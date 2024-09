Žádná čmáranice jako od Hnátka! Jak Trpišovský narychlo namaloval výhru

Filmový kouč Hnátek, kterého proslavil kultovní seriál Okresní přebor, si doma schovával notýsek s počmáranými listy. Žádné taktické šachy, jen blbůstky podle nálady. Trpišovský naopak na obyčejném zmačkaném papírku nakreslil změnu, která Slavii přinesla vítězství v Evropské lize. „Napsal jsem tam, ať hrajeme líp,“ pravil kouč po vítězství 2:0 v Razgradu zvesela.

Ne, na papíru byla změna rozestavení. Ze tří obránců na čtyři. Plus tři střední záložníci.

Jak složité to bylo udělat, když běžela teprve dvacátá minuta?

Nikdo to není jednoduché rozhodnutí. Ale když pod sebou máte hráče delší dobu, tak oni už tuší, co přijde. Ale nevyjde to vždycky, když taháte za kratší konec. V některých zápasech jsme s rozestavením mixovali i třikrát, ale stejně to nepomohlo, protože soupeř byl prostě lepší.

Papírek se změnou formace, který svým svěřencům předal slávistický trenér Jindřich Trpišovský během duelu s Ludogorcem.

V Razgradu to vyšlo. Byl to klíč k vítězství.

Soupeř nám ze začátku dělal problémy, nebylo snadné bránit ho v útočné fázi. Navíc hrál trochu jinak, než na co jsme se připravovali. Museli jsme na to reagovat a upravit naše rozestavení.

To se lehko řekne.

Víte, už trenér Brückner říkal, a to jsem byl ještě mladý kluk, že připravené rozestavení končí s prvním písknutím rozhodčího. Takže jsme do toho museli sáhnout. Ze tří obránců čtyři, ve středu tři záložníci proti třem, Lukáš Provod na desítku pod hrot.

Nezaskočila vás taky komorní atmosféra? Nebyl i kvůli tomu start Slavie do zápasu vlažnější?

Prostředí bylo určitě specifické a svým způsobem nám pomohlo ve druhé půli, když soupeř ztrácel a neměl z tribun podporu. Každopádně začátek přičítám spíš tomu, že jsme neměli rozběhané nohy. Nevím, čím to bylo. Až jsem si v patnácté minutě říkal, jestli jsme v sestavě neměli udělat víc změn. Razgrad byl dravější, měl rychlejší start na míč. My byli pomalí, svázaní, nervózní, ale přežili jsme to, ve dvacáté minutě přešli na čtyři obránce a zbytek zápasu celkem kontrolovali. Pomohl nám dobrý fyzický výkon, protože vysoké tempo vyhovovalo spíš nám než soupeři.

Hlavně vám pomohl první gól. Trefil se mladý Matěj Jurásek, který se konečně našel v základní sestavě.

Náš Mates... Tím, že jsme se tentokrát rozhodli hrát na jednoho hrotového útočníka, uvolnilo se místo na křídle. Tam jsme měli čtyři varianty a rozhodli jsme se pro Matěje, protože to byl zápas typologicky přesně pro něj. Ne taková řežba jako v české lize, měl mít víc prostoru.

A měl?

Za začátku se to nevyvíjelo moc dobře. Dostával se hodně do defenzivy, což není jeho silná stránka, ale pak šel nahoru. Po období, které pro něj nebylo šťastné, čekal na dobrý výkon. Dal gól, obětoval se, vyhrával souboje, šel na sto procent. On pomohl týmu, tým pomohl jemu. Mates je někdy geniální a jindy mu zápas nevyjde. Potřebuje svoje výkony ustálit.

Musel jste si všimnout, že jeho emoce pracovaly. Chtěl dokázat, že do sestavy patří.

Souhlasím. Cítí konkurenci a vidí, že ostatní hrají dobře. My po něm chceme, aby ke svému nespornému talentu přidal i rvavost, komplexnost. Aby bojoval o svoje místo na slunci. Pak mu to pomůže k případné cestě ven, která ho – my všichni doufáme – čeká.

Co Conrad Wallem? Toho už Slavia skoro odepsala a najednou hraje Evropskou ligu od začátku.

A musím říct, že velmi dobře. Až na dvě situace, kdy mu se zajištěním pomohl Tomáš Holeš. Conrad nehrál na své pozici a ještě jsme změnili rozestavení, takže se musel přizpůsobit. Zvládl to, i když na konci říkal, že už toho měl dost.

Byl na odchodu do anglického Prestonu. Vztekal se, ne?

Není pravda, že by měl hádku s realizačním týmem, jak se někde psalo. Vůči nám se vždycky choval fér, jako profesionál. Jen se ten příběh zamotal. Ve Slavii nakonec zůstal a svým výkonem si teď hodně pomohl. Při personální nouzi, kdy jsme neměli na pravém kraji Davida Douděru, obstál.

Výhra v Bulharsku potěšila, že?

Loni jsme do pohárů vstupovali na hřišti Servette Ženeva. Taky se čekalo, že vyhrajeme. Taky to nebylo jednoduché. To v Evropské lize není nikdy. Proto říkám, že je to strašně důležité vítězství. Razgrad, hlavně v prvním poločase, hrál v daleko vyšší intenzitě, než kterou využívá v bulharské lize. A my museli přidat. Máme tři body a před sebou náročný program. Příště doma Ajax, pak dvakrát ven, do Frankfurtu a do Bilbaa. V novém formátu Evropské lize potřebujete sbírat body, abyste mohli jít dál. A to Slavia chce. Hrát pohár i na jaře a zvyšovat klubový i národní koeficient. První krok se podařil.