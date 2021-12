Vykartovaný Kuchta, problémy u Krmenčíka. Ale plán máme, říká Trpišovský

„Potkáme výborný bundesligový tým, dalšího skvělého soupeře,“ těší se.

Z mnoha důvodů to však pro Slavii bude jiný zápas než ty předchozí. V Evropě dosud hrála jen před vyprodanými a burácejícími stadiony. Teď? Do obří olympijské arény pro více než sedmdesát tisícovek diváků může ve čtvrtek kvůli aktuálním berlínským protiepidemickým opatřením dorazit nanejvýš pět tisíc fanoušků. Očkovaných a navrch otestovaných.

Union Berlín - Slavia ve čtvrtek od 21.00 ONLINE

„Jedinou výhodu spatřuju v tom, že se na hřišti lépe uslyšíme, že komunikace nebude tak složitá,“ podotkl Trpišovský. „Jinak bych samozřejmě raději hrál s diváky. Vzpomínám na úžasnou kulisu z prvního vzájemného utkání v Edenu. A právě tady, na historickém stadionu, je kapacita obrovská a atmosféra tu mohla být fakt skvělá.“

Kotle, který Unionu dopomohl k velkému pátečnímu vítězství 2:1 nad Lipskem, se však bát nemusíte.

To je otázka na soupeře, nakolik to jeho výkon ovlivní. Mě spíš zajímá tým, který proti nám nastoupí, a vnímám, že se od zářijového zápasu v Praze se docela posunul.

Jak?

V létě u nich došlo k určité obměně kádru a my je chytili v době, kdy ještě nebyli tak sehraní. Teď nás ale čeká jiný Union, mnohem kompaktnější. Měli jsme i rozbor právě z jejich pátečního duelu s Lipskem, ve kterém ukázali obrovskou sílu. Vyhráli jednoznačně a zaslouženě, byli silní v protiútocích, při standardkách, v osobních soubojích. Spoléhají na týmové pojetí.

Přesto dovolte upozornění na individualitu: Max Kruse, domácí specialista na penalty, proměnil jich 29 z posledních 30.

Fantastická bilance. Napadá mě, že takového hráče bychom potřebovali. A taky, že nesmíme v zápase dopustit žádný faul nebo ruku, po kterém by se penalta kopala. Jinak ale Kruse do týmu plného silných a atletických běhavých hráčů vlastně tolik nezapadá, on je spíš špílmachr, který hodně a rád chodí do hloubky pole. Je to mozek jejich ofenzivních akcí, pro nás nebezpečný hráč.

Čím chcete být nebezpeční vy? Útočník Kuchta je vykartovaný a nenastoupí.

Což je velký zásah, ať už herně nebo z hlediska důležitosti branek, které dal právě i s Unionem nebo posledně proti Feyenoordu. Situaci nám komplikuje i fakt, že Krmenčík má zdravotní problémy. Každopádně rozhodnutí o tom, kdo nastoupí, už padlo. Je možné, že na hrotu nebude typický útočník, že tam budou hráči rotovat i podle průběhu hry. Musíme brát v potaz i rozestavení soupeře, které vychází ze tří středních obránců.

Mimochodem, jak jsou na tom hráči, kteří měli zdravotní problémy?

Připravení by měli být jak Lukáš Masopust, tak Ondra Lingr. To Petr Ševčík s námi ani necestoval, své zranění doléčuje v Praze.

A Alexander Bah?

Teprve se rozhodneme. Nastoupit chce, ale uvidíme, v jakém stavu absolvuje zátěž na předzápasovém tréninku.