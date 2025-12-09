Trpišovského zaskočil dotaz na Afriku: Trápí mě jiná mistrovství... A dobrou chuť!

Ten dotaz v předvečer utkání zvláštně vybočoval, nijak se netýkal tématu:„Co říkáte na to, že se africký šampionát v Maroku místo původně plánovaného letního termínu koná v zimě? Jak vás to ovlivní?“
Trpišovský si doposlechl překlad ve sluchátkách a lehce znejistěl.
„Ty jo, tak to mě zaskočilo. Nikdy jsem nad tím nepřemýšlel, nemám o tom žádné informace. Máme v klubu hráče, kteří odlétají na africké kvalifikace, ale mě teď trápí jiné kvalifikace a jiný šampionát,“ připomněl spekulace o možném angažmá u národního týmu, který v březnu čeká baráž o mistrovství světa. „A dobrou chuť, vypadá to výborně!“
Když se vrátíme k Lize mistrů a Tottenhamu: jak se vám líbí jeho supermoderní stadion?
Mám stadiony rád, hlavně ty historické, ale tohle je deset z deseti. Dokonalé místo pro fotbal, včetně zázemí. Každý detail promyšlený, senzace. Je to taková vesmírná loď se vším všudy. Jsme vykulení, v dobrém slova smyslu. Za deset let, co trénuju v evropských pohárech, asi nejhezčí stadion, kde jsme byli. Jako kluk jsem snil o tom, že se do Anglie dostanu aspoň na jeden zápas a netušil jsem, že se mi to povede jako trenérovi.
Jak jste jako kluk vnímal Tottenham?
Teď jsem si zrovna vzpomněl, že jsem byl kdysi dávno v Ďolíčku, když hráli proti Bohemce pohár UEFA. Vzal mě táta, mám dokonce z toho zápasu doma vlaječku, možná má i nějakou cenu... Nikdy dřív jsem anglický tým naživo neviděl, jeho přezdívka Kohouti u nás hodně rezonovala. Tottenham je tradiční klub, Radek Černý nám o něm hodně vyprávěl, někteří kluci tu byli na stáži, šel sem od nás Tonda Kinský, informací máme dost. Ale jsem šťastný, že to tu vidím na vlastní oči.
Pídili jste se po tom, jestli proti vám brankář Kinský nastoupí? Jak podrobně jeho cestu sledujete?
Myslím, že nastoupí, ale je to jen můj osobní dojem. Bylo by to určitě pikantní. Těším se na něj, viděli jsme se od jeho odchodu jen jednou, navíc od něj něco potřebuju (smích). Každopádně Tonda v jedenadvaceti zažil to, co je sen všech hráčů v Česku. Chytal anglickou ligu za velký klub, taky poháry... Blesklo mi to hlavou, když jsem přišel na stadion. Vzpomněl jsem si, jak to tady při debutu za Tottenham fantasticky zvládl. Je pro něj skvělá zkušenost, že tady může být, trénovat s takovými hráči. Věřím, že šanci časem dostane. A stojím si za tím, že bude jedním z nejlepších gólmanů české historie.
Co čekat od Tottenhamu? Jak na vás tým působí?
Vidím velký přerod od letní výměny trenéra. Dřív hráli dopředu ve větší volnosti, vytvářeli si šance, ale byli zranitelnější dozadu. Po příchodu pana Franka je okének méně, spíš sází na protiútoky než postupný útok. Což je pro nás nepříjemné, protože mají pět šest absolutních sprinterů. Taky extrémně zlepšili pohyb v útočné fázi, je to znát třeba na Richarlisonovi. Ale pořád vidím i momenty, kterých bychom chtěli využít. Nějaký plán máme, důležité je, aby se přenesl na hřiště.
Jak jsou na tom hráči, které v posledních dnech trápilo zdraví?
Tomáš Chorý je tu s námi, potřebujeme ho. Měl individuální trénink a myslím, že bude připravený. Oscarův stav se taky zlepšil, mohl by do zápasu zasáhnout, ale po takové době to musí být na sto procent, takže ještě uvidíme.
V Londýně jsou s týmem i majitel Pavel Tykač a předseda Jaroslav Tvrdík. Znáte důvod?
Jsou tady za jedním konkrétním úkolem, ale nechci dostat vynadáno, tak to radši říkat nebudu (úsměv). Obecně můžu říct, že za roky v pohárech jsme jako klub načerpali v Evropě hodně zkušeností, ať už na hřišti, nebo třeba v marketingu a dalších oblastech. Vždycky je užitečné se inspirovat.