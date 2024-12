Trpišovský po čtvrté prohře: Chyba nás rozhodila. V Evropě jsme netrpěliví

Slavia, v létě jeden z favoritů Evropské ligy, je po šesti zápasech mimo postupové příčky. To se nečekalo.

„Proti Anderlechtu jsme měli dobrý vstup, ale pak jsme udělali chybu v rozehrávce, inkasovali jsme a to nás ovlivnilo. Když dostanete v Evropě dva góly, těžko můžete pomýšlet na body, natož na vítězství,“ krčil rameny Trpišovský.

Budete Zafeirisovi rozhodující chybu vyčítat?

Ta chyba nás mrzí, protože přišla zrovna v době, kdy jsme působili dobře. Ale chceme takhle hrát, jen jsme tenhle konkrétní moment blbě vyřešili, což se jednou za čas stane. Vyhráváme i prohráváme jako tým, na žádné osobní výčitky není prostor.

Dřív jste v pohárech často trpěli venku, teď nevítězíte ani doma. Proč?

Těžko říct. Dostáváme dost gólů, na které nejsme zvyklí. Soupeři jsou proti nám hrozně produktivní, Anderlecht měl dvě střely na bránu a potrestal nás, minule proti Fenerbahce to bylo dost podobné. Ale nerozděloval bych to na domácí a venkovní zápasy. Vzpomeňte na léto, kdy jsme tady porazili Union i Lille, pak jsme i do Evropské ligy vstoupili dobře, ale venkovní duely jsme ztratili a dostali se pod tlak toho, že body musíme urvat doma.

A to se vám nedaří.

Jsme netrpěliví, necháme se strhnout, hrajeme až moc vabank nahoru a dolů. Defenziva je pořád naše doména, nepouštíme soupeře do pěti nebo šesti šancí, ale to co jim nabídneme, vyřeší. Navíc mají rychlostní typy, přímočaré hráče, skvělé v driblinku. A pak je tu to hlavní: naše produktivita. Bavíme se o tom zas a znovu. I proti Anderlechtu jsme přece na šance vyhráli, ale musíme je proměnit a neinkasovat. Čtyři góly ze dvou domácích zápasů, to je příliš.

Nabouralo vám plány, že soupeř nastoupil bez Dolberga s Dreyerem, na které jste se dopředu chystali?

Měli jsme tušení, že místo Dolberga bude vepředu Vázquez. I proto jsme si ho ještě dopoledne před zápasem ukazovali na videu. Jsou podobné typy, jen Vázquez je o něco náběhovější, silovější.

A Dreyer?

Že nebude hrát, jsme nečekali. Jejich postavení bylo jiné, než jsme předpokládali. Verschaerena jsme předpokládali spíš na desítce a nikoli na kraji. Ale žádný problém bych v tom nehledal. Hodinu před zápasem jsme to viděli, řekli jsme si, co a jak. Ostatně vstup do utkání jsme měli dobrý. Rozhodil nás až ten gól, který soupeři pomohl a my se dlouho dávali do kupy.

Jaká byla pauza?

Něco jsme si řekli, přeskupili se a věřili, že když dáme kontaktní gól, zápas se změní, což se stalo. Jenže my pak nepřidali druhou branku.

Neuvažoval jste v první půli, že do týmu sáhnete střídáním dřív?

Neuvažoval. Chtěli jsme to zvrátit s těmi, kteří byli na hřišti. Když jsme pak měli přichystané střídání, zrovna jsme dali gól a čerstvé kluky jsme do hry posílali postupně. Všichni jsme zklamaní z toho, že v Evropě doma znovu nemáme body. Každý se chce tady před plném stadionem ukázat, ale bohužel.

Zdá se, že vám v Evropě nesedí role favorita. Soupeři hru kouskují, snaží se narušit váš taktický plán. Souhlasíte?

Něco na tom určitě je. My se cítíme silní v intenzitě, proto tak chceme zápasy vést, zatímco soupeři se do něčeho takového s námi pouštět nechtějí. Je to jako přes kopírák. Cítíme, že jsou na nás připravení, třeba na i úkor domácí soutěže. Slavia má jejich respekt. Týmy, které sem jezdí, jsou vyspělé, umí si poradit a vědí, že mají zbraně, kterými můžou vyhrát. Ale zase se vracím k tomu stejnému: kdybychom byli produktivní...

Před Vánoci vás čeká ještě nedělní utkání v Teplicích, kde to na horším terénu bývá často na krev. Co čekáte?

Těžký zápas, hodně soubojový, fyzicky náročný. Musím říct, že i přes porážku s Anderlechtem si kluci sáhli na dno. V datech se dostali na špičková čísla ze zápasů v derby nebo s Lille. Klobouk dolů. Ale směrem k neděli si to samozřejmě musíme vyhodnotit. Bude to poslední utkání, které musíme urvat a uválčit. Dát do toho všechno. Pak nás čeká osmnáct dnů volna, na které se hlavně hráči těší. Reprezentanti jedou od ledna de facto non stop v plném zápřahu, potřebují vypnout hlavu, rozbít zavedený rytmus. Ale v lednu už zase musíme být připravení na top výkon, bude to atypická pauza, protože nás brzy zase čekají poháry.