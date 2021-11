Trpišovský: Víme, že jsme doma silní, chceme odčinit výkon z Rotterdamu

V pátém kole skupin Evropské konferenční ligy touží slávisté navázat na předchozí domácí výkony. Chtějí potřetí vyhrát a přiblížit se postupu do jarní fáze.

Pokud ve čtvrtek večer Slavia zvítězí a Maccabi Haifa zároveň remizuje s Unionem Berlín, má Trpišovského parta jisté minimálně druhé místo.

Slavia - Feyenoord ve čtvrtek od 18:45 ONLINE

„Chceme zápas zvládnout, cítíme, že to je velká událost a těšíme se na ni. Upínáme se k němu bez ohledu na to, co znamená pro tabulku. I kdybychom měli postup jistý, budeme se chystat stejně,“ uvedl kouč.

„Víme, že jsme doma silní v Evropě i v lize, chceme odčinit výkon, který jsme předvedli v Nizozemsku. Jsme jiný tým, než se předvedl tam. To jsou naše hlavní motivace a věříme, že v kulise, která bude, to Feyenoordu vrátíme.“

Feyenoordu stačí k postupu z prvního místa bod. Bude to mít vliv na obraz hry?

Z toho, co jsem viděl, Feyenoord obecně hraje venku jinak než doma. Chce si hodně otevírat prostor pro protiútoky a hraje víc ze zabezpečené obrany. Ač je to zápas dvou ofenzivních týmů, bude ze začátku spíš o tom, že se budeme snažit dostat do obrany Feyenoordu a zároveň si budeme muset dávat pozor na brejky. Oni se nikam nepoženou.

Je pro vás současná pozice v tabulce nepříjemná? Po losu jste byli považováni za favorita skupiny.

Upřímně na tohle moc nedám, protože se hraje celý podzim, týmy si procházejí různými fázemi. Mění se složení, rozpoložení, těžko se to predikuje. Skupina je na úrovni minimálně Evropské ligy. Musíme respektovat každý tým, který je v Evropě. Když nám losovali Ligu mistrů, tak všichni říkali, že všude dostaneme pět gólů, pak jsme remizovali na Barceloně a na Interu Milán. Pro nás je primární postup a pokračování v Evropě na jaře. Jak pro samotné hráče, tak pro trenéry a pro klub.

V neděli jste po duelu s Jabloncem hovořil o tom, že byste už mohl mít k dispozici Petra Ševčíka. Jak je na tom?

Petr v úterý absolvoval první týmový trénink, uvidíme, jak na tom bude. S velkou pravděpodobností bude připraven, uvidíme, na jak velkou část zápasu. Pokud se nic nezmění, tak bude k dispozici.

Ostatní jsou zdravotně v pořádku?

Máme jednoho hráče ze základu, který v pondělí a úterý netrénoval kvůli lehčímu nachlazení. Uvidíme, jestli to bude na start od začátku, spíš ale ne.

Jak složité je rozhodování o postu útočníka? Jestli bude hrát Kuchta, nebo Krmenčík?

Jsou tam i další, kteří můžou hrát nahoře. A je vždy lepší mít z čeho vybírat. Kuchta a Krmenčík jsou typologicky jiní, někdy můžou hrát také spolu, což může nastat i v nějaké části čtvrtečního utkání. Na hřišti chtějí být všichni, ale víme, o co hrajeme, a jak je pro nás utkání důležité.

Nicolae Stanciu má fazonu, je už v takové formě, v jaké ho potřebujete?

Na startu sezony jsem říkal, že čas bude hrát pro nás. A je to vidět: kluci, kteří měli náročnější jaro, případně léto kvůli Euru, si museli projít určitým nekomfortem. Teď už se to srovnalo. Holeš, Masopust a další potřebují pro náš styl hry energii, kterou neměli kde nabrat. To se nám postupně povedlo spravit. Výkon Nica byl v neděli skvělý, ale bylo to podpořené i pohybem ostatních hráčů, je to jedno s druhým.

Ustálila se i sestava. Na Feyenoordu musel být Masopust na levém beku, Holeš na stoperu, několik hráčů se ještě hledalo.

Kluci už hrají na svých postech, v sestavě neimprovizujeme, aby někdo hrál někde jinde. Běžecky jsme připravení hrát styl fotbalu, který potřebujeme na to, abychom byli úspěšní. V Nizozemsku jsme hlavně v prvním poločase nehráli moc dobře, tentokrát věřím, že se prosadíme naší hrou. Že Feyenoordu náš způsob hry vnutíme.