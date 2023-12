Kouč Slavie mluvil o gólmanech i první příčce: Doufal jsem, že si zápas užiju

Témat bylo okolo posledního domácího vystoupení ve skupině Evropské ligy spoustu. Trpišovský krátce hovořil i možné změně majitele klubu. A zastavil se také u brankářů, protože zesilují spekulace o tom, že se Slavia pokusí získat Jindřicha Staňka z Plzně.

Slavia – Servette ve čtvrtek od 18:45 ONLINE

„Mandous je aktuálně naše jednoznačná jednička,“ ujistil slávistický kouč. „Podává výborné výkony. Potvrdil to i naposledy proti Boleslavi. Navíc hraje fantasticky nohama, což je dost nedoceněná věc, kterou většina lidí bere jako samozřejmost.“

Co dál?

Nechybuje, to je pro nás samozřejmě taky důležité. Momentálně chytá tak, že změna není tématem.

Jak je na tom jeho náhradník Kolář?

Má zdravotní problémy, které ho dlouhodobě limitují a trápí. Řeší je a co bude dál, záleží hlavně na jeho nastavení. Uvidíme, jaká bude situace v zimě.

Teď můžete poprvé v historii vyhrát skupinu Evropské ligy. Co to pro vás znamená?

Rád s týmem dosahuju na věci, které se v minulosti nepovedly. Motivuje a láká nás to všechny. Vážíme si toho, že tuhle šanci vůbec máme, ať už kvůli koeficientu nebo z hlediska prestiže.

V případě postupu z první příčky se navíc vyhnete úvodnímu vyřazovacímu kolu. Na jaře byste začali až v osmifinále.

Což je další důležitý faktor. Když jsem se díval na týmy, které se v osudí rýsují, byl by to dost možná nejtěžší los, který pamatuju. Původně jsem si myslel, že už bude rozhodnuto a já si poslední zápas ve skupině konečně užiju, ale hrajeme o první místo, takže nervózní budu zase stejně. Týmu však věřím: není náhoda, že jsme vyhráli čtyři z pěti zápasů a další dva v kvalifikaci.

Čím to, že Slavia za poslední rok udělala takový evropský pokrok? Loni touhle dobou jste nepostoupili ze skupiny Konferenční ligy, teď máte na dosah první místo ve skupině o úroveň výš.

Myslím, že nám ped rokem kromě jiných věcí dost ublížil domácí terén, na kterém jsme ztráceli body. Je paradoxní, že i když ani teď hřiště není v ideálním stavu, oproti loňsku je ještě zlaté. Zároveň je teď tým mnohem méně zranitelný, jsme dál, vyspělejší takticky, týmovější, což v Evropě rozhoduje. Kluci pracují nejen dopředu, ale i dozadu, to nám v některých zápasech minulý podzim chybělo.

Co očekáváte od soupeře, který už má jisté třetí místo?

Je to jiný tým než v úvodu sezony, oproti prvnímu utkání v září udělali několik personálních změn, hráči si postupně zvykali na rukopis nového trenéra. Jsou organizovanější, mají silnou obranu, ale vzadu jsou zároveň fotbaloví. Vepředu je naopak nebezpečný Bedia, pozor si však musíme dát na celou útočnou čtveřici.

Vrátí se vám někdo z hráčů, kteří o víkendu chyběli?

Jen Bořil s námi od pondělí trénuje a bude připravený. Provod je sice v lepším stavu, ale na 99 procent ještě nebude ani na lavičce, uvidíme, jestli se dá dohromady aspoň na část nedělního utkání na Baníku. Skolila ho nemoc, měl následky a zatím nebyl schopen se k nám připojit. Mimo je kvůli svalovému zranění i Masopust a k dispozici nebude zřejmě ani Jurásek. Jeho zranění bylo poměrně vážné a aktuálně pracuje s kondičními trenéry, aby se k nám opět mohl připojit.