Trpišovský nechce zprávy z druhého zápasu. Ballkani ale na dálku fandím, tvrdí

Červenobílí jsou před koncem základní skupiny Konferenční ligy v nejisté pozici: ani domácí vítězství nad tureckým Sivassporem jim nemusí stačit k posunu na postupovou příčku. Slavia ještě potřebuje pomoc kosovského Ballkani, které nastoupí v Kluži.

„Věřím, že svůj zápas zvládneme, a na dálku budu fandit Ballkani, aby se jim povedlo totéž. Na kolik procent postupu věřím? To nedokážu odhadnout, v téhle skupině se všechno strašně složitě predikuje. Je to padesát na padesát,“ říká Trpišovský.

Nečekalo se, že Slavia ve skupině bude mít takové problémy.

Ani mě by to nenapadalo. Nevěřil jsem, že bychom se mohli dostat do pozice, kdy postup nebudeme mít ve svých rukou. Měli jsme si to uhrát, ale bohužel... Zásadní byly zápasy s Kluží, ve kterých jsme neuhráli ani bod.

Slavia - Sivasspor od 18.45 hodin ONLINE

Porazili jste jen Ballkani, kterému teď musíte držet palce.

Musím říct, že celá skupina pro mě má docela nečekané pořadí. I Ballkani mělo mít víc bodů, první zápas s Kluží ztratili po jediné střele soupeře gólem v nastaveném čase, skvěle hráli proti Sivassporu. Ve všech zápasech ukázali sílu. Uvidíme, jak se jim utkání v Kluži povede.

Jak moc vnímáte důležitost postupu i z hlediska národního koeficientu? Česko bojuje o patnáctou příčku, která by mu zajistila znovu pět účastníků v evropských pohárech.

Samozřejmě, že je to důležité. Každý tým se přesvědčil, že body v Evropě se sbírají těžko. Nám se to v předchozích letech dařilo, opakovaně jsme postupovali dál a nechávali za sebou třeba i týmy z bundesligy, Francie, dánského nebo izraelského mistra. Uvidíme, jak dopadneme teď.

Jaké utkání proti Sivassporu, který už má postup jistý, očekáváte?

Podle nominace, kterou jsem viděl, bych čekal, že nastoupí v nejsilnějším možném složení. I oni pořád hrají o hodně, nemají za sebou tolik evropských zápasů, takže je to pro ně svým způsobem svátek. Budou chtít skupinu vyhrát, dostat se na třináct bodů.

Tabulka skupiny G:

1. Sivasspor 5 3 1 1 10:6 10 2. Kluž 5 2 1 2 4:5 7 3. Slavia 5 2 1 2 5:6 7 4. Ballkani 5 1 1 3 8:10 4

A co vy? V posledních týdnech jste ustálili sestavu, bude to platit i proti Sivassporu?

Sestava bude podobné té, ve které jsme hráli v neděli na Bohemce. Chybět nám bude kvůli kartám Usor, počítat nemůžeme samozřejmě ani s Hromadou a Jurečkou, kteří nejsou na soupisce. Příliš změn však dělat nechceme.