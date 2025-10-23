„Výsledek je daleko příznivější než v Miláně. A hlavně výkon byl v jiné dimenzi. Jsem rád, že nám to šlapalo, kluci se vydali ze všech sil,“ popisoval Trpišovský na tiskové konferenci, zatímco se malebný kraj Lombardie halil do půlnočního klidu.
Bergamo je podle každoročního žebříčku, který sestavuje web Il Sole 24 Ore, nejlepším místem k životu v Itálii. Nejvýš ze 107 italských provincií. A také slávisté budou na toto město vzpomínat v dobrém.
Pouze třem týmům nevstřelila Atalanta v posledních 17 soutěžních zápasech gól: Paris St. Germain, Laziu Řím a Slavii.
Čím ještě vás zápas potěšil, trenére?
Proti Interu Milán náš fyzický stav nebyl dobrý. Tady jsme naopak už na tréninku cítili z hráčů sílu, kterou předtím ne. Běhalo nám to. Atalanta je fyzicky náročný tým, čelili jsme brutální kvalitě. Klobouk dolů, bránit takové akce soupeře není snadné, odbojovali jsme to a s vypětím všech sil i s kusem štěstí, které v Lize mistrů potřebujete, jsme se do zápasu dostali. Byli jsme jedno velké srdce, nechali na hřišti všechno a v klíčových momentech byli odměněni. Jsme rádi i za velkou podporu fanoušků, byli neskuteční. Dnes zabojovali všichni. I hráči na netradičních postech a ti, kteří hráli Ligu mistrů poprvé.
Atalanta - Slavia 0:0, hodně šancí na obou stranách, hosty podržel skvělý Markovič
Jedním z nich byl brankář Jakub Markovič. Jeho zákroky se dostaly mezi nejlepší v tomto kole Ligy mistrů. Zároveň přiznal, že byl zpočátku nervózní. Jak jste s ním pracovali?
S Markym se znám asi od jeho osmnácti, byl už blízko startu na Interu Milán, ale dočkal se až teď. Skvěle s ním pracují trenéři gólmanů. Poznal jsem, že je trochu nervózní tím, že změnil svůj rituál. To je logické. Vždyť Atalanta měla na lavičce hráče obrovské kvality, ale Marky ukázal jednu ze svých největších předností – rychlost a reflex. Pomohl mu tým kolem, mám z toho velkou radost. Uvědomujeme si, že jsme zápas zvládli i přes absence. Kluci v defenzivě navázali na výkon z Milána, zvládli to výborně. a ukázali, že i čeští hráči na tuhle top úroveň mají.
Hlavně ve druhém poločase jste byli nebezpeční.
Myslím, že v některých fázích druhé půle jsme byli Bergamu vyrovnaným soupeřem. Ano, šli sami na bránu, ale Marky to dobře vystál. My jsme se naopak dostávali ve větším počtu nahoru, což souvisí s běžeckou stránkou a fyzickým fondem. Viděli jste, že Provod i v nastavení zvládl táhnout po lajně balon. To musíte mít v hlavě i v nohách. Kluci nahoře udrželi první míče, vyhrávali spoustu soubojů. Zafeiris hrál s Oscarem ve středu hřiště celoplošný fotbal, pomohli halfbeci... Každý moment v Lize mistrů musíte hrát na 100 procent, jinak jste pod tlakem.
V základu vyběhl David Moses, našli jste pravého beka?
Těším se na jeho běžecká čísla, budou špičková. Měl hlavně defenzivní úkoly, příště to třeba bude víc o kreativitě. Má můj velký kredit a dík, není to jeho post. Včera jsme s ním i s Mbodjim probírali určité věci u videa, ukazovali jim, jak krokovat hráče a přebírat si je. Jsou to chytří kluci. Uvidíme, jestli bude na pravém beku dlouhodobým řešením, ale typologicky je pro nás skvělou variantou.
Hrdina Markovič: Přiznávám, nervózní jsem byl. Postup pro nás není zakázané slovo
Mbodji musel po hodině hry kvůli křečím střídat. Změnilo to nějak vaši strategii?
Dva dny jsme leželi nad různými vývoji zápasu. Mbodji strávil začátek sezony ve druhé české lize a teď hraje takové zápasy. Bylo jasné, že nevydrží celý zápas, zvlášť když soupeř dostřídá. Takže jsme měli několik projektů v hlavě. Odešel celkem brzy, tak jsme vsadili na Oscara doleva. Problém byl i vpravo, Vlček hlásil křeče do obou nohou, dali jsme tam Sanyanga, který má výbornou akceleraci. Těžká rozhodnutí, krizové varianty, ale kluci to zvládli.
V Lize mistrů vám zbývá pět zápasů, příště vás čeká doma Arsenal. Vnímáte dva body ze tří kol jako úspěch?
Bereme je s pokorou. Myslím, že soutěž je ještě lepší než dřív. Fotbal se zrychlil, zkvalitnil. Dál sníme o vítězství. Hodně nás mrzí Bodö/Glimt, tam jsme byli zběsilí v závěru, měli jsme mít tři body. Teď máme dva za dva dobré výkony. A jeden v Miláně byl hodně špatný, to víme. Mám zároveň radost, jak kluci sbírají zkušenosti. Markovič, Moses, Chaloupek... Pomůže to v kariéře jim i Slavii. Můžou se časem stát osobnostmi klubu i českého fotbalu. Dřív tyto velké zápasy pomohly Bořilovi, Provodovi nebo Holešovi. Náš cíl je teď jasný: vyhrát zápas v Lize mistrů, ideálně doma v Edenu před našimi fanoušky.