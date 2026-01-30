Jsem zpátky, vzkázal talent Panoš. Gól je nejlepší způsob, jak splatit důvěru, říká

Když levačkou usměrnil míč k bližší tyči a běžel se radovat, rukama ukazoval na ramena, kde měl své jméno. „Jsem zpátky,“ zdůrazňoval Jiří Panoš, ofenzivní záložník fotbalové Plzně. Poprvé od loňského srpna byl v základní sestavě, kvůli zdravotním problém v sezoně takřka vůbec nic neodehrál. Ale ve čtvrtek večer v Basileji svým gólem rozhodl souboj v Evropské lize (1:0).
Jiří Panoš slaví branku do sítě Basileje.

V listopadu mu bylo osmnáct. Před dvěma týdny byl zvolen nejlepším dorostencem za loňský rok. V Basileji ukázal, co v něm je a co v něm Plzeň má.

„Já od něj chci ještě víc. Má na to být lepší, ale to jistě přijde s herní praxí, kterou v poslední době neměl,“ řekl trenér Martin Hyský v televizním rozhovoru.

Kdyby neměl kapitán Vydra trest a další útočník Adu nebyl zraněný, možná by Panoš ve Švýcarsku ani nenastoupil. Kouč však měl nouzi o forvardy, a tak ukázal na Panoše.

„Před zápasem jsem na gól myslel. Říkal jsem si, že když jsem tu šanci dostal, tak nejlepší způsob jak jí splatit, je ten gól dát,“ líčil do kamer televize Nova Sport.

Basilej - Plzeň 0:1, rozhodl signál z rohu, hosté jsou v Evropské lize unikát

Za plzeňské áčko skóroval poprvé od srpna 2024, kdy se trefil v předkole Evropské ligy proti Kryvbasu. „Cože? Sedmnáct měsíců? To je fakt dlouho,“ prohodil s údivem.

V Basileji se prosadil krátce před poločasem po signálu z rohového kopu. Spoluhráči svým pohybem a dotěrností kolem brankáře zaměstnali všechny protivníky, Doski přetáhl centr a Panoš na druhé straně vápna zůstal zcela sám. Z osmi metrů pohotově střílel k tyči.

„Můžeme všichni poděkovat Markovi Bakošovi, že tohle vymyslel a zafungovalo nám to. Hodně nám to pomohlo,“ zmínil kouč Hyský práci svého asistenta.

Panoš i předtím měl dobré momenty. Soupeře trápil rychlosti, šikovností.

„Neměl jsem důvod si nevěřit. Těším se na každý zápas a když jsem před výkopem viděl na tribuně rodiče, byla to pro mě obrovská motivace,“ řekl Panoš.

A co ta gesta při oslavě? „Nic zvláštního to znamenat nemělo. Ale dlouho jsem chyběl, tak asi že jsem zpátky,“ řekl s úsměvem.

„Gól je pro něj povzbuzením do další práce. Má za sebou těžké období, nebyl zdravý, ale teď odtrénoval celou přípravu. Vím, co v něm je a co může týmu dát. Měl výborné momenty a gól v Basileji si bude pamatovat hodně dlouho,“ poznamenal kouč Hyský.

„Když měl něco v útoku vyřešit, tak bylo vidět, že si umí poradit. Je to jeho silná stránka. Škoda, že mu nevyšla ještě jedna střela levačkou, to se dalo trefit líp. Jsem za něj moc rád. Je to plzeňský odchovanec, klub má v srdci, všichni ho mají rádi.“

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Olympique LyonLyon 8 7 0 1 18:5 21
2. Aston VillaAston Villa 8 7 0 1 14:6 21
3. FC MidtjyllandMidtjylland 8 6 1 1 18:8 19
4. Real BetisBetis 8 5 2 1 13:7 17
5. FC PortoPorto 8 5 2 1 13:7 17
6. SC BragaBraga 8 5 2 1 11:5 17
7. FreiburgFreiburg 8 5 2 1 10:4 17
8. AS ŘímAS Řím 8 5 1 2 13:6 16
9. KRC GenkGenk 8 5 1 2 11:7 16
10. BoloňaBoloňa 8 4 3 1 14:7 15
11. StuttgartStuttgart 8 5 0 3 15:9 15
12. FerencvárosFerencváros 8 4 3 1 12:11 15
13. NottinghamNottingham 8 4 2 2 15:7 14
14. FC Viktoria PlzeňPlzeň 8 3 5 0 8:3 14
15. Crvena Zvezda BělehradCZ Bělehrad 8 4 2 2 7:6 14
16. Celta VigoCelta Vigo 8 4 1 3 15:11 13
17. PAOK SoluňPAOK 8 3 3 2 17:14 12
18. LilleLille 8 4 0 4 12:9 12
19. Fenerbahce IstanbulFenerbahce 8 3 3 2 10:7 12
20. Panathinaikos AtényPanathinaikos 8 3 3 2 11:9 12
21. Celtic GlasgowCeltic 8 3 2 3 13:15 11
22. Ludogorec RazgradLudogorec 8 3 1 4 12:15 10
23. Dinamo ZáhřebDinamo Záhřeb 8 3 1 4 12:16 10
24. Brann BergenBrann 8 2 3 3 9:11 9
25. Young Boys BernYoung Boys 8 3 0 5 10:16 9
26. Sturm GrazSturm Graz 8 2 1 5 5:11 7
27. FCSBFCSB 8 2 1 5 9:16 7
28. Go Ahead EaglesGA Eagles 8 2 1 5 6:14 7
29. Feyenoord RotterdamFeyenoord 8 2 0 6 11:15 6
30. FC BasilejBasilej 8 2 0 6 9:13 6
31. Red Bull SalcburkRB Salcburk 8 2 0 6 10:15 6
32. Glasgow RangersRangers 8 1 1 6 5:14 4
33. OGC NiceNice 8 1 0 7 7:15 3
34. FC UtrechtUtrecht 8 0 1 7 5:15 1
35. Malmö FFMalmö 8 0 1 7 4:15 1
36. Maccabi Tel AvivMaccabi Tel Aviv 8 0 1 7 2:22 1

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play Off

KOMENTÁŘ: Uf! Mizerná rozlučka. Je Liga mistrů pro Slavii velké sousto?

Jan Bořil ze Slavie fauluje Jaju z Pafosu.

To čekání se táhne nekonečně dlouho. Víc než osmnáct let uteklo od chvíle, kdy tuniský šikula Belaid pohotově švihl levačkou a zařídil fotbalové Slavii tři body proti Steaue Bukurešť. Páni, to už je...

29. ledna 2026  13:05

Skryté emoce i penaltové fígly. Jak Horníček září v Braze: Na repre si věřím

Premium
Lukáš Horníček v dresu Bragy.

Má formu jako hrom. 34 zápasů. 17 nul. Tři chycené penalty, z toho dvě v předposledním týdnu. „Já na ně přitom nikdy žádným specialistou nebyl. Když šel soupeř kopat, spíš jsem se už chystal, jak...

29. ledna 2026

