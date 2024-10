Měli jsme tady vyhrát, cítil Trpišovský. Děkoval Zimovi a opět se klaněl Bořilovi

„Soupeři gratulujeme. Byl to těžký a náročný zápas,“ pokračoval. „Ale troufnu si říct, že jsme to tady měli rozehrané minimálně na remízu, ale spíš jsme měli vyhrát.“

Těžko se s ním dá polemizovat. I pohled do statistik je výmluvný.

Střely? Čtrnáct ku šesti pro Slavii, na bránu šest ku třem. Domácí na San Mamés neměli jediný roh, zatímco hosté jich zahrávali osm. Měli výraznější držení míče a skoro o sto padesát víc přesných přihrávek.

Domácí držel výborný gólman Agirrezabala. Dá se vůbec hráčům při zakončení něco vyčítat?

Brankář předvedl minimálně dva světové zákroky. Klukům tohle vyčítat nemůžu, ani to nemám ve zvyku. Jedině snad kdyby zvolili řešení, které není dobré pro tým, to se ale nestalo. Naopak si cením toho, že se v takovém zápase do tolika příležitostí dostali. Proto chci hlavně chválit.

O kulise na stadionu San Mamés „Obyčejně se před zápasem snažím uzavřít do sebe a nevnímat vjemy okolo. Potřebuju se koncentrovat na hřiště, na náš výkon, na soupeře. Ale tentokrát jsem si tu atmosféru a všechno kolem vážně užil. Jsem moc rád, že jsem tady v Bilbau mohl být a vést Slavii. Jedno z nejlepších prostředí, které jsem ve fotbale poznal. Sportovní úroveň diváků, korektnost, soustředění jen na fotbal. Chtěl bych ocenit chování všech lidí v klubu. Zanechalo to ve mně velký dojem.“

Třeba defenzivu, která až na jednu situaci udržela ofenzivní hvězdy soupeře zkrátka?

Byl to skvělý týmový výkon. Gól jsme dostali z autu po tečované střele a druhé nebezpečí bylo po brejku, kdy Iňaki Williams předběhl Tondu Kinského, ale potom situaci zachránil skvělým návratem Oscar. Soupeře jsme jinak do ničeho nepustili.

Vraťme se ale ještě k inkasovanému gólu. Došlo ke ztrátě po autu Dioufa na vlastní polovině. Co se tam stalo?

S klukama jsem o tom ještě nemluvil. Máme určité mechanismy, jak auty řešit. Tohle bylo na pětadvaceti metrech od vlastní brány, což je vždycky nejtěžší. Z mého pohledu se tam hráči nepochopili, ale zatím jsem to viděl jen na jednom záběru na střídačce. Bohužel, takový je fotbal. V jednu chvíli se špatně rozhodnete a soupeř vás ztrestá.

Jak se vám na pravém křídle líbil Michez, který podruhé za sebou nastoupil v základu?

Zvládl dva složité zápasy venku, jsme hodně spokojení. V Bilbau to pro něj bylo určitě nejtěžší utkání kariéry. U nového hráče vždycky přemýšlíte, kdy ho do hry zapojit. Zvlášť, když s námi neabsolvoval přípravné období.

Ještě před měsícem jste říkal, že potřebuje pořád dost času.

Součinnost s ostatními hráči stále není stoprocentní, pořád si zvyká. V zápase měl ale minimálně tři dobré pozice, při nichž velice dobře vystřelil. Svědomitě se připravuje, je vnímavý a na hřišti inteligentní. Za to, jak si proti Bilbau vedl, má můj obdiv.

Další těžký zápas zvládl kapitán Bořil, tentokrát jako stoper ve čtyřčlenné obraně. Záskok za nemocného Holeše?

Velká poklona za to, jak to Bóřa zvládl. Tomáš, který měl hrát původně v základní sestavě, vypadl den před zápasem. Měl střevní potíže, zvracel. A totéž se ráno přihodilo Davidovi Zimovi.

Ten ale nakonec nastoupil.

Ještě ráno měl teploty, žaludeční potíže. Dopolední přípravu jsme absolvovali bez něj, ale pak se mu naštěstí udělalo lépe. Po konzultaci s doktory do zápasu šel, na konci už toho sice měl dost, ale patří mu speciální poděkování za to, že nastoupil.

Stihnou se dát dohromady na nedělní utkání proti Dukle?

Věřím, že ano. U Tomáše už bylo během dne velké zlepšení. Uvidíme, jak na tom bude David Zima jehož tělo přece jen dostalo nálož a bude oslabené. Myslím, že se budeme rozhodovat v sobotu podle aktuálního stavu. Celkově to ale nebyl tak fyzicky náročný zápas jako třeba o víkendu v Jablonci.

Skutečně?

Ukazují nám to i první data. Ten zápas byl náročný na dynamiku, rychlost, rozhodování, ale i z mého pohledu na tom byli kluci hůř v neděli v Jablonci. Ale abych se vrátil k Dukle: bude nám samozřejmě chybět Oscar, ale jinak nechceme dělat mnoho změn. Spíš se tým pokusíme udržet co nejvíc pohromadě.