Trpišovského zaskočil dotaz na Afriku: Trápí mě jiná mistrovství... A dobrou chuť!

David Čermák
  6:44
Od našeho zpravodaje v Anglii - Chlapík v tmavé péřovce a legrační čepičce si v tiskovém středisku sedl rovnou do první řady a naložil si na talířek plno dobrot ze švédského stolu. Na polstrovaném sedátku se uvelebil jako ve VIP salonku multikina. Ale jen v roli diváka nezůstal. Jindřicha Trpišovského, kouče fotbalové Slavie, před zápasem Ligy mistrů s Tottenhamem vykolejil otázkou na blížící se mistrovství Afriky.
Jindřich Trpišovský, trenér fotbalové Slavie

Jindřich Trpišovský, trenér fotbalové Slavie | foto: ČTK

Jindřich Trpišovský, trenér fotbalové Slavie
Jindřich Trpišovský, trenér fotbalové Slavie
Jindřich Trpišovský, trenér fotbalové Slavie
Jindřich Trpišovský, trenér fotbalové Slavie
27 fotografií

Ten dotaz v předvečer utkání zvláštně vybočoval, nijak se netýkal tématu:„Co říkáte na to, že se africký šampionát v Maroku místo původně plánovaného letního termínu koná v zimě? Jak vás to ovlivní?“

Trpišovský si doposlechl překlad ve sluchátkách a lehce znejistěl.

„Ty jo, tak to mě zaskočilo. Nikdy jsem nad tím nepřemýšlel, nemám o tom žádné informace. Máme v klubu hráče, kteří odlétají na africké kvalifikace, ale mě teď trápí jiné kvalifikace a jiný šampionát,“ připomněl spekulace o možném angažmá u národního týmu, který v březnu čeká baráž o mistrovství světa. „A dobrou chuť, vypadá to výborně!“

Provod o reprezentaci: S Trpišovským by byla šance v baráži velká. Můj názor zná

Když se vrátíme k Lize mistrů a Tottenhamu: jak se vám líbí jeho supermoderní stadion?
Mám stadiony rád, hlavně ty historické, ale tohle je deset z deseti. Dokonalé místo pro fotbal, včetně zázemí. Každý detail promyšlený, senzace. Je to taková vesmírná loď se vším všudy. Jsme vykulení, v dobrém slova smyslu. Za deset let, co trénuju v evropských pohárech, asi nejhezčí stadion, kde jsme byli. Jako kluk jsem snil o tom, že se do Anglie dostanu aspoň na jeden zápas a netušil jsem, že se mi to povede jako trenérovi.

Jak jste jako kluk vnímal Tottenham?
Teď jsem si zrovna vzpomněl, že jsem byl kdysi dávno v Ďolíčku, když hráli proti Bohemce pohár UEFA. Vzal mě táta, mám dokonce z toho zápasu doma vlaječku, možná má i nějakou cenu... Nikdy dřív jsem anglický tým naživo neviděl, jeho přezdívka Kohouti u nás hodně rezonovala. Tottenham je tradiční klub, Radek Černý nám o něm hodně vyprávěl, někteří kluci tu byli na stáži, šel sem od nás Tonda Kinský, informací máme dost. Ale jsem šťastný, že to tu vidím na vlastní oči.

Sundej lyže, volá Londýn! Černý vzpomíná na Tottenham, hvězdy a Porsche pro kouče

Pídili jste se po tom, jestli proti vám brankář Kinský nastoupí? Jak podrobně jeho cestu sledujete?
Myslím, že nastoupí, ale je to jen můj osobní dojem. Bylo by to určitě pikantní. Těším se na něj, viděli jsme se od jeho odchodu jen jednou, navíc od něj něco potřebuju (smích). Každopádně Tonda v jedenadvaceti zažil to, co je sen všech hráčů v Česku. Chytal anglickou ligu za velký klub, taky poháry... Blesklo mi to hlavou, když jsem přišel na stadion. Vzpomněl jsem si, jak to tady při debutu za Tottenham fantasticky zvládl. Je pro něj skvělá zkušenost, že tady může být, trénovat s takovými hráči. Věřím, že šanci časem dostane. A stojím si za tím, že bude jedním z nejlepších gólmanů české historie.

