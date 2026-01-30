Jsem zpátky, vzkázal talent Panoš. Gól je nejlepší způsob, jak splatit důvěru, říká

V listopadu mu bylo osmnáct. Před dvěma týdny byl zvolen nejlepším dorostencem za loňský rok. V Basileji ukázal, co v něm je a co v něm Plzeň má.
„Já od něj chci ještě víc. Má na to být lepší, ale to jistě přijde s herní praxí, kterou v poslední době neměl,“ řekl trenér Martin Hyský v televizním rozhovoru.
Kdyby neměl kapitán Vydra trest a další útočník Adu nebyl zraněný, možná by Panoš ve Švýcarsku ani nenastoupil. Kouč však měl nouzi o forvardy, a tak ukázal na Panoše.
„Před zápasem jsem na gól myslel. Říkal jsem si, že když jsem tu šanci dostal, tak nejlepší způsob jak jí splatit, je ten gól dát,“ líčil do kamer televize Nova Sport.
|
Basilej - Plzeň 0:1, rozhodl signál z rohu, hosté jsou v Evropské lize unikát
Za plzeňské áčko skóroval poprvé od srpna 2024, kdy se trefil v předkole Evropské ligy proti Kryvbasu. „Cože? Sedmnáct měsíců? To je fakt dlouho,“ prohodil s údivem.
V Basileji se prosadil krátce před poločasem po signálu z rohového kopu. Spoluhráči svým pohybem a dotěrností kolem brankáře zaměstnali všechny protivníky, Doski přetáhl centr a Panoš na druhé straně vápna zůstal zcela sám. Z osmi metrů pohotově střílel k tyči.
„Můžeme všichni poděkovat Markovi Bakošovi, že tohle vymyslel a zafungovalo nám to. Hodně nám to pomohlo,“ zmínil kouč Hyský práci svého asistenta.
Panoš i předtím měl dobré momenty. Soupeře trápil rychlosti, šikovností.
„Neměl jsem důvod si nevěřit. Těším se na každý zápas a když jsem před výkopem viděl na tribuně rodiče, byla to pro mě obrovská motivace,“ řekl Panoš.
A co ta gesta při oslavě? „Nic zvláštního to znamenat nemělo. Ale dlouho jsem chyběl, tak asi že jsem zpátky,“ řekl s úsměvem.
„Gól je pro něj povzbuzením do další práce. Má za sebou těžké období, nebyl zdravý, ale teď odtrénoval celou přípravu. Vím, co v něm je a co může týmu dát. Měl výborné momenty a gól v Basileji si bude pamatovat hodně dlouho,“ poznamenal kouč Hyský.
„Když měl něco v útoku vyřešit, tak bylo vidět, že si umí poradit. Je to jeho silná stránka. Škoda, že mu nevyšla ještě jedna střela levačkou, to se dalo trefit líp. Jsem za něj moc rád. Je to plzeňský odchovanec, klub má v srdci, všichni ho mají rádi.“