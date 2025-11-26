Jste pořád stejní blázni, slyšel Trpišovský. Rozhodčí? Zažili jsme horší, reagoval kouč

Počtvrté v řadě ve fotbalové Lize mistrů nedali slávisté ani gól. Mají bod za třetí remízu v pátém zápase. „Kluci jeli na krev, ale na vítězství to nebylo,“ krčil rameny smířený kouč Jindřich Trpišovský. Zatímco den před výkopem duelu s Bilbaem zněl odhodlaně, v úterý před půlnocí jste v jeho hlase cítili zklamání. Ani na jedenáctý pokus v nejslavnější soutěži nevyhrál.
A ještě déle, už od září 2007, čeká celá Slavia.

„Ve finále měl k vítězství blíž soupeř. Když jsme na začátku druhého poločasu ztratili půdu pod nohama, Jindra Staněk nás špičkovými zákroky udržel v zápase,“ ocenil Trpišovský po bezbrankové remíze. „Jestli něco Slavia v Lize mistrů umí, jsou to brankáři. Kdysi dávno Martin Vaniak, před šesti lety Ondra Kolář a teď kromě Jindry taky Kuba Markovič.“

Ale nesliboval jste si od duelu s Bilbaem přece jen víc?
Bylo to náročné a soubojové utkání. A taky hodně vyrovnané. Kromě zmíněné pětiminutovky zkraje druhé půle, kterou se nám podařilo otupit střídáním, moc šancí nepřineslo. Hrálo se na těžkém terénu a soupeři vyšly jeho tahy se změnami v sestavě. Hlavně na krajích měli soubojovější hráče, skvělý byl i stoper Vivian, který nás několikrát výborně zakřižoval. Nám dělalo problémy založení útoků.

Naráželi jste do zdi.
Kdo má Bilbao nakoukané, ví, že hráli trochu jinak. Přizpůsobili se nám, couvli s obranou dolů, chtěli nás vysoko napadat. Určitě se poučili ze zápasu, který jsme s nimi sehráli před rokem.

V Evropské lize jste v Bilbau podlehli 0:1, ale herně jste soupeře předčili.
Právě. Přes Tondu Kinského v bráně a krajní beky Dioufa s Douděrou jsme perfektně vyjížděli z presinku, ale to se nám teď nedařilo. Bilbao změnilo strukturu hry, my se chtěli prosadit aspoň ze standardek, ale měli jsme jen dva rohy. A ani dlouhé auty nám tentokrát nevycházely. Šance v podstatě vznikaly jen po chybách, většinou po zachycených přihrávkách do středu hřiště. Obrany jinak pracovaly skvěle.

Já a hrdina? Ale jděte. Gólman Staněk bral chválu bez emocí, děkovali mu hráči i kouč

Co jste vlastně během zápasu zkoušeli měnit?
Soupeř si stoupl při presinku jinak, ucpali osu hřiště, takže jsme se mohli buď opřít o útočníka, nebo zkoušet otáčet těžiště hry na druhou stranu. Jenže nám míče utíkaly. Pomohlo nám střídání, když do hry vstoupili Bořil s Holešem, přes první vlnu napadání jsme se dostávali lépe. Ale prostoru na hřišti bylo fakt málo.

Vítězství by vás udrželo ve hře o postup do vyřazovací fáze, ale po další remíze se šance menší.
Ale my se budeme dál rvát. Chceme kousat a určitě nic nevzdáme. Čeká nás zápas na Tottennhamu, na který se musíme poctivě připravit. Dobře víme, jaká kvalita proti nám v téhle soutěži pokaždé stojí. Když chcete uspět, musíte být bezchybní dozadu a precizní nahoru. Hlavně v křídelních prostorech směrem do ofenzivy se musíme zlepšit, víc soupeřovu obranu zaměstnávat. Často nám chybí krok, možná půlkrok, abychom některé situace dotáhli. Je to škoda, protože až na zápas s Interem (0:3) sami soupeře do šancí tolik nepouštíme.

Litevský sudí Rumšas odpískal dohromady 42 faulů, což je na zápas Ligy mistrů ohromné číslo. I vy jste s ním měl roztržku a dostal jste žlutou kartu. Proč?
Byla to moje reakce na jeden z faulů. I čtvrtý rozhodčí mi dal za pravdu, ale říkal, že takhle se rozčilovat nemůžeme. Celkově to byl hodně tvrdý a důrazný zápas, sváděl k tomu i těžký terén. Hráči se nemohli zapřít v soubojích, klouzalo to. A do toho někteří reagovali podrážděně.

Jak to?
Byl tam otočený roh, k tomu další situace, které byly posouzené rozdílně. Víme už z minulosti, že rozhodčí jsou v těchto zápasech často nepřesní, ale není jednoduché týmy ukočírovat. Myslím si, že už jsme tady zažili i horší sudí, třeba loni s Ajaxem. Určitě bych to nebral jako téma.

Slavia - Bilbao 0:0, šance měli hlavně hosté, bod domácí vydřeli díky Staňkovi

Tématem naopak bylo další setkání se španělským trenérem Valverdem. Byla to už vaše čtvrtá vzájemná konfrontace.
Po zápase nám lidi od nich říkali, že jsme pořád stejní blázni. Že pořád běháme chodíme do toho a vždycky to s námi je těžké. Měli radost, že se nám v některých aspektech hry vyrovnali. Myslím, že z utkání měli velký respekt a dobře věděli, že musí být neústupní a tvrdí. Podle toho také složili sestavu.

Ještě něco jste s koučem soupeře stihli probrat?
Možná to ještě zvládneme po tiskovce, ale hlavně jsme si popřáli hodně štěstí do zbytku sezony. Pro oba týmy to byl i vzhledem k vývoji v tabulce důležitý zápas a Ernesto ukázal, že je velký trenér, protože své mužstvo připravil výborně.

