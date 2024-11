Trpišovský vzpomínal na Džekovy góly. Postup? Top osmička není zásadní, řekl

Slavia je po čtyřech kolech v Evropské lize na čtyřech bodech. Zároveň má ale za sebou tři venkovní zápasy.

Nemocný Lingr, Schranz na lavici? Dorazil na tiskovou konferenci, ale do základní sestavy trenér Jindřich Trpišovský se slovenským univerzálem Ivanem Schranzem spíš nepočítá. „Až do průběhu zápasu,“ naznačil novinářům kouč. Schranz, jeden z nejlepších střelců letního mistrovství Evropy, v posledních týdnech řešil problém s třísly. „Jsem rád, že je zpátky, protože má unikátní typologii a může zastat několik postů. Naskočil za reprezentaci i v Budějovicích,“ řekl trenér. Naznačil, že s Schranzem počítá do nedělní sestavy proti Liberci. Zároveň potvrdil absenci Ondřeje Lingra, kvůli viróze proti Fenerbahce nebude hrát.

„Doma jsme silní ve všech soutěžích a s jakýmkoli soupeřem. Necítíme se pod tlakem postavení v tabulce, spíš se chceme ukázat proti skvělému soupeři se skvělým trenérem. Bude vyprodáno, lidem hodláme nabídnout co nejlepší podívanou a pokusit se uspět jak herně, tak výsledkově, což platí bez ohledu na to, kolik máme aktuálně bodů,“ vykládal slávistický trenér.

Fenerbahce v aktuální sezoně ještě neodehrálo zápas bez vstřeleného gólu. Bude výzva ho bránit?

Ofenzivní sílu mají vážně obrovskou. Stačí se podívat na jména, která se tam objevují. Třeba Tadič, strašně chytrý hráč, který má v každé sezoně bodů, jako by hrál spíš hokej než fotbal. Výjimečný je Nasírí a další hráči. Mají individuality, které patří v útočné třetině hřiště k evropské špičce, pro naši defenzivu to bude velká prověrka.

Nezmínil jste Edina Džeka, útočníka, který se do světa odrazil z české ligy. Vnímal jste ho už v Teplicích?

Ještě dřív. Byl jsem asistentem ve druhé lize na Xaverově, když Džeko hrál za Ústí. Vím, že jsme od něj v jednom zápase dostali dva góly a už tenkrát byl v té soutěži ustřelený. Pak měl raketovou sezonu v Teplicích a odešel ven. Udělal fantastickou kariéru. A hlavně: všude, kde byl, se prosadil a měl konzistentní výkonnost.

Bosenský útočník Edin Džeko (vlevo) na začátku kariéru. V dresu Ústí nad Labem hraje proti Kladnu.

Po roce znovu potkáte Josého Mourinha. Jak moc si setkání s trenérskou ikonou vážíte?

Hrozně moc. Mockrát jsem o tom už mluvil. On je jedním z největších trenérů historie, kdekoli jeho jméno řeknete, všude ho znají. Poslední setkání s ním bylo hrozně příjemné.

V domácí odvetě jste porazili AS Řím, které tehdy vedl, 2:0.

Teď je v jiném klubu, ale některé charakteristické rysy pro jeho práci se ve hře soupeře objevují, byť vzadu hrají v trochu jiném rozestavení a celkové pojetí je o něco aktivnější. Myslím, že je to dané i složením kádru. Když jsme hráli s AS Řím, byla to Mourinhova třetí sezona, tým vypadal jinak než teď v Turecku, kam přišel v létě.

Budete při výběru sestavy přihlížet k nedělnímu zápasu s Libercem, který hrajete netradičně už od 13 hodin?

Vůbec na neděli nemyslíme. Všechno míří k utkání s Fenerbahce, které chceme zvládnout. Co uděláme v neděli, budeme řešit i podle běžeckých dat z pohárového zápasu až později. Tím, že je kádr ve skvělém stavu a kluci jsou dobře připravení, máme možnost i na exponovaných postech udělat jisté změny. Ale teď se opravdu soustředíme jen pouze na Evropskou ligu.

I kvůli postavení v tabulce, které potřebujete vylepšit?

Pro mě je to obrovský zápas sám o sobě. Nevnímám to v kontextu tabulky. Vážně chceme fanouškům nabídnout to nejlepší.

A přiblížit se k postupu. Je pro vás důležité vyšplhat se do elitní osmičky a být rovnou v březnovém osmifinále, nebo vám případné únorové předkolo nevadí?

Upřímně? Konkrétně to v hlavě zatím nemám, ale umístění v první osmičce pro nás nebyl ultimátní cíl. Pokud postoupíme z jiného místa, zahrajeme si další dva evropské zápasy doma a venku, na což se vždycky těším. Nechci teď kalkulovat. V lednu, po posledním domácím utkání proti Malmö, se body sečtou a uvidíme, na co jakou příčku nám to bude stačit. Budu rád, když Slavia půjde dál. To je náš cíl.