Čekám střet dvou stylů, řekl Trpišovský. Těšil se na Hendersona, ten je zraněný

Jeho mužstvo ve čtvrtek večer čeká druhý duel v základní fázi Evropské ligy. Zápas s nizozemským soupeřem vykopne v 18:45.

„Ajax je pro mě fenomén od chvíle, kdy jsem začal vnímat fotbal. Viděl jsem spoustu jejich zápasů v Lize mistrů, moc rád jsem měl třeba Jariho Litmanena. Ale v paměti mám samozřejmě i ten slavný rok 2007.“

Historický postup Slavie do Ligy mistrů. Co se vám z tehdejšího dvojzápasu s Ajaxem vybaví?

Úžasný výkon brankáře Martina Vaniaka. A pak samozřejmě Standa Vlček, díky kterému na tu dobu vzpomínám často. Kancelář má vedle mě a vždycky, když někam vyrazíme, tak mu Ajax připomínají. Jak v rozhodujícím souboji odstavil Jaapa Stama a dal gól.

Co čekáte od současného týmu, který se sbírá z nejhorší sezony za poslední roky? V lize skončil pátý.

Předně je třeba říct, že aktuální Ajax je jiný než v minulé sezoně. Mnohem konsolidovanější a plný změn. Těžko se jim odebírá míč, vzadu hrají na velké riziko a jiné je i postavení v základní rozehrávce. Musíme je zkusit dostat pod tlak, což ale bude stát hodně sil.

Co dál?

Očekávám střet dvou stylů a rozličných struktur. Narazí na sebe dva týmy s odlišnou typologií a já si myslím, že by to mohl být fakt zajímavý zápas. Ajax má nesmírně rychlé hráče v ofenzivě, ale taky se tím otevírají okénka vzadu. Mě osobně mrzí, že nebude hrát Jordan Henderson, kterého mám nakoukaného ještě z Liverpoolu.

Ve výpravě Ajaxu chybí kvůli zranění. Stejně jak útočník Weghorst nebo záložník Fitz-Jam.

Škoda, speciálně na Hendersona jsme se těšili a ukazovali jsme si i nějaká videa. Tím, že mám Liverpool rád, jsem viděl mraky jeho zápasů v anglické lize i v Lize mistrů. On byl vždycky srdce týmu. Skála v záloze na pozici šest. Hodně zarputilý hráč.

Váš tým v posledních zápasech jen vítězí. Nemusíte pozitivní náladu v kabině před důležitými zápasy s Ajaxem a Spartou krotit?

Kdepak. Tým je vyzrálý a kluci už toho mají hodně za sebou, ať už tady ve Slavii nebo třeba v národním týmu. Od začátku sezony jedeme pořád ve stejném módu. Jasně, že po úspěšných výsledcích pozoruju, jak si tým věří, má sebevědomí a hráči si i v těžkých momentech dovolí víc – třeba při čtvrtém gólu na Bohemce, kterému předcházelo snad šestatřicet přihrávek.

Ale?

Kluci jsou chytří a v žádném případě nehrozí, aby něco podcenili. Nikdo vám dnes nedá nic zadarmo, každý zápas je nesmírně náročný.

I David Zima teď hraje možná v nejlepší formě od svého návratu. Souhlasíte?

Až neuvěřitelně nahradil Ogbua. Když se zranil, mluvil jsem o velké ztrátě, protože Igy má X faktor, který se všeobecně těžko hledá. Ale David je skvělý, i když uprostřed obrany přitom dlouho nehrál. Dlouho se s ním táhla ta chyba proti Olomouci z letošního jara.

Jako poslední podklouzl a daroval gól soupeři. Slavia v dubnu se Sigmou remizovala 2:2 a ztratila v boji o titul.

Když přišel, byl nerozehraný, ale jeho výkony byly spolehlivé. Bohužel se pak namotal do nepříjemných momentů. Teď je výborný, i z něho je cítit obrovská pohoda, protože do sestavy zapadl opravdu rychle. Kluci kolem mu věří, zvládá těžké zápasy. I pro něj to proti Ajaxu bude další prověrka.