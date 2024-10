Trpišovský: Finále v Bilbau? Náš sen. Domácí vědí, že je nečeká nic snadného

„S realizačním týmem se netajíme tím, že evropské finále je jedním z našich snů,“ zdůraznil. „Třikrát jsme měli blízko do semifinále, ale při kvalitě a náročnosti pohárových soutěží se vám musí vždycky všechno perfektně sejít.“

Athletic Bilbao – Slavia ve čtvrtek od 21 hodin ONLINE

Což se dosud nestalo.

„Nicméně naději můžete mít vždycky. A ano, bylo by hezké se sem vrátit,“ zopakoval Trpišovský, než v úžasných kulisách nádherného stadion osázeného červenými sedačkami vyrazil na předzápasový trénink.

Nevynechal ani typické bago, při kterém si přitom v minulosti už dvakrát zlomil nos. Večer si pak hotelu svolal hráče na videomítink, který musel přesunout z odpoledne kvůli zpožděnému letu.

Čeká vás špičkový tým ze špičkové ligy.

Něco jako v předkole Ligy mistrů s Lille, které nám ve Francii ukázalo velkou kvalitu. Zatlačili nás, i když jsme nechtěli. Uvidíme, jak to bude vypadat v Bilbau, které má spoustu typologicky podobných hráčů a skvělých individualit.

Bude to v dosavadním průběhu sezony vůbec nejtěžší test vaší defenzivy, která zatím funguje výborně?

Určitě to bude dost náročné. Athletic má fantastická křídla. Já osobně jsem obrovský obdivovatel Iňakiho Williamse, který hraje v posledních zápasech dost možná v ještě lepší formě než Nico, čerstvý mistr Evropy. Pro kluky to bude sbírání zkušeností. Jsem zvědavý, jak budou vypadat minisouboje na hřišti. Třeba Vláďovi Coufalovi, Tomáši Součkovi nebo Alexi Bahovi pomohly podobné zápasy při velkých přestupech do zahraničí.

Co pomůže vám?

Třeba návrat Oscara do sestavy, kterého na takový zápas prostě potřebujete. Z reprezentace si sice přivezl drobný problém, ale do utkání bychom ho měli být schopni vyřešit. V Evropě vždy patří k našim nejlepším hráčům.

Jak důležité je pro vás i vzhledem k síle soupeře fakt, že s vámi do Bilbaa přicestoval i krajní bek Douděra?

Ohromně. Pro nás je David svou typologií v kádru jedinečný. Určitě bude mít dost práce s Nikem Williamsem, který mi trochu připomíná Leaa z AC Milán. Je to podobná úroveň a kvalita, rychlostně jsou oba skvělé vybavení, chodí do kliček na obě strany. Věřím, že David, který stejně jako Oscar nastoupí v základní sestavě, zápas zvládne.

Byl byste večer spokojený i s remízou?

To bych nikdy netvrdil. A nebudu to říkat ani tady, i když remíza ze San Mamés zní samozřejmě krásně. My ovšem chceme snít o tom, že si odsud odvezeme vítězství.

Po pěti letech znovu potkáte trenéra Ernesta Valverdeho, kterého jste tehdy potkal v Lize mistrů.

Strašně fajn člověk, na kterého se po letech těším. S Bilbaem je srostlý, hrál tady, působil v akademii a u áčka je už potřetí v kariéře.

I on je součástí unikátní strategie, na základě které si Bilbao vybírá výhradně hráče baskického původu. Kdyby přitom české kluby hrály pouze z Čechy, v Evropě by konkurenceschopné být nemohly. Proč?

To je na hodiny polemiky. Ale zkusím odpovědět ve zkratce: u domácích hraje obrovskou roli fantastická akademie, na které jsou životně závislí. Dále pak dlouhodobé sepětí lidí s klubem, obrovská hrdost a touha místních se do Athletiku dostat, zůstat v něm. Někteří hráči na soupisce tady působí deset dvanáct let.

A ten český pohled?

I my bychom byli schopni poskládat jedenáctku z českých kluků, která by utkání na nějaké úrovni zvládla. Ligu mistrů jsme hráli s devíti Čechy v sestavě, takže bych neřekl, že by to v naších podmínkách nebylo možné. Ale u nás je tým vždycky prošpikovaný cizinci, kteří přinesou nadstavbu.

Ještě k Valverdemu, který vás po zápasech s Barcelonou hodně chválil. Není to trochu nevýhoda? Nehrozí, že by vás podcenil.

Těžko říct. Moc hráčů, kteří se tehdejších duelů s Barcelonou zúčastnili, už v kádru nemáme. Ale díky Valverdemu v Bilbau jistě vědí, že je s námi nečeká nic snadného.