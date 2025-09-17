Vím, proč sešívaný dres tíží. Trpišovský o fotbalu i útěku: Do kina chodím v kapuci

Jindřich Trpišovský udílí pokyny svým svěřencům ze Slavie při utkání se Slováckem. | foto: ČTK

David Čermák
Jan Palička
,
Jen co potřese rukou a usedne na polstrovaný červenobílý gauč, pochopíte, že má práce nad hlavu. Vždyť mezi rozhovor a přípravu u videa ani nevmáčkne pauzu na oběd, takže si k povídání donese houbové rizoto v průhledné krabičce. Aby tělu dopřál i vitaminy, usrkává z lahve růžový nápoj s příchutí granátového jablka a výtažkem z tropické superpotraviny acaí.

„Mám honičku. Zastavím se až pozdě večer. A jsem s tím smířený,“ prohodí Jindřich Trpišovský.

Trenérovi fotbalové Slavie právě začíná perné období. Startuje snový pohárový podzim, Liga mistrů, v níž na Slavii čeká osm extrémně kvalitních soupeřů. Jako první Bodö/Glimt, norský šampion.

Už navečer od 18.45!

Jak spíte, trenére?
Úplně v klidu. Když usnu, nevzbudí mě nic. Mám doma předokenní rolety, krásnou tmu, pustím si klimatizaci a nevím o světě. Třeba v neděli, po našem zápase s Karvinou, jsem spal skoro do dvou odpoledne. Uléhal jsem sice až v půl páté ráno, ale i tak fajn. Když vím, že nevstávám brzy a můžu se dospat, klidně si schrupnu i dvanáct hodin.

Potřebujete dobít energii?
A taky být sám se sebou. Doma mám vypojený zvonek, během poslední reprepauzy jsem dokonce na tři dny vypnul i telefon.

My Češi pořád čekáme, že budeme porážet všechny na světě a ideálně ještě velkým rozdílem. Pak se celkem jednoznačně vyhraje v Černé Hoře, což je klíčový zápas, a dělá se z toho pomalu tragédie. Ale viděli jste Angličany s Andorrou?

Vstoupit do diskuse
