tam musíme vyhrávat, aby se mohlo povést něco podobného.
Došli jste až do osmifinále Konferenční ligy. Ještě před rokem poměrně nemyslitelná věc, což? Tým musel ujít kus cesty.
Stoprocentně. Já jsem tady strašně dlouho, od deseti let. Snil jsem o tom, že si zahraju takové zápasy. Před rokem a půl jsme si to ani nedokázali představit. Přišel trenér Janotka, velké omlazení a nikdo nepočítal, že by se udělal takový úspěch. Spíš se chtěl kádr budovat, najednou z toho bylo vítězství v poháru, Evropská liga, Konferenční liga. Strašně dobrá zkušenost.
Co pozitivního si vzít?
To, že se s Lausanne, Rakówem, který má taky strašně moc cizinců, dá hrát. Dokázali jsme si to. Místy jsme je přehrávali, uhráli jsme i 0:0 s bundesligovým týmem, to je super výsledek. Že se to v odvetě nepovedlo, je fotbal. Zatím je to nad naše síly.
Kvůli dvěma soutěžím tým dost rotoval, teď vás ale čeká pouze liga. A v mančaftu je spousta hráčů. Jak vnímáte boj o sestavu?
Patří to k fotbalu, s novým majitelem určitě vzrostly požadavky a ambice. Je to přirozený vývoj klubu. Přichází se, odchází, to už je na trenérovi a sportovním úseku. Jako hráč takhle nepřemýšlíte, makáte na tréninku a děláte maximum.
Trenér Janotka vám teď v reprepauze naordinoval šestidenní volno. Vypnete?
Myslím si, že je teď potřeba vypnout. I když se to nezdá, je toho fakt hodně. Cestování se říká, že je v pohodě, dá se to zvládnout, ale pak to člověku leze na hlavu, když pořád někam létá. Tím nechci říct, že ty zápasy nejsou nádherné! (úsměv) Ale když hrajete čtvrtek, neděle, není to sranda. Dokud to nevyzkoušíte, nevíte. I toto je pro nás zkušenost. Dokážeme to hrát, fyzicky jsme to zvládali a přeběhávali soupeře. Jdeme dál.