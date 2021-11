Trpišovský: Vaří se to ve mně, jsem naštvaný. Takový gól nemůžeme dostat

Bylo to ze situace, na kterou trenéři hráče opakovaně upozorňovali. Přesto Ubong Ekpai v nastaveném čase nechal za zády naběhnout Cyriela Desserse a dát druhý gól hostů.

Faktem je, že klíčový moment ze závěru zápasu ovlivnilo i nucené střídání Alexandera Baha, nejlepšího slávisty na trávníku.

„Je 91 minut na hřišti a tahle situace nenastane. Pak, když šel za něj na hřiště Ibra Traoré, tak jsem mu říkal, aby Ekpaie pohlídal, aby si nenechal někoho naběhnout za záda. Jenže za čtyřicet sekund po odchodu Baha jsme přesně z této akce inkasovali,“ litoval Trpišovský.

Jak na tom Bah je? Ze hřiště musel na nosítkách, zafixovaný krk...

Třicet sekund byl v bezvědomí. Pojede na vyšetření, na CT. Pravděpodobně jde o otřes mozku, došlo ke střetu hlavami. Bezprostřední situace nevypadala dobře, ale Alex po zápase naštěstí už komunikoval.

Byl nejlepším hráčem utkání?

Souhlasím, jeho výkon byl fantastický. A to hrál na Sinisterru, jednoho z nejlepších hráčů soupeře. V tom jsme viděli klíč k úspěchu, ubránit Sinisterru a využít jeho postavení, když Feyenoord nemá balon. Což je náročné, protože musíte podpořit každý útok a vzápětí se za ním vracet zpátky. Bah ukázal, co je potřeba na velké evropské zápasy. Běžeckou vybavenost, rychlost, odolnost, dobré čtení situací. V křídelních prostorech byl náš nejnebezpečnější hráč.

Jak celkově zápas hodnotíte?

Byl to náročný duel. Soupeř potvrdil velkou kvalitu, těžko se vytvářely šance na obou stranách, oba týmy se naháněly v presinku. Po tom, co Kuchta dal vedoucí gól, zápas pokračoval v podobném trendu jako s Haifou. Měli jsme spoustu brejků do otevřené obrany, nepodařilo se nám přidat rozdílový gól. Zápas jsme nechali otevřený, což se nám nakonec vymstilo, obrovskou individuální chybou jsme si nechali utéct vítězství. Nehodnotí se mi to dobře, měli jsme to zvládnout.

Čtvrteční výsledky ve skupině E znamenají, že pro postup příště v Berlíně s Unionem nesmíte prohrát.

Ztratili jsme body do koeficientu, na delší dobu jsme naposledy hráli před lidmi, měli jsme prostě vyhrát. Třeba pro nás ale bude dobře, že v Berlíně nebudeme muset kalkulovat. Ale jak říkám, škoda ztráty a toho zkratu v nastavení.

Závěr zápasu byl vůbec hektický, ještě před gólem Bah vyhlavičkoval balon z brankové čáry. Co to vypovídá o týmu?

Je pro mě zklamáním, že zápas máme rozehraný, soupeře je o jednoho míň, ale v posledních dvaceti minutách jsou naši nejvytíženější hráči stopeři, kteří řeší desítky obranných situací. Je to neuvěřitelné a smutné. Na soupeřově polovině jsme dělali nevynucené chyby. Měli jsme si vytvořit víc situací v poslední třetině hřiště, dát třetí gól, strávit tam víc minut, aby tohle řešil soupeř.

Jeho hrdinou byl útočník Dessers, který přitom začal na lavičce a střídal zraněného Linssena v první půli. Jak moc se zápas změnil?

Ohledně kvality se nic nezměnilo. Šlo spíš o to, že Linssen je náběhový hráč se skvělou hlavou a výběrem místa, nebezpečný na zadní tyči. Dessers je zase silný při zaseknutí a následné změně směru. Oběma gólům ale předcházely chyby. Hlavně ten druhý gól byla absolutně jednoduchá věc.

Po prvním gólu Desserse jste si něco emotivně vysvětloval s pomezním rozhodčím. Bylo to kvůli otočenému autu?

Ano. Celkově to od rozhodčích byl na obě strany nepovedený výkon. V tu chvíli jsem mu říkal, že už to byla asi šestá věc, která za posledních deset minut šla proti nám. Byl tam i nějaký ofsajd, vidíme to, protože na lavičce máme notebook. Rozhodčí mi ale vysvětloval, že to vidí dobře. Jinak to byl ale dobrý zápas. Jsem nicméně fakt naštvaný za ten gól, takový dostat nemůžeme.

Jak vnímáte, že jste na delší dobu odehráli poslední zápas před solidní kulisou?

Jsem hodně zklamaný. Doba je složitá, trvá to dlouho. Asi nikomu nepřidá, že kromě všech problémů, které vám to přináší, vám ještě zakážou někam jít.