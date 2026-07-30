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Dva centry, dva góly. Jak padl první, jsem zjistil až z telefonu, řekl jablonecký Sláma

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  22:22
Jablonecký Jiří Sláma (č. 20) přijímá gratulace spoluhráčů poté, co po jeho...

Jablonecký Jiří Sláma (č. 20) přijímá gratulace spoluhráčů poté, co po jeho centru padl první gól odvety 2. předkola Konferenční ligy proti Varaždínu. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Fotbalové utkání mezi FK Jablonec a NK Varaždín.
Fotbalové utkání mezi FK Jablonec a NK Varaždín
Fotbalové utkání mezi FK Jablonec a NK Varaždín.
Fotbalové utkání mezi FK Jabloncem a NK Varaždín.
18 fotografií
Precizně rozehrál standardní situace, ze kterých padly oba góly zápasu. Levý obránce Jiří Sláma měl v domácí odvetě 2. předkola Konferenční ligy klíčový podíl na postupové výhře fotbalistů Jablonce, kteří skolili 2:0 chorvatský Varaždin.

„Moc jsme to chtěli urvat, protože víme, že doma jsme silní. Dokázali jsme si to už v neděli v lize proti Olomouci a na ten výkon jsme navázali i v evropském poháru,“ pochvaloval si Jiří Sláma, který do Jablonce přišel v létě právě z Olomouce.

Jak jste viděl první gól po vašem trestném kopu ze strany?
Domlouvali jsme se, že to nastřelím přímo na bránu na případnou teč, nebo že to tam zapadne rovnou. Pořádně jsem to viděl až v kabině po zápase na telefonu, protože mě to dost zajímalo, jak se míč do brány vlastně dostal. Nakonec to vyšlo tak, že si obránce srazil odražený míč od břevna do branky sám. Ten gól byl pro nás hodně důležitý, protože nás nastartoval a po něm už jsme podle mě v zápase dominovali.

Jablonec - Varaždín 2:0, oba góly ze standardek, postup trefil Pavlovič

I druhý gól padl po vašem centru, tentokrát z rohu.
To byl také trošku náhodný gól, protože přiznám, že úplně takhle to ode mě být kopnuté nemělo. Ale jsme rádi, že i takový gól jsme byli schopni dát a byla to už taková pojistka, protože stav 2:0 nám zajišťoval postup.

Co bylo hlavním klíčem k domácí postupové výhře po porážce 2:3 ve Varaždínu?
Myslím si, že do odvety jsme nevstoupili úplně ideálně. Hned zkraje měl soupeř tutovku, při které nás ale podržel výborným zákrokem brankář Hanuš. Postupem času jsme se do toho však dostávali, hlavně jsme dobře bránili a když porovnám oba zápasy, tak jsme postoupili zaslouženě.

Trenér Kozel vás po zápase chválil, ale říkal, že by byl rád, abyste vydržel devadesát minut, a ne jen šedesát. Co vy na to?
Věřím, že příště odehraju víc minut, ale na začátku přípravy jsem byl nemocný a to mi asi vzalo hodně síly. Pak už nebyl prostor tu kondičku nějak extra nabrat, ale s přibývajícími zápasy se to určitě zlepší a vydržím těch devadesát minut.

Do Jablonce jste přišel v létě. Překvapilo vás, jak rychle jste se zabydlel v základní sestavě a že zahráváte většinu standardek?
Jestli mám už nějakou silnou pozici, to úplně nevím, těch zápasů teď bude dost, takže v sestavě bude hodně rotací. Samozřejmě jsem rád, že po tom konci v Olomouci se mně i Jablonci na začátku sezony daří a jsem tady spokojený. Pokud jde o standardky, často jsem je zahrával i v minulosti.

Fotbalové utkání mezi FK Jablonec a NK Varaždín.

Loni v Olomouci jste si zahrál základní skupinu Konferenční ligy, zopakujete si to i v Jablonci?
Před rokem to byla jiná situace, protože s Olomoucí jsme šli rovnou do posledního předkola Evropské ligy, takže jsme měli Konferenční ligu zaručenou. Byla to nádherná cesta, strašně jsme si to užívali a jsem rád, že v pohárových zápasech můžu pokračovat i s Jabloncem, protože je to bonus k české lize. Kdybychom se dostali až do základní skupiny, tak by to byla super vizitka pro klub i pro nás hráče.

V neděli jste hrál v první lize doma proti Olomouci, odkud jste do Jablonce přišel. Byl to pro vás hodně speciální zápas?
Určitě ano, protože proti Olomouci jsem předtím ještě nikdy nehrál, byl jsem tam od deseti let. Vždycky to pro mě bude speciální, k tomu klubu i městu mám velký vztah. Hlavně jsem si přál, aby mě trenér do toho zápasu postavil a to vítězství jsem si užil.

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1:1
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2:0
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0:3
Fiorentina
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Jagiellonia Bělostok
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0:1
Samsunspor
Samsunspor
4:0
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