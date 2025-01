Trpišovský: Nemůžeme tu mít dvacet Provodů, jen snaha ale na Slavii nestačí

S ohledem na nedělní start jarní ligové části v duelu Evropské ligy výrazně prostřídal sestavu. Některé opory poslal až do druhého poločasu, jiné nehrály vůbec.

„Zápas plný zajímavých situací,“ komentoval slávistický kouč. „Pro nás dobře, že jsme zase měli opět možnost vidět naše mladé hráče. I když nemáme vítězství, které jsme chtěli, někteří to zvládli velmi dobře.“

Ale nepřipadá vám, že se nůžky mezi základní sestavou a náhradníky rozevírají? Rozdíl v kvalitě byl citelný i tentokrát.

To záleží na úhlu pohledu. Nemůžete mít v kádru dvacet hráčů na úrovni Provoda. Když máte na některých postech až takovou kvalitu, těžko se hledá srovnání. Třeba Dominik Pech, kterému je pořád teprve osmnáct let, podal další velice dobrý a vyspělý výkon. Záleží na tom, jak se jednotliví kluci příležitosti chopí. Pro některé to byla ideální šance říct si o minutáž, protože na jaře bude zápasů méně. Ale je pravda, že na některých postech musí být výkony lepší, jen snaha na Slavii nestačí, kvalitu musíte neustále potvrzovat a své místo obhajovat.

Naznačoval jste, že bez tlaku ohledně postupu by si mohli hráči počínat klidněji v zakončení, což se nestalo. Není to pro vás před ligou varování?

Není příjemné, když šance neproměňujete. Sólový nájezd, dorážky z pár metrů, všechno se nám opakuje pátý nebo šestý zápas po sobě. Takové situace rozhodují, někdy tím sami na sebe házíte nervozitu. Pořád je ale podstatné, že se do takových možností vůbec dostáváme, věřím, že se to otočí, že gólů bude přibývat.

Ivan Schranz jednu branku dal, další ale daroval soupeři. Budete ho chválit, nebo kritizovat?

Když to odlehčím, měl jedna plus jedna... Přitom těsně před tou svojí chybou se dostal do velké šance, kdy mohl zvýšit na dva nula. Bohužel neproměnil, pak přehlédl soupeře a namazal mu. Škoda, protože ten zápas jsme měli pod kontrolou, ostatně právě Ivana to mrzí nejvíc.

Jak celkově vystoupení Slavie v Evropské lize hodnotíte? Poprvé v novém formátu.

Jsem rád, že se hraje o dva zápasy víc než dřív. I ty lednové termíny jsou super, protože místo přípravy přijdou takhle ostré zápasy. Osobně mi ale chybí odvety, zápasy doma a venku. V tomhle je systém dost specifický a pořád si na to zvykáme.

Na co ještě?

Na počet bodů, který vám bude stačit. Je daleko větší šance probojovat se do vyřazovací fáze, o to větší zklamání pro nás je, že se to nepovedlo. Je paradoxní, že když postupovaly dva týmy, většinou jsme se tam vešli a šli dál.

Teď jste byli vyřazení už kolo před koncem.

Přitom jsme byli po dvou zápasech na čtyřech bodech, postoupit jsme jednoznačně měli. Spoustu zápasů nám ale kvůli chybám v defenzivě nebo neproměněným šancím proteklo mezi prsty. A zlom nastal po Fenerbahce, kdy jsme se po domácí porážce dostali pod tlak. Ale o tom už jsem mluvil minule.

Čekáte před nedělním startem ligy ještě pohyby v kádru? Mluvil jste o možných odchodech Daniela Fily a Filipa Prebsla, které čeká v létě Euro do 21 let.

Hráči mají nabídky, naše názory znají. Řekl bych, že pohyb nastane až po neděli, u některých kluků je pořád víc možností, jeden má možnost jít do zahraničí, nebo zůstat v lize. Řeší, co pro něj bude lepší. My víme, s jakým užším kádrem bychom do jara chtěli jít.

V posledních dnech a hodinách v Anglii znovu sílí zájem o Malicka Dioufa. Jak na vás během ledna, kdy se jeho možný odchod intenzivně probíral, působil?

Velké pozitivum je, že se soustředí opravdu jen sám na sebe. Samozřejmě bychom byli nejradši, kdyby na jaro zůstal, jeho přínos a velkou kvalitu jsme viděli i v zápase s Malmö.

Připsal si asistenci u druhého gólu, který připravil Schranzovi.

Ještě v první půli, kdy na hřišti nebyl, jsme většinu akcí táhli přes pravou stranu, ale po přestávce se i díky němu chytli i další hráči vlevo. Líbí se mi, že zvěsti, které kolem něj třeba i během soustředění byly, neřeší. Jede pořád stejně, každý trénink, v Soluni patřil k našim nejlepším hráčům, do všech soubojů jde naplno, je správně nastavený a ví, že mu nic neuteče. Ve fotbale ovšem večer netušíte, co bude ráno.

Kapitán PAOK Soluň Stefan Schwab skluzem zastavuje slávistického beka Malicka Dioufa.

Přestupové období v Anglii končí v pondělí večer.

Nezanechává to na něm žádné stopy, i před zápasem s Malmö jsme byli přesně domluvení na jeho vytížení. Řešili jsme to s ním i s výhledem na neděli, kdy nás čeká Mladá Boleslav a Malicka zase budeme potřebovat.