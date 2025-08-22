Kubíček: Proboha, proč jsme neprodali Kerbra do Realu Madrid? Dodnes se stydím

Nejstarší Göteborg, 1986
Střet s realitou.
Sigma se po čtvrtém místě v lize poprvé v historii prokousala do Evropy. Po domácí remíze 1:1 tvrdě narazila.
V prvním kole Poháru UEFA dostala čtyři kusy a mazala domů.
„Každopádně já ve Švédsku poprvé jedl krevety, takže to nemohlo být zas tak špatné,“ odlehčí Kubíček. „Dnes má Sigma úplně jiné možnosti, nemusí se dívat hluboko do kapsy. Řekl bych, že z hlediska financí, které jsme tehdy do týmu mohli investovat, jsme z hov.. upletli bič. Bohužel to nestačilo.“
Už tehdy na lavičce seděl Brückner.