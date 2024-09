Trpišovský z Razgradu: Ogbu? Může se vrátit dřív. Míchez ještě potřebuje čas

Je to dokonalý kontrast, když z ulic omšelého třicetitisícového města, kde se čas zastavil, dojdete k útulnému a hlavně modernímu stadion s načančaným trávníkem, který je rovný jako stůl.

Ludogorec – Slavia ve středu od 21 hodin ONLINE

„Pozor, já jsem nadšený i z města,“ culil se trenér. „Je tu klid, žádný šrumec, přesně tak to mám rád. A při procházce jsem navíc objevil obchod Christa Stoičkova, takže jsem si rád zavzpomínal. Pro mě zážitek,“ líčil spokojeně.

Jakmile však přišla řeč na sílu soupeře, který jeho Slavii ve středu od 21 hodin českého času (v Bulharsku bude ještě o hodinu víc) čeká, zvážněl.

„Z prvních čtyř evropských zápasů hrajeme tři venku, takže pro nás jde o hrozně důležitý start. Nechceme a ani nemůžeme nic podcenit,“ uvědomuje si slávistický kouč.

Už víte, jak nahradíte zraněného Ogbua?

Bude místo něj hrát David Zima a já věřím, že naváže na svůj výkon proti Plzni. Igy je pro naši hru samozřejmě moc důležitý, X faktor, který je ohromně silný nejen v pokutovém území. Jeho ztráta je nepříjemná i proto, jak nám obrana v úvodu sezony funguje. Kádr jsme však stavěli tak, abychom se i s podobnými absencemi vypořádali.

Na šanci pořád čeká Chaloupek, letní posila z Teplic.

Máme i další kluky, kteří na téhle pozici mohou nastoupit včetně Prebsla nebo Konečného. Tomu je teprve osmnáct, ale už s námi absolvoval několik příprav a v létě se jevil velice dobře. Navíc jsem rád, že zranění Ogbua vypadá lépe, než jsme předpokládali, takže je možné, že by se k nám po reprezentační přestávce zase mohl připojit. Do té doby si poradíme.

Co vlastně od týmu, který válcuje bulharskou ligu, očekáváte?

Razgrad, to je převážně směs technických hráčů z Jižní Ameriky s těmi, kteří prošli portugalským nebo španělským fotbalem. V ofenzivě jsou hodně šikovní a mají rádi balon. Ať už je to Duah, Naressi nebo třeba Vidal. Na toho si musíme dát obzvlášť pozor. I proto čekám hodně zajímavé souboje na naší levé a soupeřově pravé straně.

Nicméně fakt, že Ludogorec v domácí soutěži de facto nemá soupeře, by měla být vaše výhoda. Titul vyhráli třináctkrát v řadě.

Je pravda, že to mají doma asi trochu jednodušší. U nás je to bitva o každý bod, v minulé sezoně nám ani šestadvacet vítězství nestačilo na titul. Na druhou stranu jsem viděl, kolik mají hráči Ludogorce startů v pohárech, prošli si kvalifikace, umí přepnout na vlnu, kdy je potřeba hrát náročnější mezinárodní fotbal. Uvidíme, jak se tohle projeví v zápase.

Tím, že vám v Bulharsku chybí Douděra, otevírá se cesta do základní sestavy pro Mícheze, nováčka z Belgie?

Upřímně? Bude potřebovat ještě čas na aklimatizaci. Podobné příchody během sezony jsou dost složité. A otázka zní, na jaké pozici by vlastně hrál. Na křídle by to měl teoreticky jednodušší než na postup wingbeka. V tréninku i v části zápasu proti Plzni ukázal, že má obrovské předpoklady, ale na spoustu věcí si ještě musí zvyknout. Proti Ludogorci to bude hodně náročné na součinnost, proto počítáme tím, že nastoupí spíš až v průběhu.

A co Lingr, který po svém návratu z Feyenoordu zatím dvakrát střídal?

Věřím, že ve Slavii bude mít stejnou roli, jako když odcházel: střelec důležitých gólů, emoční hráč a kluk, na kterého bylo spolehnutí. Uměl zahrát v základní sestavě podstatnou část utkání, stejně jako do zápasů dokázal vstupovat. Věříme, že do budoucna bude ve stejném rozpoložení jako před odchodem, kdy byl náš pátý nejvytěžovanější hráč.

Zatím se do takového rozpoložení nedostal?

Má hendikep, že za poslední rok neodehrál ve Feyenoordu jediný zápas v základní sestavě. Herní intenzita mu schází a určitě to z jeho strany zatím není na celé utkání. Pořád je tady ale varianta, že proti Ludogorci nastoupí. Definitivní rozhodnutí padne až po posledním tréninku.