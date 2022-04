Horská dráha s Feyenoordem. Ještě, že odvetu hrajeme doma, řekl Trpišovský

Slavia v Rotterdamu prohrávala, vedla a zase prohrávala. Remíza 3:3, kterou trefil v poslední minutě napínavého zápasu záložník Traoré, znamená, že odveta bude příští týden v Praze zcela otevřená.

Kdo vyhraje, postoupí.

„Je výhoda, že odvetu odehrajeme doma. Podívejte se na zápas, který právě skončil: Feyenoord i díky fanouškům vytvořil obrovský tlak na rozhodčí, bylo v tom spoustu emocí, uragán,“ říkal. „Ale v Edenu budeme mít lidi v zádech my. Víme, jakou kulisu umí vytvořit.“

Ta na De Kuip byla ve čtvrtek večer po celých devadesát minut famózní.

I tak jsme do utkání dle mého dobře vstoupili. Jenže po našem rohu jsme si dali de facto polovlastní gól, soupeř nás zmáčkl, my byli všude později, špatně jsme si přebírali hráče. Domácí byli živější, my měli hluchou pasáž. Do zápasu jsme se ale dokázali vrátit a potom, co jsme dali vedoucí gól, s námi měli velké problémy.

Během chvíle jste ale znovu prohrávali.

Přitom jsme měli dvě velké šance na tři jedna, neproměnili jsme je a pak jsme bohužel inkasovali dvě blbé nevynucené branky, ta druhá padla po hloupé standardce, kdy míč mířil do autu. Naštěstí jsme si v závěru vynutili roh a vyrovnali. Celkově to byl skvělý zápas se spoustou šancí, s výbornými individuálními výkony.

Ale řekněte: co se stalo o přestávce? V hromadné potyčce se soupeři jste byl hodně aktivní i vy sám.

Nechtěl jsem být, naopak jsme se to celé snažil uklidnit. Bylo tam klubko jejich i našich hráčů, realizák, kumulovalo se to a já nechtěl, aby se někdo z našich zbytečně vykartoval. Petera Olayinku tam pak drželi pod krkem, takže jsem chtěl vletět mezi ně. Nakonec se všechno uklidnilo, podali jsme si ruce.

Domácí protestovali kvůli vašemu prvnímu gólu. Sor, který stál v ofsajdu, se aktivně zapojil do hry. Měli jste štěstí, že na utkání nebylo video, že?

Těžko říct, já ještě žádný záznam neviděl. V té situaci jsem se spíš soustředil na Olayinku, doufal jsem, že z ní něco vytěží. U něj je to běžné: čím složitější a krkolomnější pozice, tím lépe. A protesty? Já upřímně zprvu ani nevěděl, co domácím vadilo. A pokud tam skutečně něco bylo, vykompenzovalo se to u jejich druhého gólu.

Narážíte na střet Sinisterry s Bahem?

Ano, Alex říkal, že byl před vápnem blokovaný, že nemohl reagovat.

Na zápasech Konferenční ligy VAR chybí, jaký to na průběh utkání má vliv?

Velký, protože bez přezkoumávání je hra plynulejší. Když padne gól, můžete se radovat. To je velká změna. Zároveň upozorňujeme hráče na změnu bránění při standardkách: bez videa je mnohem těsnější než s ním.

Co řeknete k výkonu brankáře Koláře?

Góly jsem viděl pouze z reálu, ale hrál velice slušně nohama, dobře se pohyboval za obranou. U třetího gólu se prý před ním rozestoupila zeď, na to se ještě musím podívat. Pokud to tak bylo, je to trestuhodné. A zákrok? Ten si netroufám hodnotit, dokud ho neuvidím ze záznamu.

Vzhledem k výsledku 3:3 - vyšel taktický plán se třemi defenzivními štíty?

Nerad bych detailně rozebíral taktické jednotlivosti, pořád nás ještě čeká jedno utkání. Vycházeli jsme spíš z toho, koho jsme měli k dispozici. Chtěli jsme si nechat Ondru Lingra jako střídajícího hráče a chtěli jsme být uprostřed hřiště silní v osobních soubojích. Být důrazní, neprohrávat je. Zápasy s Feyenoordem jsou nesmírně náročné: sednete na horskou dráhu a jedete.

Taky někteří hráči na konci sotva chodili.

Sprintů bylo hodně, sám jsem zvědavý na data. Ale jsem rád, že se kluci poučili z prvního utkání, které jsme tady na podzim odehráli. Šlo o hodně, skvěle jsme k tomu přistoupili i přesto, že jsme byli hodně limitovaní počtem střídání. Do příštího týdne se ale dáme do kupy, někteří hráči se nám vrátí po karetních trestech.

Mimochodem, čím to, že jsou vaše letošní evropské venkovní zápasy tak gólové? 3:2 s Fenerbahce, 3:4 s Lincem a teď tohle...

Je pravda, že dostáváme víc branek, než jsme byli zvyklí, ale taky jich hodně dáváme. Proč? Potkáváme se s týmy, které hrají velice ofenzivně, v tom je to trochu jiné než na podzim.