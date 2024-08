Spokojený Trpišovský: Chorý? Chvílemi one man show. Zafeiris se mi omlouval

Snad jen vlastní gól mladého Bužka, který tak prožil smolný slávistický debut, po všech stránkách povedený červenobílý večer drobně naboural.

„Ale pokud zvládneme odvetu v Bruselu, je to jedno,“ říkal slávistický kouč. „Podobné věci se staly i jiným hráčům. Alex vypadal v přípravě výborně, úkoly, které dostal, zvládl. A že se připletl k nešťastnému momentu? Čelem k vlastní bráně se soupeřem na zádech jsou to nejtěžší situace ve fotbale. Balon byl tečovaný, propadnul. Stane se.“

Union jste jinak předčili, že?

Byl to doopravdy těžký a náročný zápas. Union potvrdil kvalitu, kterou má. Konečný výsledek a náš velice dobrý výkon to sice možná zkresluje, ale soupeři byli velice rychlí, pohybliví, techničtí.

Hned na začátku vás zatlačili.

Měli výbornou pasáž, byli živější, mnohem aktivnější, ale my jsme se po gólu z akce, kterou jsme chystali, dostali do vedení, což nám emočně hodně pomohlo. A protivníky naopak dost rozhodilo.

Co dál?

Skvěle jsme dohráli první půli, po druhém gólu jsme měli zápas absolutně v moci a vstup do druhého poločasu byl z naší strany snad ještě lepší. Pracovitostí, agresivitou, tvrdostí a dostupováním se nám dařilo rozbíjet soupeřovu hru. Po skvělém presinku přidal Oscar další branku a i když jsme intenzitu hry po sedmdesáté minutě už neudrželi, máme za sebou úspěšný první krok. Ten těžší nás ovšem teprve čeká.

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský koučuje svůj tým při utkání s belgickým klubem Union Saint-Gilloise.

Dva góly dal útočník Chorý, který přitom fanoušky pořád rozděluje. Jak se vám jeho výkon zamlouval?

Moc. Byl komplexní a dominantní v přechodové fázi. Uhrál neskutečné množství balonů, vytvářel prostory pro spoluhráče a samozřejmě byl nebezpečný ze standardek. Byl skvělý i běžecky, a to všechno korunoval dvěma góly.

Opět ukázal, že je hráčem velkých zápasů.

Patří mezi emoční hráče, kteří to v téhle kulise mají jednodušší. Vydal se na maximum, ale hlavně: odevzdal se pro mužstvo, pro spoluhráče, čehož si cením nejvíc. Jako tým si na Tomáše pořád zvykáme a přizpůsobujeme se mu, protože naši další útočníci jsou typologicky odlišní. Tentokrát do sebe všechno zapadlo a já jsem šťastný. Teď ještě zvládnout odvetu, protože jinak to bylo k ničemu.

Mimochodem, po gólech někteří příznivci skandovali i Chorého jméno, byť část Tribuny Sever se s jeho příchodem stále nesmířila. Věříte, že časem názor změní?

Tomáš pro to v tomhle konkrétním zápase udělal hodně. V některých fázích to od něj směrem dopředu byla opravdu one man show. Ať už jde o práci v šestnáctce, způsob, jakým chodil do soubojů i do zakončení, či nasazení. Jel na sto procent a já pevně věřím, že právě takhle si získá lidi, které si dosud nezískal.

Specifickou roli jste ušili Zafeirisovi, jenž hrál osobku na Puertase, hvězdu soupeře. Proč?

Kdo sem chodí na evropské zápasy častěji, už něco podobného viděl. Christos tohle v sobě má, pokud je mu hráč typologicky podobný, sedí mu to a dokáže soupeři utkání otrávit, a ještě být nebezpečný dopředu. Předvedl neskutečný výkon a při střídání se mi omlouval, že nevydržel déle. Běžecky přitom vypadá mnohem lépe než v minulé sezoně, už do letní přípravy dorazil skvěle nachystaný, ale v prvním přípravném zápase podklouzl, poranil si sval a zase všechno musel dohánět. Klíčové je, aby zůstal zdravý.

Co jste říkal na výkon stopera Zimy, který proti Unionu poprvé v sezoně zvládl zápas?

Absolutorium zaslouží všichni tři stopeři, nejen Zimič. Proti dvěma nepříjemným útočníkům soupeře hráli spolehlivě, byť nějaké drobnosti bychom na videu určitě odhalili. David se však na evropské zápasy, které jsou spíš o chytrosti, postavení a taktice než o soubojích, vyloženě těší, což bylo poznat. Snad jen některé věci v rozehrávce bych mu vyčetl, ale jinak vážně dobrý výkon. Stejně jako i od ostatních kluků.