Co čekat od Tottenhamu? Jak na vás tým působí?
Vidím velký přerod od letní výměny trenéra. Dřív hráli dopředu ve větší volnosti, vytvářeli si šance, ale byli zranitelnější dozadu. Po příchodu pana Franka je okének méně, spíš sází na protiútoky než postupný útok. Což je pro nás nepříjemné, protože mají pět šest absolutních sprinterů. Taky extrémně zlepšili pohyb v útočné fázi, je to znát třeba na Richarlisonovi. Ale pořád vidím i momenty, kterých bychom chtěli využít. Nějaký plán máme, důležité je, aby se přenesl na hřiště.

Mluvčí si Slavii spletl, trenér ale věděl: Zápasy umí ztížit každému. Radil mu Friis?

Jak jsou na tom hráči, které v posledních dnech trápilo zdraví?
Tomáš Chorý je tu s námi, potřebujeme ho. Měl individuální trénink a myslím, že bude připravený. Oscarův stav se taky zlepšil, mohl by do zápasu zasáhnout, ale po takové době to musí být na sto procent, takže ještě uvidíme.

V Londýně jsou s týmem i majitel Pavel Tykač a předseda Jaroslav Tvrdík. Znáte důvod?
Jsou tady za jedním konkrétním úkolem, ale nechci dostat vynadáno, tak to radši říkat nebudu (úsměv). Obecně můžu říct, že za roky v pohárech jsme jako klub načerpali v Evropě hodně zkušeností, ať už na hřišti, nebo třeba v marketingu a dalších oblastech. Vždycky je užitečné se inspirovat.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu

6. kolo

FC Kajrat Almaty vs. Olympiakos Pireus //www.idnes.cz/sport
9.12. 16:30
  • 6.47
  • 4.58
  • 1.52
Bayern Mnichov vs. Sporting CP Lisabon //www.idnes.cz/sport
9.12. 18:45
  • 1.26
  • 6.64
  • 11.40
Tottenham vs. SK Slavia Praha //www.idnes.cz/sport
9.12. 21:00
  • 1.44
  • 4.93
  • 7.39
Saint-Gilloise vs. Olympique Marseille //www.idnes.cz/sport
9.12. 21:00
  • 3.09
  • 3.55
  • 2.37
PSV Eindhoven vs. Atlético Madrid //www.idnes.cz/sport
9.12. 21:00
  • 3.01
  • 3.86
  • 2.29
AS Monaco vs. Galatasaray Istanbul //www.idnes.cz/sport
9.12. 21:00
  • 2.05
  • 3.95
  • 3.48
Inter Milán vs. Liverpool //www.idnes.cz/sport
9.12. 21:00
  • 1.94
  • 3.88
  • 3.91
FC Barcelona vs. Eintracht Frankfurt //www.idnes.cz/sport
9.12. 21:00
  • 1.18
  • 8.66
  • 14.60
Atalanta Bergamo vs. Chelsea //www.idnes.cz/sport
9.12. 21:00
  • 3.30
  • 3.66
  • 2.21
Villarreal vs. FC Kodaň //www.idnes.cz/sport
10.12. 18:45
  • 1.41
  • 4.98
  • 7.42
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

5. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 5 5 0 0 14:1 15
2. Paris Saint-GermainPSG 5 4 0 1 19:8 12
3. Bayern MnichovBayern 5 4 0 1 15:6 12
4. Inter MilánInter 5 4 0 1 12:3 12
5. Real MadridReal Madrid 5 4 0 1 12:5 12
6. Borussia DortmundDortmund 5 3 1 1 17:11 10
7. ChelseaChelsea 5 3 1 1 12:6 10
8. Sporting CP LisabonSporting Lisabon 5 3 1 1 11:5 10
9. Manchester CityManchester City 5 3 1 1 10:5 10
10. Atalanta BergamoBergamo 5 3 1 1 6:5 10
11. Newcastle UnitedNewcastle 5 3 0 2 11:4 9
12. Atlético MadridAtlético 5 3 0 2 12:10 9
13. LiverpoolLiverpool 5 3 0 2 10:8 9
14. Galatasaray IstanbulGalatasaray 5 3 0 2 8:7 9
15. PSV EindhovenEindhoven 5 2 2 1 13:8 8
16. TottenhamTottenham 5 2 2 1 10:7 8
17. LeverkusenLeverkusen 5 2 2 1 8:10 8
18. FC BarcelonaBarcelona 5 2 1 2 12:10 7
19. FK KarabachKarabach 5 2 1 2 8:9 7
20. NeapolNeapol 5 2 1 2 6:9 7
21. Olympique MarseilleMarseille 5 2 0 3 8:6 6
22. Juventus FCJuventus 5 1 3 1 10:10 6
23. AS MonacoMonaco 5 1 3 1 6:8 6
24. Pafos FCPafos 5 1 3 1 4:7 6
25. Saint-GilloiseSaint-Gilloise 5 2 0 3 5:12 6
26. BruggyBruggy 5 1 1 3 8:13 4
27. Athletic BilbaoBilbao 5 1 1 3 4:9 4
28. Eintracht FrankfurtFrankfurt 5 1 1 3 7:14 4
29. FC KodaňKodaň 5 1 1 3 7:14 4
30. Benfica LisabonBenfica 5 1 0 4 4:8 3
31. SK Slavia PrahaSlavia 5 0 3 2 2:8 3
32. Bodo/GlimtBodo/Glimt 5 0 2 3 7:11 2
33. Olympiakos PireusPireus 5 0 2 3 5:13 2
34. VillarrealVillarreal 5 0 1 4 2:10 1
35. FC Kajrat AlmatyKajrat 5 0 1 4 4:14 1
36. Ajax AmsterdamAjax 5 0 0 5 1:16 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Los mistrovství světa bude moderovat modelka Heidi Klumová. Po 20 letech

