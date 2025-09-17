„Mám honičku. Zastavím se až pozdě večer. A jsem s tím smířený,“ prohodí Jindřich Trpišovský.
Trenérovi fotbalové Slavie právě začíná perné období. Startuje snový pohárový podzim, Liga mistrů, v níž na Slavii čeká osm extrémně kvalitních soupeřů. Jako první Bodö/Glimt, norský šampion.
Jak spíte, trenére?
Úplně v klidu. Když usnu, nevzbudí mě nic. Mám doma předokenní rolety, krásnou tmu, pustím si klimatizaci a nevím o světě. Třeba v neděli, po našem zápase s Karvinou, jsem spal skoro do dvou odpoledne. Uléhal jsem sice až v půl páté ráno, ale i tak fajn. Když vím, že nevstávám brzy a můžu se dospat, klidně si schrupnu i dvanáct hodin.
Potřebujete dobít energii?
A taky být sám se sebou. Doma mám vypojený zvonek, během poslední reprepauzy jsem dokonce na tři dny vypnul i telefon.
