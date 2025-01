Virózu jsme zastavili, věří Trpišovský. Naznačil změny, v Soluni jako v play off

Cítíte tu paralelu?

I tentokrát Trpišovský, dávno kouč fotbalové Slavie, bude se svým mužstvem v Soluni bojovat o všechno. Předposlední utkání základní fáze Evropské ligy potřebuje vyhrát, aby s červenobílými udržel naději na postup do vyřazovací fáze.

„A v sestavě budou oproti normálu tři až čtyři změny,“ spočítal.

Týmem se na soustředění ve španělské Marbelle prohnala viróza, chybět bude stoprocentně kapitán Bořil i ofenzivní lídr Provod, který šetří bolavé koleno. Nemocní byli v posledních dnech také Chorý, Schranz, Holeš nebo Zmrzlý.

Už jsou fit?

V úterý se vrátili do tréninku, tedy až na Schranze, který nám zase vypadl. Máme skupinu třinácti až čtrnácti hráčů, kteří tou nemocí zasaženi nebyli. Snažíme se je všemožně izolovat. Snad se nám to už podařilo zastavit, protože noví nakažení nepřibývají. Modlíme se, aby to tak zůstalo, nepříjemných překvapení bylo za poslední týden víc než dost.

Slávističtí fotbalisté během tréninku na soustředění ve španělské Marbelle.

Máte jasno o kapitánovi? Přirození adepti vypadli.

Máme. Jméno vám neřeknu, ale volba byla poměrně jasná. Bude to jeden z lídrů, takový, řekl bych, extrovert na hřišti, který při absenci ostatních kapitánů dostane šanci se ukázat. A i on už s tím má zkušenost.

PAOK Soluň – Slavia ve čtvrtek od 21:00 ONLINE

Do brány vám ze známých důvodů zbyl Mandous, který za celý poslední rok odchytal jen sedm soutěžních zápasů. Je fyzicky i psychicky připravený?

Věřím, že ano. Je stoprocentně zdravý, na dvojzápas v Soluni a s Malmö se chystá celou přípravu. Navíc je to kluk, který toho má už hodně za sebou, dobře zná spoluhráče, je zkušený. Pamatuju si, jak nám před lety vychytal právě tady v Řecku postup přes Panathinaikos, to byl možná jeho nejlepší zápas ve Slavii. Věřím, že na to naváže. Dobře ví, co ho čeká, dokáže se uzavřít sám do sebe, zkoncentrovat se.

Co mladíci, kteří se předvedli v přípravě?

Stav, ve kterém se nacházíme, jim nahrává. Šance pro některé zajímavé kluky, kterým jsme dali příležitost už během podzimu, přijde. Bude to ideální test v zápase, ve kterém jde o hodně. Hlavně na jednoho hráče, kterému hodně věříme a myslíme, že na to má, jsem zvědavý. Může naznačit možnosti nejen pro Slavii, ale pro celý český fotbal.

Ale vy potřebujete ze všeho nejvíc v Soluni uspět. S tím, v jaké pozici se v Evropské lize nacházíte: dovedete si už představit, že Slavia na jaře nebude hrát ve vyřazovací fázi? Co by to pro tým a pro klub znamenalo?

Uvědomujeme si, v jaké situaci jsme. Potřebujeme špičkový výkon a potřebujeme vítězství, abychom si udrželi šanci na postup. Slibuju, že pro to uděláme maximum.

A ta druhá část?

Co by to mohlo znamenat? To si můžeme případně říct, pokud se to stane. Ale my zápas v Soluni bereme jako play off, které chceme zvládnout. Chceme body do koeficientu, chceme budovat jméno klubu. V hlavě máme jen to, abychom podali co nejlepší výkon.