Heidi Klumová na show značky L’Oreal v Paříži (29. září 2025)

Německá topmodelka Heidi Klumová bude v pátek moderovat los fotbalového mistrovství světa, což si vyzkoušela už před 20 lety. Slavnostní ceremoniál začne v 18:00 SEČ v Centru múzických umění Johna F....

Artis Brno - Sparta 1:2, favorita spasila penalta v závěru. Postup zařídil Rrahmani

Kevin-Prince Milla v hlavičkovém souboji s obránci Artisu Brno.

Sparťanští fotbalisté jsou posledními čtvrtfinalisty domácího poháru. V dohrávaném duelu porazili druholigový Artis Brno 2:1, když v samotném závěru rozhodl z penalty Rrahmani. Sparta předtím vedla...

Los MS 2026: Fotbalisté by hráli v Mexiku s domácím týmem, Koreou a Jižní Afrikou

Wayne Gretzky přiřazuje vítěze „české“ části baráže ke skupině A s domácím...

Nejdřív Jižní Korea, pak Jižní Afrika a na závěr Mexiko. Pokud čeští fotbalisté v březnové baráži uspějí, na mistrovství světa se v létě utkají ve skupině A s národními mužstvy z Asie, Afriky a...

Olomouc - Sparta 0:1, šancí málo. Hosty zachránil Rrahmani, gól domácích neplatil

Sparťanští fotbalisté se radují z gólu Albiona Rrahmaniho v Olomouci.

Moc velkých šancí diváci neviděli. Tu největší, a jedinou gólovou, až v závěru. Sparťanské fotbalisty v Olomouci zachránil dvě minuty před koncem z dorážky kosovský útočník Rrahmani, díky němuž hosté...

Retro i límeček. Fotbalisté představili dresy, ve kterých půjdou do baráže o MS

Nové dresy české fotbalové reprezentace, ve kterých se představí v březnové...

Na první pohled upoutá dominantní a čistá červená barva. Při detailním pohledu však nový dres českých fotbalových reprezentantů skrývá mnohem víc. „Symbol hrdosti, energie a nezlomného ducha, který...

Trpišovského zaskočil dotaz na Afriku: Trápí mě jiná mistrovství... A dobrou chuť!

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský během tiskové konference před duelem...

Od našeho zpravodaje v Anglii Chlapík v tmavé péřovce a legrační čepičce si v tiskovém středisku sedl rovnou do první řady a naložil si na talířek plno dobrot ze švédského stolu. Na polstrovaném sedátku se uvelebil jako ve VIP...

9. prosince 2025  6:44

Sundej lyže, volá Londýn! Černý vzpomíná na Tottenham, hvězdy a Porsche pro kouče

Premium
Bývalý český brankář Radek Černý v barvách Tottenhamu.

Se Slavií tehdy odmakal zimní soustředění v Jizerských horách. Slezl z běžek, zabalil tašku a z chaty Maruška frčel se spoluhráči autobusem rovnou na Xaverov, kde odchytal přátelský zápas. Pak...

9. prosince 2025

Wolverhampton a Krejčí dál čekají na výhru, United se probrali až po přestávce

Bruno Fernandes (vlevo) se raduje z gólu do sítě Wolverhamptonu.

Zdánlivě nekonečná tryzna pokračuje. Ani patnácté kolo nepřineslo Wolverhamptonu první vítězství v sezoně. Beznadějně poslední tým anglické Premier League s Ladislavem Krejčím v sestavě tentokrát...

