Kubíček: Proboha, proč jsme neprodali Kerbra do Realu Madrid? Dodnes se stydím

Václav Havlíček
  16:05
Ve Švédsku to téměř před čtyřiceti lety začalo a ve stejné zemi to ve čtvrtek pokračovalo. Fotbalová Olomouc v pohárech! Kdo jiný by měl zavzpomínat na časy, ve kterých Sigma pod vizionářským trenérem Karlem Brücknerem strašila Evropu? Téměř sedmdesátiletý Jiří Kubíček, někdejší ředitel a manažer, vybral svá nej. Utkání v Malmö (0:3), ve kterém se bojovalo o Evropskou ligu, už sledoval jen od televize.
Část 1/7

Nejstarší Göteborg, 1986

V sezoně 1991/92 trenér Karel Brückner dovedl Sigmu Olomouc až do čtvrtfinále...

Střet s realitou.

Sigma se po čtvrtém místě v lize poprvé v historii prokousala do Evropy. Po domácí remíze 1:1 tvrdě narazila.

V prvním kole Poháru UEFA dostala čtyři kusy a mazala domů.

„Každopádně já ve Švédsku poprvé jedl krevety, takže to nemohlo být zas tak špatné,“ odlehčí Kubíček. „Dnes má Sigma úplně jiné možnosti, nemusí se dívat hluboko do kapsy. Řekl bych, že z hlediska financí, které jsme tehdy do týmu mohli investovat, jsme z hov.. upletli bič. Bohužel to nestačilo.“

Už tehdy na lavičce seděl Brückner.



