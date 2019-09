Trpišovský o Interu: Připomínají mi náš start, souboj s Contem bude pocta

Slávisté do Itálie odletí v neděli večer, v úterý od 18.55 nastoupí do prvního zápasu základní skupiny Champions League proti Interu.



„Megaklub se skvělým trenérem a velkými hráči. Co jsem je ale viděl, pořád se trochu sžívají s novým stylem, rozestavením, způsobem hry,“ říkal slávistický kouč.

Takže cítíte šanci?

Kdybych nám nevěřil, vůbec bych tam nemusel jet. Věřím, že předvedeme kvalitní výkon a budeme Interu rovnocenným soupeřem. V létě investovali spoustu peněz, ale bude to pro ně teprve čtvrté soutěžní utkání.

Předchozí tři v domácí soutěži vyhráli, skóre 7:1.

Je pravda, že zápasy zvládají, mají velkou převahu. Trochu mi ale v některých fázích připomínají nás, když jsme sem do Slavie s kolegy přišli. Zvykají si na něco úplně jiného.

Trenér Antonio Conte bazíruje na podrobných taktických přípravách, berete souboj s ním jako velkou výzvu?

Také je to velký běžec... Slyšel jsem od Pavla Nedvěda, jak se trénovalo, když byl Conte v Juventusu. Je jedním z nejnáročnějších trenérů, jeho týmy většinu soupeřů přeběhají, ale uvidíme, jak na tom budou. Je tam teprve krátce, takže by se to ještě nemuselo úplně projevit.

A k té výzvě?

Jenom to, že vedle takového trenéra budu moct stát, je pro mě velká pocta. Podobně jako to bylo na jaře se Sarrim.

Antonio Conte, trenér fotbalistů Interu Milán.

Před pohárovým zápasem jste v ligovém utkání znovu zamíchal sestavou. Třeba Traoré nastoupil netradičně na pozici defenzivního záložníka, líbil se vám?

Sedmdesát minut byl nejlepší na hřišti, závěr dohrál už trochu ležérně. Ale ukázal se nám jako další varianta. Původně jsme tam sice chtěli vyzkoušet Laca Takácse, ale ten se v týdnu bohužel zranil. Tomáš Souček měl zase v nohách dva reprezentační zápasy, a proto hrál Ibra. Je velice klidný na míči, rychle s ním pracuje, má dobré krytí. Samozřejmě, že není ryze defenzivním hráčem, takže hodně záleží, jak pracují ostatní. My na ně apelovali, aby po ztrátě míče rychle pracovali dozadu, což Hora, Olayinka, Hušby i Stanciu plnili.

Hušbauer, který v zápasech o Ligu mistrů s Kluží nenastoupil, dal opět gól. Neotevírá se pro něj po odchodu Alexe Krále místo i v „pohárové sestavě“?

Je to jistě jedna z variant, ale nerad bych dopředu otevíral karty. Záležet bude i na tom, v jakém nastoupíme rozestavení, protože Inter hraje trochu odlišným stylem s třemi obránci. Každopádně Pepa Hušbauer je jistě kvalitní hráč, velmi produktivní, což proti Slovácku znovu předvedl. Hned první situaci, kterou měl, vyřešil gólově. Umí zvolit to správné řešení, v tom je nesmírně silný.