8. prosince 2025  22:58,  aktualizováno  23:12

Provod o reprezentaci: S Trpišovským by byla šance v baráži velká. Můj názor zná

Jindřich Trpišovský a Lukáš Provod o poločasové přestávce.

Od našeho zpravodaje v Anglii Nejdřív jako by se odpovědět zdráhal. „Nevím, jestli je dobře, že se ptáte zrovna mě,“ usmál se záložník Lukáš Provod, když v pondělí v podvečer slyšel otázku, která v českém fotbale v posledních...

8. prosince 2025  20:11

Hází mě přes palubu! Napětí v Liverpoolu roste, Salah kritizoval klub i kouče Slota

Křídelník Liverpoolu Mohamed Salah se rozcvičuje před utkáním s Leedsem.

Loni na podzim hrál v životní formě a řešil, zda Liverpool splní jeho požadavky ohledně nové smlouvy. Tu nakonec podepsal v dubnu. Jenže teď, o půl roku později, je egyptský fotbalista Mohamed Salah...

8. prosince 2025  13:33,  aktualizováno  19:02

Bizár na fotbalovém šampionátu. Egypt vyzve Írán v zápase na podporu LGBT+

Prahou prošel duhový průchod v rámci festivalu Prague Pride. Účastnily se ho...

Dávno před losem organizátoři naplánovali, že zápas fotbalového mistrovství 26. června v Seattlu se ponese ve znamení oslav LGBT+ komunity. Jenže po pátečním losu to působí jako poněkud nešťastné...

8. prosince 2025  18:21

Mluvčí si Slavii spletl, trenér ale věděl: Zápasy umí ztížit každému. Radil mu Friis?

Thomas Frank, kouč fotbalistů Tottenhamu, byl na tréninku před zápasem proti...

Od našich zpravodajů v Anglii Mluvčí fotbalového Tottenhamu se po té chybce trochu červenal. Ale taky se rychle opravil a omlouval. „Všechny vás tady vítám před zápasem proti Spartě... pardon, Slavii Praha,“ zaznělo v úvodu...

8. prosince 2025  17:01

Real po domácí ostudě řeší Alonsovu budoucnost. Kouč si stěžoval na rozhodčí

Trenér Realu Madrid Xabi Alonso během utkání se Celtou Vigo.

Středeční výhra nad fotbalisty Bilbaa (3:0) dala fanouškům naději, že se situace konečně začíná zlepšovat. Ale teď je všechno zase jinak. Real Madrid doma ostudně prohrál se Celtou Vigo (0:2), poprvé...

8. prosince 2025  16:40

Gól Slavii a osobní rekord. Netrápí mě, že nejsem v základu, tvrdí Kozák

Teplice, 5.12. 2025, FK Teplice - Slavia Praha, utkání 18. kola Chance ligy....

V čase, kdy se už nosí kozačky, si teplický fotbalista Matyáš Kozák obul střelecké kopačky a ve druhém ligovém zápase za sebou skóroval. Zase jako žolík, tentokrát proti slávistickému lídrovi a...

8. prosince 2025  16:29

Vydra olomouckého Šípa nefauloval, při sporu v Jablonci si sudí mohl vybrat

Zleva Jakub Martinec ze Sparty, Jáchym Šíp z Olomouce.

Nejdiskutovanější moment víkendového osmnáctého dějství fotbalové ligy sudí podle komise vyřešili správně. Sigma Olomouc v zápase se Spartou pokutový kop po pádu Jáchyma Šípa zahrávat neměla, domácí...

8. prosince 2025  14:31

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Tottenham - Slavia v TV: kde sledovat Ligu mistrů živě?

Teplice, 5.12. 2025, FK Teplice - Slavia Praha, utkání 18. kola Chance ligy....

Fotbalisty Slavie čeká šesté vystoupení v letošní Lize mistrů. Při střetech s atraktivními protivníky zatím nasbírali tři body za tři remízy, dvakrát jasně prohráli. Další pokus o premiérové...

8. prosince 2025  13:53

Někdy se nad komentáři lidí bavím, říká brankář Holec. Baník podle něj má sílu

Ostravský brankář Dominik Holec sleduje karvinského útočníka Abdallaha Gninga.

Fotbalisté Baníku Ostrava šli do nedělního derby s MFK Karviná z posledního místa, na které se propadli po sobotních výsledcích. Po remíze 0:0 se díky lepšímu skóre posunuli o dvě příčky, na...

8. prosince 2025  13:43

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.