Jak jsem kopal za Celtic. Snad Sparta přiveze aspoň bod, věří Jarošík

Sběratel titulů, rekordman. Tohle označení už mu nikdo neodpáře. Vždyť tenhle blonďatý chlapík s přezdívkou „Jedle“ slavil mistrovský titul v Česku, Rusku, Anglii i Skotsku.

S fotbalem procestoval Jiří Jarošík kus světa, letos v létě se vrátil domů a trénuje druholigové Ústí nad Labem. Netrpělivě vyhlíží restart soutěže, jeho tým by se měl v sobotu utkat s Viktorií Žižkov.

Dnes večer si dá ale předehru u televize v podobě zápasu Celtiku se Spartou.



Celtic Glasgow - Sparta Praha Podrobná online reportáž od 21 hodin

V Celtiku Glasgow jste působil dva roky, jak na to angažmá vzpomínáte?

Zažil jsem skvělé období Celtiku, kdy tam byli velcí hráči, získali jsme dva tituly, hráli Ligu mistrů. Nejradši ale vzpomínám na fanoušky, Celtic má jedny z nejlepších fanoušků na světě.

Jen škoda, že se hraje bez diváků, stadion Celtic Park pro 60 tisíc lidí je svou atmosférou proslulý. Snad každý fanoušek na stadionu má alespoň šálu a fandí.

I to byl jeden z důvodů, proč hráči do Celtiku chodili. Pro spoustu mladíků ze Skotska či Irska byla motivace si tady zahrát, zažít tu atmosféru. Hráči se tu díky fanouškům cítí neporazitelní, doma jsme byli schopni porazit kohokoli.

Obzvlášť derby s Rangers muselo mít grády.

To víte, největší zápas, který sleduje celé Skotsko. Jsem rád, že je teď souboj o titul vyrovnaný, pro fotbal jedině dobře. Ale přijde mi, že už ta rivalita nemá takovou sílu.

Jak to?

Už to není zápas, kde nastupují jen fotbalisté z Ostrovů doplněni o pár cizinců. Dnes jsou tam hráči z celého světa, kteří rivalitu a historii tolik nevnímají. I fanoušci jsou mírnější a kultivovanější, dřív to byla válka na hřišti i mimo.

Jiří Jarošík v dresu Celtiku Glasgow na podzim 2007.

Co jste o Skotech zjistil?

Už chápu ten film Statečné srdce. Oni jsou hodně hrdí na svou zemi, na svou vlajku. Pro cizince je tak těžší, aby ho vzali mezi sebe. Ale Glasgow je moc příjemné město pro život.

Měl jste na sobě někdy skotský kilt?

Jednou jsem si ho zkoušel, měl barvy Celtiku. Stál asi dva tisíce liber, takže byl docela drahý. Říkal jsem si, že by to byla hezká památka na tohle angažmá. Ale nakonec jsem si ho nekoupil, už ani nevím proč.

Zahrál jste si zde základní skupinu Ligy mistrů, poslední tři roky ale Celtic kope jen Evropskou liga. Není to pro takový klub málo?

Všichni v Celtiku by si návrat do Ligy mistrů moc přáli, ale i tady se šetří. Dřív sem chodili hráči se zkušenostmi z anglické Premier League, nyní jdou jinou cestou a přivádí mladší hráče, které pak prodávají do větších klubů.

Jiří Jarošík slaví gól v Celtic Parku.

Co tedy Spartu ve Skotsku čeká?

Jejich fotbal je boj, nasazení, jízda. Trenérem Celtiku je Neil Lennon, můj bývalý spoluhráč, který vyznává typický skotský styl, je trochu stará škola. Ostré kraje, rychlý a náročný fotbal, není tam moc přihrávek a kombinace. A je to vidět i na výsledcích, na skotskou ligu to ještě stačí, na Ligu mistrů je to málo. Jsem zvědavý, jak si povedou proti Spartě.

Sparta v Evropské lize oba zápasy jak s Lille, tak s AC Milán prohrála o tři góly. Proč zatím v Evropě nestíhá?

Má mnoho zraněných hráčů, je málo rozehraná. V ofenzivě chybí Hložek, v obraně to různě lepí. Aby byla konkurenceschopná v Evropě, je potřeba, aby všechny opory byly fit. A nastupuje dost kluků, kteří nemají s evropskými poháry zkušenosti, je to pro ně něco nového. Tempo hry je jiné než v české lize. Proti Lille hráli slušně, překvapili mě, i když z toho nakonec byla prohra o tři góly. V Miláně se jim to nepovedlo, ale na druhou stranu AC Milán má teď snad nejlepší tým za posledních deset let.

Sparťan Ladislav Krejčí nestačí útočníkovi Lille Jonathanu Davidovi, zfauluje ho a dostane červenou kartu.

V čem musí sparťané ve Skotsku přidat?

Hlavně tam od nich musí být víc života a chuti než v Miláně. Musí předvést aspoň takový výkon jako proti Lille, hrát důrazně, nebát se balonu, nedělat zbytečné chyby.

Jak se vám vlastně současná Sparta pod Václavem Kotalem líbí?

Povedl se jim start sezony, v lize mají plný počet bodů, což je pro sebevědomí dobré. Ale herně to ještě není ideální, měli by v zápasech více dominovat.

„Ladislav Krejčí mladší? Umí dobře bránit, je silný v soubojích. Jako trenér bych ale od něj chtěl, aby se víc zapojoval do rozehrávky, neustále se nabízel, byl víc na balonu.“

Je dobře, že ustoupila od filozofie nákupů drahých zahraničních hráčů pod koučem Stramaccionim?

Předtím měla jinou vizi, teď se vrací k té původní, která zatím funguje. Česko-slovenské jádro doplněné o pár nadstandardních zahraničních hráčů, kteří umí rozhodnout zápas.

Třeba se zas brzy bude říkat, že soupeř Sparty prohrává v Průhonicích 0:2.

To by bylo hezký, jenže před Spartou je ještě dlouhá cesta. Ale přijde mi, že tým je teď víc semklý, kabina funguje, to je důležité.

Na vašem postu defenzivního záložníka nastupuje mladý Ladislav Krejčí, co na něj říkáte?

Umí dobře bránit, je silný v soubojích a nepříjemný při standardkách. Jako trenér bych ale od něj chtěl, aby se víc zapojoval do rozehrávky, neustále se nabízel, byl víc na balonu. Jeho post je důležitý i pro zakládání útoků. Je to pořád mladý kluk, předpoklady má velké. Uvidíme, jak to Sparta nyní postaví, možná bude hrát na dva defenzivní záložníky Krejčího s Pavelkou.



A váš tip na výsledek?

Kdyby byl plný dům, tak bych si vsadil na výhru Celtiku. Ale takhle to může klidně skončit remízou. Sparta by si to měla rozdat se Celtikem o třetí místo a přivézt ze Skotska alespoň bod.