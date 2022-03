Trpišovský o Linci: Silnější než vypadá. A finále? Toho jsem se bál...

Nejen proto byla od slávistů den před utkáním v Edenu cítit obezřetnost.

„Vnímáme, že je soupeř v Evropě úspěšný. Ve skupině dostali jediný gól, takže ho určitě budeme chtít dostat do situací, které mu nebudou vyhovovat,“ pokračoval slávistický kouč. „Víme, že nás čeká úplně jiný soupeř, než bylo Fenerbahce.“

Slavia - LASK Linec ve čtvrtek od 18:45 ONLINE

V čem?

Vlastně ve všem, protože zatímco Turci spoléhali mnohem víc na individuální dovednosti a schopnosti, LASK se soustředí na organizaci hry, týmovost. Je to nesmírně houževnaté mužstvo, soubojové. Dobře napadají.

Ale v rakouské lize zahučeli do záchranářských potíží. Může to mít pro evropský dvojzápas nějaký význam? I vy jste kdysi v Liberci vedle pohárové soutěže složitě honili body v domácí soutěži.

To je pravda: první rok se nám podařilo skloubit obojí, byli jsme úspěšní v Evropě a skončili třetí, ale druhý rok to pro nás bylo složitější. Hodně jsme se v létě soustředili na kvalifikace, začátek ligy nám utekl a na jaře, kdy jsme v pohárech už nehráli, jsme se hrabali ze čtrnáctého místa výš. Podobně je na tom teď i Jablonec.

A LASK?

Co jsem letmo koukal, mají dobrou výchozí pozici i slušný náskok. Měli jsme možnost vypozorovat, že mnohem lépe vypadají v zápasech proti silnějším týmům a naopak mívají problémy ve chvíli, kdy musí sami tvořit a hrát do plné obrany. Když se vám pak nedaří, často je to i o psychice. V posledním utkání s Wolfsbergerem jim šlo o všechno, byli ve všem lepší, ale prohráli nula jedna... V Evropě se jim ale bude hrát lépe, stopy po domácí soutěži tu nejsou.

Jak moc jste se při přípravě na soupeře obraceli na Madse Emila Madsena, který právě v Linci do léta působil?

Hned po losu nám říkal, že to nebude jednoduché. Že Linz hraje podobným stylem jako soupeři v české lize. Předal nám i poznatky k jednotlivým hráčům, jejich typologii. Zvažujeme, že bychom ho do utkání použili, ale k jeho smůle máme právě ve středu hřiště největší přetlak.

Na rozdíl od defenzivy, kde vám kvůli kartám vypadli Kačaraba a Oscar. Na soupisce nejsou ani Jurásek či Hovorka.

Aktuálně máme k dispozici čtrnáct zdravých hráčů a věřím, že je před utkáním ještě někdo doplní. Po derby nemohl kvůli následkům střetu s Krejčím absolvovat trénink Sor, ale na čtvrtek by snad měl být připravený. Každopádně: o složení obranné čtyřky už máme jasno, na jiných místech v sestavě však ještě pár otazníků řešíme.

Chystáte znovu nějakou specialitu?

Změny kvůli personálnímu obsazení budou a je možné, že ve středové řadě nastoupí hráč, který tam dosud nehrál. Uvidíme však až po dopoledním rozcvičení. I podle toho, koho nakonec budeme mít k dispozici.

Na jaře už jste překvapili zařazením Schranze na beka či zmiňovaného Sora do útoku. Co bude dál?

Vždycky záleží na aktuální situaci. A důležité je říct, že se určitě nechceme připravit o vazby a spolupráce, které nám v sestavě fungují. Určité nápady konzultujeme i s hráči, kteří je pak musí převést na hřiště. Tohle všechno se ale dělá lépe, když máte dobré karty v ruce, třeba dva skvělé brankáře, mezi kterými se můžete rozhodovat podle aktuální formy, rozpoložení a toho, co tým potřebuje. Pokud takové karty nemáte, moc toho nesvedete.

Jak reálné je, abyste v Konferenční lize prošli až do finále?

Trochu jsem se téhle otázky bál, protože když jsem ji dostal loni po Leicesteru a Rangers před odvetou s Arsenalem, prohráli jsme nula čtyři a vypadli jsme...

V soutěži, kterou hrajete nyní, ovšem tak silní a obávaní soupeři nezbývají. Šance stoupají, což jistě i uvnitř týmu vnímáte.

Ano, evropský pohár pro nás má velký význam. Každý soupeř, kterého vyřadíme, pro nás znamená další dva velké zápasy navíc. Přikládáme tomu maximální důraz a chceme jít co nejdál.

Ale?

Pro každý tým je to nesmírně těžké, jednotlivé dvojutkání vás zastihnou v různém rozpoložení. Viděli jsme v aktuální sezoně, jaký problém měly české týmy venku. K tomu nás mezi duely s Lincem čeká zápas v Liberci, který je pro nás taky velice důležitý. I kdyby se nám podařilo postoupit přes LASK, je strašně složité odhadovat, co bude v dalším kole, proto bych nerad spekuloval. Můžu jen říct, že si obrovsky vážíme postupu přes Fenerbahce a máme respekt k soupeři, který nás teď čeká.